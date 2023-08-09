Каскад поражений: сумеречное будущее Украины

Статус-кво 2023
Принципиальный вопрос спецоперации – что именно команда Зеленского будет считать собственной победой и, соответственно, поражением России? До недавнего времени самым реалистичным был сценарий быстрого прорыва к Крыму и Азовскому морю.
Разгром самых боеспособных частей Российской армии, мирный договор и последующее вступление Украины в НАТО. Это, по мнению киевского режима, должно было обезопасить от матча-реванша со стороны Кремля. Но партнеры Зеленского в Брюсселе однозначно дали понять Киеву, что о членстве в НАТО можно не мечтать. Издевательское «они должны соответствовать стандартам» от Байдена тому самое явное подтверждение.
«Искандеры» и «Калибры» вдоль и поперек утюжат националистов по всей Украине, а босс из Вашингтона заикается про соответствие стандартам. После Брюссельского саммита НАТО стала ясна принципиальная невозможность победы Украины на поле боя.
Гипотетический и совершенно фантастический сценарий разгрома российских сил в Запорожье и Донбассе не приведет к триумфу ВСУ.
Во-первых, оперативная глубина обороны позволяет нашим войскам откатиться глубоко в тыл, к примеру, в Ростовскую область. При всей отчаянности украинского командования, ВСУ никогда не зайдут крупными силами за признаваемые Киевом границы России. Мелкие акции с диверсионными группами – всегда пожалуйста, но не танки ВСУ под Ростовом.
Американцы давно гадают, где у Кремля те самые красные линии, после которых начнется ядерная война. Большая часть там приходит к мнению, что это перенос горячей линии боевого соприкосновения с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на другие регионы России. Украинцы так или иначе вынуждены будут остановиться, а Россия за это время просто накопит силы и ударит вновь.
Повторимся, это совершенно гипотетический сценарий, но даже он не позволяет говорить о победе ВСУ.
Во-вторых, победа Зеленского вероятна только в случае уничтожения военно-промышленного потенциала России. То есть речь о лишении нас возможности производить новые самолеты и танки. Это провернуть Украина не сможет ни в коем случае – достать до Урала даже нечем, не говоря уже о Сибири и Дальнем Востоке. Страны, которые могут себе позволить такие удары, отказываются воевать с украинцами в одном строю.
Единственным возможным вариантом победы Украины может стать развал России изнутри, гражданская война и формирование десятков враждующих между собой княжеств. Сценарий выхода Российской империи из Первой мировой войны 2.0. Вот тогда в Киеве выпьют шампанское.
Снова два контраргумента.
Первый – на данный момент нет никаких признаков внутреннего раскола страны. Бунт Пригожина лишний раз доказал это.
Второе – Запад боится такого сценария поражения России как огня. Это естественным образом оставит бесхозным гигантский ядерный потенциал страны. Подходи, бери и запускай ракеты в кого хочешь. Даже если стычка получится локальной, последствия расхлебывать будет весь мир, и не одно десятилетие.
Исторический прецедент имеется – США с дрожью смотрели на процессы распада СССР, хотя и приложили немало сил к этому. Благодаря счастливому случаю ударный потенциал РВСН оказался под адекватным контролем. С тех пор американцы о свержении руководства ядерных держав заикаются очень осторожно.
С российским сценарием победы все гораздо проще.
Строго говоря, демилитаризация исконной Украины уже осуществлена. Летом 2023 года украинцы расходуют западную технику на поле боя значительно быстрее, чем успевают получать. ВСУ целиком и полностью зависят от импортного оружия, что накладывает большие ограничения на самостоятельность и перспективность планирования.
С денацификацией сложнее – впрочем, никто и не рассчитывал на скорый эффект. Искоренение неонацистской идеологии на Украине должно занять не менее десяти лет. Это примерный цикл образования и воспитания в школе, после которого можно говорить о формировании основ здравой картины мира. Как ни крути, но сделать это раньше не получится. Тем более пока Украина под гнетом киевского режима.
Сложившийся статус-кво на поле боя определенно устраивает Россию в ближайшей перспективе. Несмотря на то, что ВСУ удерживают инициативу и вольны выбирать место и время атаки, позиции Кремля сильны, как никогда за всю спецоперацию. В составе России четыре новых региона, что уже само по себе является значимым достижением. Азовское море стало внутренним водоемом.
В свете вышесказанного будущее украинского режима выглядит более чем сумрачным.
Три сценария
На Западе пришло понимание, что сравнивать спецоперацию России на Украине с афганской кампанией и вьетнамской войной США нельзя. Близкое расположение театра военных действий (в нескольких сотня километров от Кремля) не позволяет в один момент бросить все и укрыться в «домике». Как это сделали в свое время американцы, оставив после себя руины в Афганистане и Вьетнаме.
Для России украинский конфликт имеет статус экзистенциального – от него зависит будущее страны. Это, к слову, и не дает Киеву никаких надежд на завершение истории на украинских условиях.
Вариантов развития событий не так много.
Первый – это дальнейшее ожесточение и эскалация. Россия и Украина осуществить подобное могут на диаметрально противоположных основаниях. Киев третий месяц не может добиться значимых успехов на поле боя, поэтому дальнейшая эскалация возможна лишь за счет использования большого количества дальнобойных ракет и откровенно террористической тактики.
Россия имеет перед Украиной одну, но большую уязвимость – протяженную границу и растянутые коммуникации. Перенимая тактику террора, киевский режим будет продолжать покусывать российскую инфраструктуру на всем протяжении фронта. Из этого ряда подрывы Крымского моста, дроны в Москва-Сити и атаки беспилотников на гражданские суда. Ничего сложного в этом для киевского режима нет – сказывается и неплохой уровень инженерного образования в стране, и солидная помощь блока НАТО.
Атаки болезненны и заставляют отвлекать ресурсы, хотя и не обеспечивают противнику даже минимальный профит. Кроме, конечно, удовлетворения собственного самолюбия. Дескать, смотрите, мы тоже можем перенести военные действия на территорию противника, пусть и совсем чуть-чуть.
Но это единственные варианты эскалации со стороны Украины. На большее ВСУ если и сподобятся, то спустя год-полтора зализывания ран после летнего наступления.
Россия также на данный момент не способна к широкомасштабным наступательным операциям. Хотя потребность в них очень велика – начиная от создания санитарного кордона в Харьковской области и заканчивая освобождением новых регионов России. Для нанесения столь тяжелого поражения ВСУ от армии потребуется организовать второе 24 февраля 2022 года, только враг на этот раз будет гораздо более опасный и прошедший несколько волне мобилизации.
Обеспечить численное преимущество на фронте, необходимое для наступления, можно двумя способами.
Первый – это нанесение огромного ущерба живой силе противника и уничтожение почти всей боевой техники. Несмотря на массовую гибель украинцев в текущем наступлении, говорить о стачивании потенциала пока рано. И техника выбита не вся – до сих пор украинцы не бросили в бой Marder, Stryker и Chellenger 2.
Второй путь – это наращивание личного состава армии на спецоперации до 2–3-кратного преимущества перед ВСУ. Сделать это оперативно не предвидится возможным, поэтому сценарий обострения, то есть быстрого продвижения россиян вглубь Украины, возможен не ранее следующего лета.
Готовность для широкомасштабных действий, скорее всего, сформируется к концу года, но зимний период не лучший для наступления. Тем более на просторах Украины.
Первые шаги сделаны – по словам министра Шойгу, уже сформированы резервная армия и армейский корпус. А с ними и почти четыре тысячи единиц боевой техники.
Но не эскалацией единой живет конфликт на Украине.
Второй сценарий – это замораживание боевых действий. Это снизит накал страстей и сохранит множество жизней по обе стороны фронта. Но и обеспечит киевскому режиму долгожданную передышку с возможностью накопить силы.
Замораживание, к слову, не означает прекращение ударов по инфраструктуре и тыловым частям украинской армии – от этого ключевого преимущества Россия не должна ни в коем случае отказываться. Остановка активных боевых действий не позволит Украине переломить ситуацию в будущем, а лишь затянет конфликт еще на несколько лет. Это в свою очередь совершенно не в интересах России.
Киев может строить планы на такой поворот сюжета в надежде на раскрутку западного ВПК в ближайшие два года. Зеленский честно верит, что уже в конце 2024 года оружие потечет широкой рекой на Украину. В первую очередь артиллерийские снаряды – главные игроки конфликта. Назвать чаяния украинского президента абсурдными в этом аспекте нельзя – опасность наращивания поставок из обновленных арсеналов НАТО присутствует.
И наконец, третий сценарий развития сюжета на Украине заключается в принуждении Зеленского к мирным переговорам на условиях Москвы. Ситуация очень вероятна, но не в текущем году.
Окно наступательных возможностей закроется в течение трех ближайших месяцев, и мирные переговоры состоятся, если Россия сумеет за этот период нанести сокрушительное поражение ВСУ.
Западные партнеры, в свою очередь, также должны подтолкнуть Киев к миру либо прямыми указаниями, либо сокращением поставок оружия.
Совпадение двух факторов видится реальным не ранее лета 2024 года.
Будущее киевского режима сумрачно и туманно. Получив небольшую отсрочку удачными маневрами прошлого года, ВСУ дискредитировали себя наступательной кампанией настоящего лета. Не имея принципиальной возможности победить Россию, команда Зеленского вынуждена выбирать среди самых худших вариантов будущего. Но время окончательного выбора еще не настало.