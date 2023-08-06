Уже в этом году правительство РФ намерено законодательно связать космическую отрасль с системами управления БПЛА. Данная задача поручена автономной некоммерческой организации (АНО) «Платформа НТИ».
Об этом в ходе проходящего в Новосибирске образовательного интенсива «Архипелаг-2023» заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Необходимо разработать концепцию регулирования, которая бы описывала эту ситуацию
- отметил чиновник.
ОН пояснил, что на данный момент с эксплуатацией дронов связаны авиация, космическая отрасль и другие структуры, деятельность которых регламентируется своими законами. Таким образом, правовая конфигурация стала слишком сложной и запутанной.
Немного раньше в ходе мероприятия вице-премьер заявил, что Россия стоит на пороге создания новой отрасли – производстве беспилотных авиационных систем. По его мнению, об этом свидетельствует и проведение интенсива.
Белоусов отметил, что российские производители БПЛА и комплектующих к ним не только начинают завоевывать отечественный рынок, но и выходят на зарубежный. Так, создаваемые в России двигатели для беспилотников уже пользуются спросом в других странах.
Вице-премьер сообщил также о планах российской промышленности выпустить в следующем году 18 тысяч крупных и средних дронов, предназначенных для гражданских потребителей. Что касается БПЛА массой до одного килограмма – их собираются создать в 2024 году несколько десятков тысяч единиц.