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Советник главы офиса Зеленского: Мы будем считать Польшу нашим близким другом до конца войны

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Советник главы офиса Зеленского: Мы будем считать Польшу нашим близким другом до конца войны

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк дал красноречивые оценки отношениям Киева и Варшавы. По его словам, сейчас дипломатический скандал между двумя странами никаких особых последствий иметь не будет, как не будет и углубляться. Дальнейшие же слова Подоляка в Польше явно вызовут немалый, как минимум политологический, интерес.


Советник главы офиса украинского президента:

Мы будем считать Польшу нашим близким другом и союзником до конца войны.

По утверждению Подоляка, «сразу после войны между Украиной и Польшей начнётся серьёзная конкуренция:

В рамках этой конкуренции мы будем жёстко защищать свои интересы.

Таким образом, киевский режим прямо даёт понять, что все эти слова о партнёрстве, дружбе и союзничестве – временное явление. Как только боевые действия на Украине закончатся, между Киевом (если тот останется под нынешней властью) и Варшавой может начаться собственный конфликт, который вряд ли ограничится исключительно дипломатическими нотами и обоюдным вызовом послов.

В ходе интервью украинским журналистам Подоляк коснулся и ситуации на поля боя. По его словам, Украины испытывает «крупный недостаток оружия». По словам члена Зе-команды, «западным партнёрам стоило бы нарастить поставки»:

Нам от Запада нужно больше ракет и снарядов.

То есть, налицо требования, которые становятся всё более назойливыми.

Кстати, интервью Подоляк давал на русском языке.
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16 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:20
    +3
    Советник главы офиса Зеленского: Мы будем считать Польшу нашим близким другом до конца войны


    А после войны займёмся Польшей.(по крайней мере так они считают)Это читается между строк.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:23
      +4
      Вообще то нечто подобное уже было.В начале 1939..И кое кто "сгинел"
    2. barclay
      barclay Сегодня, 12:24
      +5
      Мы будем считать Польшу нашим близким другом и союзником до конца войны.

      Да не может быть там ни какой дружбы, исходя из исторических фактов. Они сейчас хотят друг друга перехитрить, используя в своих интересах. Какая там может быть дружба либо любовь, если во Львове в свое впемя украинца в трамвай дальше подножки не пускали? Укронацики, помня это и Волынскую резню устроили. Их "любовь" может выражаться только в хитрости и спользовании друг друга в своих интересах.
      1. guest
        guest Сегодня, 14:00
        0
        Цитата: barclay
        Да не может быть там ни какой дружбы

        Абсолютно верно единственное, что их объединяет это оголтелая русофобия.
    3. dzvero
      dzvero Сегодня, 12:27
      +2
      Кстати, где-то "потерялись" пара-тройка бригад и все челленджеры. Неужели они на западной границе на всякий пожарный?
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:42
        +1
        где-то "потерялись" пара-тройка бригад и все челленджеры.
        Читал в дайджесте, что ими укомплектовали пидороздилы,находящиеся сейчас в резерве. Там же и часть "страйкеров".
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:44
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      Советник главы офиса Зеленского: Мы будем считать Польшу нашим близким другом до конца войны


      А после войны займёмся Польшей.(по крайней мере так они считают)Это читается между строк.

      Где-то я это уже слышал...
      А, вспомнил!
      Мы вместе с немцами разгромим Советы, а потом повернём оружие против немцев и построим новую, свободную Россию.
      Власовцы.
      Они на полном серьёзе думали, что они "вместе с Гитлером", а не на поводке у него для грязной работы.

      Не могу сказать, что думал по этому поводу сам Власов, но слова в таком тоне сам читал от бывшего власовца, в начале 2000-х проживавшего в Австралии. Причём он даже не считал, что в его логике есть что-то ущербное.
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:21
    0
    Прикольно.
    А потом что будут говорить и делать?
  3. Msi
    Msi Сегодня, 12:23
    +5
    Мы будем считать Польшу нашим близким другом и союзником до конца войны.

    Вы скоро будите считать Польшу партнёром. Когда она сзади введёт мягко в вас войска...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:35
    +5
    Мы будем считать Польшу нашим близким другом и союзником до конца войны.
    Судя по всему в Польше тоже так считают и в победу Украины не особо верят ожидая ее поражения и раздела западной части. А вот после этого отыграются на западенцах в полной мере и от души.
  5. Седов
    Седов Сегодня, 12:36
    +4
    В рамках этой конкуренции мы будем жёстко защищать свои интересы.

    Какой Подоляка противоречивый парень. Совсем запутался. Так вы просто снова Консула вызовите и в жёсткой форме заявите ему: "Сейчас мы пока дружим. Нам нужны от вас поставки и ваша инфраструктура. А после окончания конфликта новая Волынская резня. Готовьтесь". Ну и посмотреть, что получится.
    Каких всё-таки уникальных парней Зе себе в команду набрал. Что интересно завтра ветеринар вещать будет?
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:53
    +1
    Надо получить списочный состав всу и фильтровать их при зробитчанстве в сибирь и тп денежные. Потом это будет, а сейчас уже готовиться к колониальному контролю врага. Подляка также поедет читать лекции в мгу(магаданский)
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:01
    +1
    Иными словами близкая дружба до гробовой доски.
  8. Lokis
    Lokis Сегодня, 13:10
    +1
    Nie ma przyjaźni pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Bardzo dużo nas dzieli a mało łączy. To Amerykanie narzucają Polakom przyjaźń do USA i Ukrainy. Duża część społeczeństwa polskiego jest dobrze nastawiona do Rosjan. To marionetkowy rząd Polski działający pod nadzorem agentów anglosaskich wmawia nam, że Ukraińcy bronią nas przed Rosjanami, jak kiedyś hetman Sobieski bronił Europę przed Turkami. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z prawdą ale wspierając Ukraińców pod naciskiem USA pracujemy na konflikt z
    sąsiednią Rosją mając jak zwykle "przyjaciół ?" daleko, nawet za oceanem.
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:15
    +1
    После окончания войны в лучшем случае Украину ждет орда кредиторов и массовое бегство населения из-за открытия границ. И армию без помощи НАТО содержать Украина уже не сможет. Так что ляжет под кого велят
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:41
    +1
    В рамках этой конкуренции мы будем жёстко защищать свои интересы.

    Мне вот интересно - там реально долболобы сидят? Или наглецы? Или все-таки просто граммофоны, которые проигрывают те пластинки, которые на них ставят?
    Потому что вся жесткость защиты своих интересов у этой квазистраны - основывается только на том, сколько денег ей дадут, и в скольких торговых операциях за неё заплатят. Так как своих денег у этих "жестких защитников своих интересов" попросту нет, и в случае прекращения финансовых вливаний в эту территорию - прекратится и само существование этой территории.
    О какой "жесткой защите своих интересов" перед Польшей говорит этот анацефал, если Польша один из основных доноров в поддеривании Украины на аппарате ИВЛ? laughing