Советник главы офиса Зеленского: Мы будем считать Польшу нашим близким другом до конца войны

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк дал красноречивые оценки отношениям Киева и Варшавы. По его словам, сейчас дипломатический скандал между двумя странами никаких особых последствий иметь не будет, как не будет и углубляться. Дальнейшие же слова Подоляка в Польше явно вызовут немалый, как минимум политологический, интерес.
Советник главы офиса украинского президента:
Мы будем считать Польшу нашим близким другом и союзником до конца войны.
По утверждению Подоляка, «сразу после войны между Украиной и Польшей начнётся серьёзная конкуренция:
В рамках этой конкуренции мы будем жёстко защищать свои интересы.
Таким образом, киевский режим прямо даёт понять, что все эти слова о партнёрстве, дружбе и союзничестве – временное явление. Как только боевые действия на Украине закончатся, между Киевом (если тот останется под нынешней властью) и Варшавой может начаться собственный конфликт, который вряд ли ограничится исключительно дипломатическими нотами и обоюдным вызовом послов.
В ходе интервью украинским журналистам Подоляк коснулся и ситуации на поля боя. По его словам, Украины испытывает «крупный недостаток оружия». По словам члена Зе-команды, «западным партнёрам стоило бы нарастить поставки»:
Нам от Запада нужно больше ракет и снарядов.
То есть, налицо требования, которые становятся всё более назойливыми.
Кстати, интервью Подоляк давал на русском языке.