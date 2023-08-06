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Минобороны сообщило о пресечении попытки беспилотной террористической атаки ВСУ на Московскую область

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Минобороны сообщило о пресечении попытки беспилотной террористической атаки ВСУ на Московскую область

Минобороны России сообщает о пресечении попытки украинского режима провести террористическую атаку Московской области. Для осуществления такой атаки враг выбрал беспилотные летательные аппараты.


В заявлении российского оборонного ведомства говорится о том, что был уничтожен украинский беспилотник в небе над Подольским районом Подмосковья. Произошло это в 11:27 мск.

Минобороны РФ:

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее прошла информация о временной остановке работы аэропорта Внуково. В сообщениях говорилось, что проводится операция на основании сигнала «Ковёр». Такие сигналы являются свидетельством того, что в небе обнаруживается неидентифицированный летательный аппарат или аппарат, который распознан, как средство авиации противника.

Напомним, что в последнее время украинский режим участил попытки беспилотных атак на города России. Накануне ночью взрывное устройство было сброшено с беспилотника на город Рыльск Курской области. В результате взрыва повреждения получил православный собор XIX века и административное здание в центре города. Также противник пытался атаковать Крымский полуостров. Чем меньше успехов у ВСУ на поле боя, тем больше будет следовать попыток террористических атак вне зоны боевых действий. Типичная тактика террористических организаций.
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8 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 12:44
    +5
    ......операция на основании сигнала «Ковёр». Такие сигналы являются свидетельством того, что в небе обнаруживается неидентифицированный летательный аппарат или аппарат, который распознан, как средство авиации противника.

    Это не операция "Ковер" , а сигнал , который вводится в ВПВО решением командующего зоной ПВО для выявления в воздухе судна -нарушителя и передается органам ЕС ОрВД (Единая Система Организации Управления Воздушным Движением). Все воздушные суда по этому сигналу в данном р-не либо немедленно садятся на аэродромах, либо уводятся в другие зоны воздушного пространства.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:00
      +1
      Такие налеты прекратятся, как только научаться выявлять малые воздушные цели на малых высотах. Ну и соответственно сбивать их.

      Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области.

      ▫️ БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района.
      ▫️ В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

      Бпла был один. Новость прям на всю ивановскую. Сбили молодцы.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:02
        +3
        Такие налеты прекратятся только в случае уничтожениясукраинства и местных недоделков
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 13:10
          0
          Это было бы решение проблеммы, а не борьба с последствиями. Но уметь выявлять и перехватывать так же не мало важно.
    2. SSR
      SSR Сегодня, 13:41
      0
      [quote=frruc][quote]......операция на основании сигнала «Ковёр». Такие сигналы являются свидетельством того, что в небе обнаруживается неидентифицированный летательный аппарат или аппарат, который распознан, как средство авиации противника.[/quote]
      Это не операция "Ковер" , а сигнал , который вводится в ВПВО решением командующего зоной ПВО для выявления в воздухе судна -нарушителя и передается органам ЕС ОрВД (Единая Система Организации Управления Воздушным Движением). Все воздушные суда по этому сигналу в данном р-не либо немедленно садятся на аэродромах, либо уводятся в другие зоны воздушного пространства.[/quote]
      Прошу прощения, камрад.
      Спасибо за Ваш развернутый комментарий.
      Я только хотел уточнить.[quote=frruc]quote=frruc][quote]......операция на основании сигнала «Ковёр». Такие сигналы являются свидетельством того, что в небе обнаруживается [/quote]
      Что в статье указано, на основании сигнала "Ковер", начались соответствующие мероприятия/спецоперация.
  2. Msi
    Msi Сегодня, 12:44
    +1
    В заявлении российского оборонного ведомства говорится о том, что был уничтожен украинский беспилотник в небе над Подольским районом Подмосковья.

    Так может продолжаться бесконечно. Нужно искать рычаги давления на "партнёров". Нужно прекращение поставок оружия на т.н. украину. А мы уже привыкли все к таким новостям (про атаки беспилотников).
  3. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 12:46
    0
    Минобороны России сообщает о пресечении попытки украинского режима провести террористическую атаку Московской области

    Наверняка у многих возникает вопрос сколько нужно таких атак и сколько должно погибнуть людей что бы наконец киевский режим был юридически признан террористическим, а СВО перешла в КТО?
    Неужели десятки томов "Белой книги" с доказаными преступлениями бандеровского режима недостаточны для адекватной оценки деятельности киевских преступников и вынесения им приговора?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:58
      -1
      Не могут, не хотят, надеются что вернется та жизнь, бояться наконец-то ведь за террористами оффициально стоят хозяева. Хотя раньше это никого не останавливало.