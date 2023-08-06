Украинские военные нанесли удар по Донецкому торговому университету – в здании начался пожар

Артиллерия ВСУ начала обстреливать Донецк со вчерашнего вечера. По городу наносились удары из артиллерии натовского 155-го калибра, американских РСЗО HIMARS. При обстреле, помимо прочего, применялись и кассетные боеприпасы, что подтвердили в представительстве ДНР в СЦКК.О последствиях действий украинских карателей сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.В ведомстве сообщили, что украинские военные нанесли удар по Донецкому торговому университету, точнее, по первому корпусу вуза, где располагается его администрация. В результате обстрела в здании вуза начался пожар. Пламя охватило площадь примерно три тысячи квадратных метров. Второй этаж выгорел практически полностью. Крыша здания обвалилась. На месте происшествия работает более ста сотрудников спасательной службы.По состоянию на 10.00 утра пожар потушить пока не удалось, но пламя не распространяется дальше, так как его удалось локализовать, согласно информации МЧС, еще около пяти часов утра. В 10.26 появилось сообщение о ликвидации открытого горения.Впоследствии выяснилось, что против корпуса университета экономики и торговли каратели применили кассетные боеприпасы. Они разорвались в воздухе, поразив мелкими осколками большую площадь в центре Донецка.Также под огнем противника оказались жилые кварталы Киевского и Куйбышевского районов, расположенных на севере и западе столицы ДНР. При обстреле погибла женщина. В различных частях города произошли возгорания.