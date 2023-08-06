Немецкий аналитик: план контрнаступления предполагал, что ВСУ будут воевать так, как это делала бы армия НАТО

Немецкая пресса всё чаще выходит с материалами под заголовками в стиле «А что там с украинским контрнаступлением?» Очередной материал на эту тему вышел в издании SRF, будучи проиллюстрирован фото с подбитым танком ВСУ.
В материале редактор издания Давид Науэр пишет о том, что украинское контрнаступление «продвигается медленно и вяло». По его словам, за два месяца своего контрнаступления украинская армия добилась «небольших успехов, но только не прорыва, как планировала».
Давид Науэр:
Украинцы захватили несколько деревень, взяв под свой контроль максимум 250 квадратных километров территории. Для сравнения: Россия по-прежнему занимает 100 тысяч квадратных километров. Почему так? С одной стороны - сильное сопротивление русских, с другой - неправильная тактика украинцев. Украинцы пытались прорвать позиции русских, используя западную военную технику, но это не сработало и привело к большим потерям.
Наэур пишет, что изначальный план контрнаступления разрабатывался западными странами совместно с Украиной. По словам немецкого аналитика, план этот предполагал, что «Украина будет воевать так, как это делала бы армия НАТО». Но, как пишет редактор SRF, НАТО в этом случае добивалось бы господства в воздухе. У Украины его нет, о чём в Киеве неоднократно заявляли. Как несколько недель назад выразился главком ВСУ Залужный, у него большие сомнения по поводу того, что НАТО начало бы операцию, не имея господства в воздухе и преимущества по числу самолётов.
А используемый вариант ведения боевых действий требовал постоянных консультаций с командованием НАТО, что снизило эффективность.
Другими словами, немецкий аналитик прямо говорит о том, что наступательная операция велась фактически под прямым командованием НАТО. Но в итоге украинцы решили от этой тактики отказаться, так как она не приносила успеха. Правда, и возвращение к собственной тактике успеха ВСУ пока не приносит.
Науэр:
Как долго должно продолжаться контрнаступление? По мнению экспертов, контрнаступление наверняка продлится до осени. Еще возможно, что Украина нанесён больший удар, но нанесение такого удара маловероятно. Вопрос в том, как двигаться дальше. Насколько известно, в настоящее время у русских нет крупных ударных частей. Однако Кремль мог бы провести еще одну крупную мобилизацию и отправить в бой ещё сотни тысяч солдат.
Автор в итоге приходит к выводу, что боевые действий будут продолжаться и в дальнейшем, в том числе зимой, но их интенсивность может значительно снизиться из-за, как он выразился, «истощения армий».