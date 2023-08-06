В районах населенных пунктов Серебрянка и Ивановское на Сватово-Кременском участке фронта силами ВКС РФ были нанесены бомбовые удары при помощи управляемых боеприпасов УМПК-500 по пунктам временной дислокации боевиков киевского режима.
Самолёты Су-25 штурмовой авиации нанесли удары по скоплениям живой силы противника на Марьинском, Авдеевском, Соледаро-Артемовском и Лисичанском направлениях.
Огнем артиллерии российской группировки "Юг" были уничтожены огневые позиции СПГ-7 и АГС-17 украинских боевиков, а также несколько складов вооружений и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Спорное.
В рамках контрбатарейной борьбы удалось уничтожить три 120-мм миномета украинской армии в районах населенных пунктов Победа и Авдеевка, а также противотанковая пушка М12 и буксируемая гаубица М-102 американского производства в районах населенных пунктов Первомайское и Зоряное. Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек был уничтожен взводный опорный пункт 110-й бригады украинской армии в населенном пункте Красногоровка.
На направлении города Купянск в Харьковской области продолжается наступление штурмовых отрядов Западной группировки войск. В ходе наступления на широком фронте российским бойцам удалось занять более выгодные позиции в районах населенных пунктов Токаревка, Петропавловка и Ольшана.