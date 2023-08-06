Немецкий аналитик: план контрнаступления предполагал, что ВСУ будут воевать так, как это делала бы армия НАТО

Украинцы захватили несколько деревень, взяв под свой контроль максимум 250 квадратных километров территории. Для сравнения: Россия по-прежнему занимает 100 тысяч квадратных километров. Почему так? С одной стороны - сильное сопротивление русских, с другой - неправильная тактика украинцев. Украинцы пытались прорвать позиции русских, используя западную военную технику, но это не сработало и привело к большим потерям.

Как долго должно продолжаться контрнаступление? По мнению экспертов, контрнаступление наверняка продлится до осени. Еще возможно, что Украина нанесён больший удар, но нанесение такого удара маловероятно. Вопрос в том, как двигаться дальше. Насколько известно, в настоящее время у русских нет крупных ударных частей. Однако Кремль мог бы провести еще одну крупную мобилизацию и отправить в бой ещё сотни тысяч солдат.