Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские военные нанесли удар по Донецкому торговому университету – в здании начался пожар

23
Украинские военные нанесли удар по Донецкому торговому университету – в здании начался пожар

Артиллерия ВСУ начала обстреливать Донецк со вчерашнего вечера. По городу наносились удары из артиллерии натовского 155-го калибра, американских РСЗО HIMARS. При обстреле, помимо прочего, применялись и кассетные боеприпасы, что подтвердили в представительстве ДНР в СЦКК.

О последствиях действий украинских карателей сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.

В ведомстве сообщили, что украинские военные нанесли удар по Донецкому торговому университету, точнее, по первому корпусу вуза, где располагается его администрация. В результате обстрела в здании вуза начался пожар. Пламя охватило площадь примерно три тысячи квадратных метров. Второй этаж выгорел практически полностью. Крыша здания обвалилась. На месте происшествия работает более ста сотрудников спасательной службы.


По состоянию на 10.00 утра пожар потушить пока не удалось, но пламя не распространяется дальше, так как его удалось локализовать, согласно информации МЧС, еще около пяти часов утра. В 10.26 появилось сообщение о ликвидации открытого горения.


Впоследствии выяснилось, что против корпуса университета экономики и торговли каратели применили кассетные боеприпасы. Они разорвались в воздухе, поразив мелкими осколками большую площадь в центре Донецка.

Также под огнем противника оказались жилые кварталы Киевского и Куйбышевского районов, расположенных на севере и западе столицы ДНР. При обстреле погибла женщина. В различных частях города произошли возгорания.
Использованы фотографии:
МЧС ДНР
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:45
    +2
    Друзья из Донецка злые как волки.
    Когда же это кончится?
    Когда будут ответки по центрам принятия решений?
    "Натуся
    2 часа назад
    В результате обстрела Куйбышевского района Донецка на ул. Гаджибекова во дворе дома погибла женщина 1937 года рождения"
    "Екатерина
    3 часа назад
    ДонРФ
    В Донецке уже утром пострадавшие. Азотный #сводки"
    "Екатерина
    4 часа назад
    ДонРФ
    Доброе утро всем. Ночь прошла горячо. Точно добили Староконстантинов. С детонациями. Хорошо прилетело в Запорожье. Взрывы были на Винничине, Черкащине и Ровенщине. Походу шла отработка военных объектов #сводки"


  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 11:53
    +8
    Если отмести в сторону все штампы, которые характеризуют ВСУ как террористов, нацистов и т.д. То вывод напрашивается один - они действуют абсолютно правильно во всех ракурсах: в медийном, в военном, подрывают доверие к существующей в нашей стране власти (хотя она сама с этим неплохо справляется). В то время как мы видим какие то непонятные действия со стороны Кремля, которые всерьез задели бы поставки оружия, запуски БПА, и сами обстрелы Российской территории. Плюс мычание о возобновлении зерновой сделки, вот только вы нас снова не обманите.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 11:59
      -2
      Т. е. Вы предлагаете сровнять с землёй до щебня весь центр Куева, Харькова и далее по списку, все учебные учреждения со всеми студентами и преподами, банки, остальные рассадники офисного плангтона, а так же именно в дневное время крупные ТЦ и рынки по всей вна. И уж совсем до кучи шарахнуть по К. П. Лавре, это будет верх патриотизма. Красиво. Главное все ребята военные сидят хз где и в бункерах.Результат будет на весь мир красив.
      1. Андрей Дибров
        Андрей Дибров Сегодня, 12:17
        -1
        Цитата: lukash66
        Т. е. Вы предлагаете сровнять с землёй до щебня весь центр Куева, Харькова и далее по списку, все учебные учреждения со всеми студентами и преподами, банки, остальные рассадники офисного плангтона, а так же именно в дневное время крупные ТЦ и рынки по всей вна. И уж совсем до кучи шарахнуть по К. П. Лавре, это будет верх патриотизма. Красиво. Главное все ребята военные сидят хз где и в бункерах.Результат будет на весь мир красив.

        В Сталинградах тоже были и "учебные заведения" и тд и тп
        1. lukash66
          lukash66 Сегодня, 12:30
          -1
          Ну как бы то была ВОВ, а сейчас у нас что? СВО. Если её даже перевести в КТО, то все равно как бы не айс бомбить все подряд без разбора. Ясен пень, победителей не судят, но так только ещё больше озлобим против себя ту малую толику, кто ещё как то ещё относится к нам с симпатией.
      2. samarin1969
        samarin1969 Сегодня, 12:23
        +2
        Цитата: lukash66
        Результат будет на весь мир красив.


        А для кого это имеет значение??... Если бы хотя бы 10% того, что вы перечислили произошло, война бы закончилась в феврале 2022. Любая война заканчивается, когда появляется угроза неприемлемых потерь. Сейчас война ведётся на деньги Запада. Гибнет и страдает, прежде всего, население Юго-Востока. Такой ход войны абсолютно устраивает и киевлян, и западенцев, и их кураторов. Адекватной ответки нет уже много лет.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 12:36
          0
          Цитата: samarin1969
          Цитата: lukash66
          Результат будет на весь мир красив.


          А для кого это имеет значение??... Если бы хотя бы 10% того, что вы перечислили произошло, война бы закончилась .....

          Как бы благородно и законно не вела себя Россия, всё равно будет охаяна, оболгана и продолжится переписыавание истории в пользу запада. Тому пример, ложь об СССР и 2МВ
          1. frruc
            frruc Сегодня, 13:27
            0
            Reptiloid ......Россия, всё равно будет охаяна, оболгана

            Если так говорить, то так все и будет. Если, конечно, мы сами это позволим сделать
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:32
        +2
        Цитата: lukash66
        Т. е. Вы предлагаете сровнять с землёй до щебня весь центр Куева, Харькова и далее по списку

        люди предлагают заканчивать балаган под названием СВО а приходить к войне с шумерией
      4. Dimy4
        Dimy4 Сегодня, 13:02
        -3
        Т. е. Вы предлагаете сровнять с землёй до щебня весь центр Куева...

        Есть другой, на мой взгляд вполне реализуемый вариант, во первых что бы у противной стороны было нечем наносить удары т.е. любыми способами прекратить поступление боеприпасов и второе, отбить желание стрелять по нашим гражданским объектам, если подумать то решение найдется. А бить по гражданскому населению смысла нет, военный потенциал от этого не убавится да и собственно властям Украины на свое население глубоко плевать
      5. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Сегодня, 13:05
        +1
        Донецк долбят уже 9 й год,кого то это на западе нахлобучило, абсолютно нет,так почему должно быть какое то сочувствие к тем кто непосредственно этим занимается 9 й год, эти скоты радовались и продолжали убивать,причём своих сограждан, после о носится к ним с каким то снисхождением просто верх идиотизма, они уже полностью заработали право испить из той же чаши до дна...
      6. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 13:51
        -1
        Цитата: lukash66
        Т. е. Вы предлагаете сровнять с землёй до щебня весь центр Куева, Харькова и далее по списку,

        Да.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 13:20
      0
      сообщили, что украинские военные нанесли удар по Донецкому торговому университету.....

      Это говорит о том. что с этими уpoдами разговаривать не о чем. Надо уничтожать этих нацистов без жалости, методично и целенаправленно. И еще, хватит опубликовывать бредни от пленных ВСУк.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:45
        0
        Хм..Бредни от пленных всушников..Так надо людям пытаться вешать лапшу.Как там все с ржавыми автоматами ,да выловленные в очереди за хлебом..Есть заказ,значит будет и лапша от пленных.А в душе они нас ненавидят.Самое страшное чего достигли наши рукамиводители,это то,что в бывших республиках Союза люди стали ненавидеть нас.Конечно,и местные политики постарались.Нт эта импотенция с весны 2014 года сделало самое страшное и привела к гибели десятков тысяч людей.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:54
    0
    Также под огнем противника оказались жилые кварталы Киевского и Куйбышевского районов, расположенных на севере и западе столицы ДНР. При обстреле погибла женщина. В различных частях города произошли возгорания.

    Как там в МСК? Всё спокойно?
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 12:03
      +3
      Как там в МСК? Всё спокойно?


      Конечно спокойно, доллар растёт, банки и олигархи богатеют.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 12:13
        -1
        Индекс бакса падает, а рубль, рубль дешевеет .
  4. Седов
    Седов Сегодня, 12:03
    -1
    Это ли не проявление настоящей бандеровской сущности режима? Воевать на поле боя западло. Там не получается ничего и страшно очень. Выкосят орки. Проще мирных стариков, детей и женщин в тылу долбить. Эти не ответят. Можно и о перемогах отчитаться. Мр@зи. Нет других слов
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 12:19
      0
      Цитата: Седов
      Это ли не проявление настоящей бандеровской сущности режима? Воевать на поле боя западло. Там не получается ничего и страшно очень. Выкосят орки. Проще мирных стариков, детей и женщин в тылу долбить. Эти не ответят. Можно и о перемогах отчитаться. Мр@зи. Нет других слов

      Дело в том, что на пару сотен км(часы езды) от фронта никакого "тыла" по военной науке никогда нигде не было.
      Кроме частей, снабжения и пр там ничего не должно быть, в принципе.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:21
      -2
      Хрень же пишете. Террор против гражданского населения и отсутствие выдающихся успехов на фронте не отменяют того, что ВСУ воюет (и ведь не западло им) и на Сватовском направлении и у Клещеевки и атакует наши оборонительные линии в Запорожье, покупая метры продвижения реками крови.
  5. air wolf
    air wolf Сегодня, 12:05
    +3
    Как раздолбать Авдееку:
    -Обстрелять все газовыми минамими с Черемухой.
    -Потом кассетными боеприпасами и минами лепесток.
    Скажете не гуманно, там наши ждуны сидят, вопрос сколько их там осталось? А те жертвы в Донецке, это не важно?
    Мое мнение чередование черемухи и кассет, мин сделает свое дело hi
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:15
    0
    Артиллерия ВСУ начала обстреливать Донецк со вчерашнего вечера. По городу наносились удары из артиллерии натовского 155-го калибра, американских РСЗО HIMARS. При обстреле, помимо прочего, применялись и кассетные боеприпасы, что подтвердили в представительстве ДНР в СЦКК.
    До Одессы с Николавом "рукой подать"... request
  7. Goscha
    Goscha Сегодня, 12:25
    0
    Что называется доигрались со своими ,, партнёрами ". Аэропорт Внуково закрыли, объявили план ,, Ковёр". Всё по плану? Или мы ещё не начинали? am