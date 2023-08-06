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Американская пресса: ВС РФ используют на фронте систему РЭБ, подавляющую спутниковую навигацию

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Американская пресса: ВС РФ используют на фронте систему РЭБ, подавляющую спутниковую навигацию

Начиная с прошлого года российская армия применяет на фронте систему радиоэлектронной борьбы "Поле-21", способную подавлять всю спутниковую навигацию на площади до 150 квадратных километров.


Как сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на украинских военнослужащих, операторам беспилотников ВСУ приходится летать, используя ориентиры на местности, так как система навигации GPS не работает. Боевики утверждают, что нередко в момент, когда у беспилотника может быть цель в поле зрения, сигнал пропадает из-за глушения российскими системами РЭБ.

По словам боевиков киевского режима, российская РЭБ в Запорожской области является одной из приоритетных целей ВСУ, поскольку препятствует ударам при помощи высокоточных боеприпасов, в том числе сбивает с пути ракеты американской РСЗО HIMARS.

Издание утверждает, что украинская разведка пытается определить местоположение установок РЭБ, после чего посылает на нее беспилотник. Если БПЛА удается поразить антенну и временно заглушить РЭБ, затем по координатам, где находится установка, наносится удар HIMARS.

Также утверждается, что значительную часть своих радиоэлектронных средств подавления российское командование сосредоточило на южном участке фронта.

Ранее сообщалось, что украинские боевики утверждают, что российская армия использует технологии, позволяющие глушить сигнал американского спутникового интернета Starlink. По словам военнослужащих ВСУ, отсутствие на фронте Starlink приводит к тому, что украинские подразделения "слепнут и глохнут".
Использованы фотографии:
Минобороны России
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11 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 11:30
    0
    Система Поле-21 используется с 2016 года. Внимание, вопрос на миллион - почему эта система не была развернута летом 2022 года в Херсоне?
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:34
    -1
    "Поле-21", способную подавлять всю спутниковую навигацию на площади до 150 квадратных километров.

    Всю, это включая Глонасс? Могут ли ВФУ использовать Глонасс, а будет ли Глонасс работать у ВС РФ при работе Поля?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:43
      0
      Ну, свои частоты, можно -то и не глушитт
    2. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 11:50
      0
      глушат все
      приемники давно работают со всеми спутниковыми системами и Глонасс и GPS и Галилео
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 12:35
        +1
        Цитата: Johnson Smithson
        Глонасс

        Не глушат, а вводят поправку в военном диапазоне и переодически меняют коды. Так что в этом смысле своя система РЭБ обеспечивает полную электромагнитную совместимость.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 11:56
      0
      Комплекс "умеет" глушить сигналы ото всех основных спутниковых навигационных систем (американских, европейских, китайских).- GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou..
    4. alexoff
      alexoff Сегодня, 12:02
      +2
      Поле не глушит, оно подменяет сигнал со спутника, вопрос какой сигнал и насколько он будет изменен.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:55
    +1
    способную подавлять всю спутниковую навигацию на площади до 150 квадратных километров.
    Ну если даже в американском СМИ об этом заговорили, значит действительно много хлопот и неприятностей приносит наша система РЭБ противнику.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 12:02
    +3
    Цитата: alexoff
    Система Поле-21 используется с 2016 года. Внимание, вопрос на миллион - почему эта система не была развернута летом 2022 года в Херсоне?

    Тут вопрос , что 12х12км это не много и по сути сама станция попадает под удар обычно ствольной арты и РСЗО ну и всяких БЛА поменьше
    Ну и количества их на фронте , что используют с 2016 не говорит что их сверх много и что они эффективны против всего
    Они скорее как дополнение к эшелонированной ПВО допустим защищать сами ПВО, чем как что то сверх эффективное
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:03
      0
      Цитата: Sith
      Тут вопрос , что 12х12км это не много и по сути сама станция попадает под удар обычно ствольной арты и РСЗО ну и всяких БЛА поменьше

      Квадрат? Обычно вытянутый "лепесток".
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:18
      0
      Там одна станция и куча передатчиков, больше 120 км действие. Ей глушили учения в Норвегии далеко через границу. Но как я понимаю в Херсоне решили ничего не делать, так как никаких сообщений что мол GPS выдавал сильно неправильные координаты в интернете отсутствуют