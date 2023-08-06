Военное обозрение
Войти Регистрация

Российская армия при помощи ТОС «Солнцепек» уничтожила опорный пункт ВСУ в Красногоровке

2
Российская армия при помощи ТОС «Солнцепек» уничтожила опорный пункт ВСУ в Красногоровке

В районах населенных пунктов Серебрянка и Ивановское на Сватово-Кременском участке фронта силами ВКС РФ были нанесены бомбовые удары при помощи управляемых боеприпасов УМПК-500 по пунктам временной дислокации боевиков киевского режима.


Самолёты Су-25 штурмовой авиации нанесли удары по скоплениям живой силы противника на Марьинском, Авдеевском, Соледаро-Артемовском и Лисичанском направлениях.



Огнем артиллерии российской группировки "Юг" были уничтожены огневые позиции СПГ-7 и АГС-17 украинских боевиков, а также несколько складов вооружений и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Спорное.



В рамках контрбатарейной борьбы удалось уничтожить три 120-мм миномета украинской армии в районах населенных пунктов Победа и Авдеевка, а также противотанковая пушка М12 и буксируемая гаубица М-102 американского производства в районах населенных пунктов Первомайское и Зоряное. Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек был уничтожен взводный опорный пункт 110-й бригады украинской армии в населенном пункте Красногоровка.



На направлении города Купянск в Харьковской области продолжается наступление штурмовых отрядов Западной группировки войск. В ходе наступления на широком фронте российским бойцам удалось занять более выгодные позиции в районах населенных пунктов Токаревка, Петропавловка и Ольшана.
Использованы фотографии:
Минобороны России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. larsikkot
    larsikkot Сегодня, 13:26
    0
    жаль видео не показали работы тосов.
  2. БойКот
    БойКот Сегодня, 13:27
    0
    "противотанковая пушка М12". М12 (или МТ12), она же "Рапира" как противотанковая пушка устарела и практически бесполезна, но как "крупнокалиберная снайперка" ещё весьма и весьма. На дпв положить снаряд в квадрат 0,5 на 0,5 метра как делать нечего.