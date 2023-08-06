Украинский танк утонул в реке во время попытки ВСУ наступать со стороны Старомайорского

Боевики киевского режима предпринимают попытку наступления в направлении населенного пункта Урожайное со стороны села Старомайорское. Оно несколько раз за последние недели переходило из рук в руки.
По данным российской разведки, противник задействует пехоту в количестве до двух взводов под прикрытием нескольких танков и бронемашин. Также сообщается об использовании противником техники для разминирования. Украинским боевикам удалось форсировать небольшую водную преграду, однако при этом один танк был поврежден при помощи дрона-камикадзе, после чего остановился и затонул.
В настоящее время атака противника не имеет успеха. Техника старается не останавливаться на месте, еще две единицы украинской бронетехники были атакованы российскими дронами-камикадзе, в результате чего получили повреждения.
Попытки пехоты ВСУ закрепиться также оказались безуспешными. Несмотря на задействование противником систем РЭБ и глушение связи, российская оборона действует крайне организованно. Российские военнослужащие уже успешно отбили две атаки противника.
Противник продолжает атаки, пытаясь зайти с разных направлений. Продолжается бой. Понеся потери, украинские боевики начинают откатываться на исходные позиции.
Также сообщается об уничтожении при помощи беспилотников командного пункта и склада боеприпасов украинской армии в районе Старомайорского. Кроме того, поражены пункты временной дислокации противника в ряде окрестных населенных пунктов.