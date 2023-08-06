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Украинский танк утонул в реке во время попытки ВСУ наступать со стороны Старомайорского

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Украинский танк утонул в реке во время попытки ВСУ наступать со стороны Старомайорского

Боевики киевского режима предпринимают попытку наступления в направлении населенного пункта Урожайное со стороны села Старомайорское. Оно несколько раз за последние недели переходило из рук в руки.


По данным российской разведки, противник задействует пехоту в количестве до двух взводов под прикрытием нескольких танков и бронемашин. Также сообщается об использовании противником техники для разминирования. Украинским боевикам удалось форсировать небольшую водную преграду, однако при этом один танк был поврежден при помощи дрона-камикадзе, после чего остановился и затонул.



В настоящее время атака противника не имеет успеха. Техника старается не останавливаться на месте, еще две единицы украинской бронетехники были атакованы российскими дронами-камикадзе, в результате чего получили повреждения.

Попытки пехоты ВСУ закрепиться также оказались безуспешными. Несмотря на задействование противником систем РЭБ и глушение связи, российская оборона действует крайне организованно. Российские военнослужащие уже успешно отбили две атаки противника.

Противник продолжает атаки, пытаясь зайти с разных направлений. Продолжается бой. Понеся потери, украинские боевики начинают откатываться на исходные позиции.

Также сообщается об уничтожении при помощи беспилотников командного пункта и склада боеприпасов украинской армии в районе Старомайорского. Кроме того, поражены пункты временной дислокации противника в ряде окрестных населенных пунктов.
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16 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 12:27
    +1
    Украинским боевикам удалось форсировать небольшую водную преграду, однако при этом один танк был поврежден при помощи дрона-камикадзе, после чего остановился и затонул.

    Будни войны...
    1. Комментарий был удален.
  2. olhon
    olhon Сегодня, 12:28
    +1
    А говорят оно не тонет..Надеюсь это был леопольд.
  3. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 12:28
    -2
    Подводный танк в степях украины...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:39
    +1
    танк был поврежден при помощи дрона-камикадзе, после чего остановился и затонул.
    Не первый и не последний. Металла после войны на год работы плавильным печам хватит.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:49
      -1
      Клебаки и выкса плавили слябы дольше.
      Потом из запасов до 64г в конечную продукцию
  5. barclay
    barclay Сегодня, 12:51
    +2
    еще две единицы украинской бронетехники были атакованы российскими дронами-камикадзе, в результате чего...

    Беспилотники упомянаются аж три раза. Это говорит о том , что это эффективный способ борьбы с бронетехникой и другими объектами противника. Дай Бог, чтобы их было в достатке в нашем распоряжении на поле боя.
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:52
    +2
    Вот уже тысячу раз писал, вместо того чтобы учить этих голодранцев общевойсковому бою, натовцы их учат борьбе с партизанами в тапках. Посмотрите на их дрыганья на поле, как только попадают под огонь арты, как только одна из машин нарывается на ПТ мину, все, какой то ступор. Начинают пятится, наезжают друг на друга, начинают кучковаться. Как результат - полный кирдык.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:56
      +2
      Шаблон сбивается и всё - дальше не знают как действовать
  7. sabakina
    sabakina Сегодня, 12:57
    +1
    однако при этом один танк был поврежден при помощи дрона-камикадзе, после чего остановился и затонул.
    Они ещё у них и плавают? belay
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 13:01
      +1
      Цитата: sabakina
      однако при этом один танк был поврежден при помощи дрона-камикадзе, после чего остановился и затонул.
      Они ещё у них и плавают? belay

      Видно гуано всплыло, а металл утоп.)))
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:02
      +2
      Походу шароварные переквалифицировали танки в пидводные човны... laughing По совместительству. Но пока ещё не очень получается...
  8. Uno
    Uno Сегодня, 13:01
    +1
    ну могли бы и написать что эта новость написана по информации Ходаковского, это вроде не запрещено
  9. larsikkot
    larsikkot Сегодня, 13:03
    -1
    Ну так если всу идут на Урожайное со стороны Старомаерского и в Старомаерском уже расположен командный пункт и склад боеприпасов который наши взорвали -значит Старомаерское захвачено всу так? почему в новостях не слова? странно нам новости преподносят...
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:05
    0
    Будет, что после Победы, переплавить на иголки.
  11. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:41
    0
    А вот я не понял. Как это - танк двигался по суше, остановился и утонул... Ладно бы сильно завяз в топкой почве, даже по башню, но УТОНУЛ? Это вообще как?
  12. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 13:49
    -1
    Это означает, что Старомойорское потеряно и бандеровцы там закрепились, вот, как это возможно, при полном господстве в воздухе? У меня только одно предположение- наша авиация просто пуляет "куда то туда" с кабрирования и наши контратаки провалились. Помнится, что генерал Попов был снят с должности именно за то, что поднял проблему контрбатарейной борьбы, ну понятно легче задвинуть человека, чем решать проблему.
    За то результат на карте. И не в нашу пользу.
    Эх прав был Прилепин.