Минобороны России сообщает о пресечении попытки украинского режима провести террористическую атаку Московской области. Для осуществления такой атаки враг выбрал беспилотные летательные аппараты.
В заявлении российского оборонного ведомства говорится о том, что был уничтожен украинский беспилотник в небе над Подольским районом Подмосковья. Произошло это в 11:27 мск.
Минобороны РФ:
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Ранее прошла информация о временной остановке работы аэропорта Внуково. В сообщениях говорилось, что проводится операция на основании сигнала «Ковёр». Такие сигналы являются свидетельством того, что в небе обнаруживается неидентифицированный летательный аппарат или аппарат, который распознан, как средство авиации противника.
Напомним, что в последнее время украинский режим участил попытки беспилотных атак на города России. Накануне ночью взрывное устройство было сброшено с беспилотника на город Рыльск Курской области. В результате взрыва повреждения получил православный собор XIX века и административное здание в центре города. Также противник пытался атаковать Крымский полуостров. Чем меньше успехов у ВСУ на поле боя, тем больше будет следовать попыток террористических атак вне зоны боевых действий. Типичная тактика террористических организаций.