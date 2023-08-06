Военное обозрение
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Минобороны: вечером и ночью были нанесены удары по авиабазам противника в Староконстантинове и Дубно

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Минобороны: вечером и ночью были нанесены удары по авиабазам противника в Староконстантинове и Дубно

Министерство обороны РФ подтвердило нанесение ударов по военным объектам на западе Украины. Одним из таких объектов, как ранее уже сообщало «Военное обозрение», стал военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Именно его, по некоторым данным, киевский режим пытается превратить в место будущего базирования американских истребителей F-16. Пока он используется как аэродром размещения самолётов Су-24 ВС ВСУ, которые вооружаются британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.


По аэродрому уже наносились удары. При этом киевский режим всякий раз предпринимает попытки его восстановления, что лишний раз доказывает его большую важность для Киева.



Также, по сообщениям министерства обороны России, поражена авиабаза вооружённых сил Украины в районе города Дубно Ровенской (Ровненской) области. Там некоторое время назад были размещены несколько самолётов и беспилотников, с помощью которых ВСУ планировали осуществить атаку российской территории, включая территории расположения позиций российских войск на Донбассе.

Напомним, что также в результате вечерних и ночных ударов были поражены несколько объектов противника в районе Ивано-Франковска, Тернополя и в Киевской области. А утром были нанесены удары по объектам в Харькове, на которых осуществлялся ремонт и техническое обслуживание военной техники.
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2 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 13:06
    +2
    Аэродромы- цели сложные, разрушить все укрытия для самолетов и сравнять с землей инфраструктуру так, что бы не были возможны с них полеты, нелегко. Но, раз цель поставлена, она будет выполнена, и повитряный флот этих баз лишиться. и цель эта - правильная: надо не стекла по высоким офисам бить, а уничтожить возможность использовать авиацию для пусков НАТО-вских ракет.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 13:46
    +2
    Ну наконец и до западной Украины добрались! Не все же этим бандеровцам Донбасс бомбить!