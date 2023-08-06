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Правительство РФ намерено законодательно связать космическую отрасль с системами управления БПЛА

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Правительство РФ намерено законодательно связать космическую отрасль с системами управления БПЛА

Уже в этом году правительство РФ намерено законодательно связать космическую отрасль с системами управления БПЛА. Данная задача поручена автономной некоммерческой организации (АНО) «Платформа НТИ».


Об этом в ходе проходящего в Новосибирске образовательного интенсива «Архипелаг-2023» заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Необходимо разработать концепцию регулирования, которая бы описывала эту ситуацию

- отметил чиновник.

ОН пояснил, что на данный момент с эксплуатацией дронов связаны авиация, космическая отрасль и другие структуры, деятельность которых регламентируется своими законами. Таким образом, правовая конфигурация стала слишком сложной и запутанной.

Немного раньше в ходе мероприятия вице-премьер заявил, что Россия стоит на пороге создания новой отрасли – производстве беспилотных авиационных систем. По его мнению, об этом свидетельствует и проведение интенсива.

Белоусов отметил, что российские производители БПЛА и комплектующих к ним не только начинают завоевывать отечественный рынок, но и выходят на зарубежный. Так, создаваемые в России двигатели для беспилотников уже пользуются спросом в других странах.

Вице-премьер сообщил также о планах российской промышленности выпустить в следующем году 18 тысяч крупных и средних дронов, предназначенных для гражданских потребителей. Что касается БПЛА массой до одного килограмма – их собираются создать в 2024 году несколько десятков тысяч единиц.
Использованы фотографии:
Правительство РФ
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10 комментариев
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  1. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:55
    +2
    "Люблю я планов наших ГРОМАДЬЕ" / В. Маяковский/
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:01
      +3
      А реально связать ни? Практически а не на бумаге?! Ребятам бы это сейчас ой как пригодилось.
    2. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 13:21
      0
      От бюрократов ждать чего то фактического не приходится,кроме марания бумаги ничего не умеют...
  2. Kotofeich
    Kotofeich Сегодня, 13:06
    +3
    "Пока гром не грянет, Русский мужик не перекрестится"
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:11
    +3
    Заболтать вопрос решили? Обычно, когда хотят "имитировать активную деятельность" вместо решения вопроса "по существу", создают всякие комиссии, подкомиссии и прочие "бла-бла-бла" органы.
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 13:43
      +1
      Может, заболтать... Может, перераспределить финансы... Может, переподчинить курицу, несущую золотые в перспективе яйца... Дай Бог, чтобы выхлоп в пользу фронта был!
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:20
    0
    Необходимо разработать концепцию регулирования, которая бы описывала эту ситуацию

    - отметил чиновник.
    Да уж ситуация с дронами-БПЛА в России крайне удручающая. Потому требуется некоторая консолидация законодательной базы и спецификация по сферам применения БПЛА с целью исключения несанкционированного использования дрона. Неудевлюсь что в скором времени появится интренет ресурс Dronradar24 по примеру Flightradar24 winked
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 13:49
      0
      Да Вы, батенька, в теме!? Консолидировать и специфицировать полёты дронов в зонах, где гражданские полёты отменены уже полтора года – верх бюрократии)))
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:51
      +1
      Цитата: oppozite28
      ситуация с дронами-БПЛА в России крайне удручающая.

      Борисов курировал....Миллиарды освоили, а на выходе -пшик. Теперь кинули на Роскосмос ! recourse
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:22
    +1
    на данный момент с эксплуатацией дронов связаны авиация, космическая отрасль и другие структуры, деятельность которых регламентируется своими законами. Таким образом, правовая конфигурация стала слишком сложной и запутанной.

    Только что просмотрел:
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    Или по ссылке:
    https://www.youtube.com/watch?v=8vb4BqJ6fOM
    * * *
    Иногда послушаешь разных пресс-секретарей и сказать хочется:
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