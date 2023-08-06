Минобороны: вечером и ночью были нанесены удары по авиабазам противника в Староконстантинове и Дубно

Министерство обороны РФ подтвердило нанесение ударов по военным объектам на западе Украины. Одним из таких объектов, как ранее уже сообщало «Военное обозрение», стал военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Именно его, по некоторым данным, киевский режим пытается превратить в место будущего базирования американских истребителей F-16. Пока он используется как аэродром размещения самолётов Су-24 ВС ВСУ, которые вооружаются британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.
По аэродрому уже наносились удары. При этом киевский режим всякий раз предпринимает попытки его восстановления, что лишний раз доказывает его большую важность для Киева.
Также, по сообщениям министерства обороны России, поражена авиабаза вооружённых сил Украины в районе города Дубно Ровенской (Ровненской) области. Там некоторое время назад были размещены несколько самолётов и беспилотников, с помощью которых ВСУ планировали осуществить атаку российской территории, включая территории расположения позиций российских войск на Донбассе.
Напомним, что также в результате вечерних и ночных ударов были поражены несколько объектов противника в районе Ивано-Франковска, Тернополя и в Киевской области. А утром были нанесены удары по объектам в Харькове, на которых осуществлялся ремонт и техническое обслуживание военной техники.