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Минобороны РФ: на аэродроме города Запорожье поражены ангары с украинской авиатехникой

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Минобороны РФ: на аэродроме города Запорожье поражены ангары с украинской авиатехникой

Вооруженные силы РФ нанесли точные удары по авиационным базам ВСУ на Западной Украине – в Ровенской и Хмельницкой областях. При этом было применено высокоточное дальнобойное оружие воздушного и морского базирования.

Такое сообщение сделал сегодня на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал также сообщил, что на аэродроме Запорожья нашими военными были поражены ангары с украинской авиатехникой. Также в окрестностях города под удар ВС России попал склад, где хранилось артиллерийское и ракетное вооружение 9-го корпуса украинской армии. Объект был уничтожен.

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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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2 комментария
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 13:52
    0
    на аэродроме Запорожья нашими военными были поражены ангары с украинской авиатехникой.

    Хочется верить, что там находился не складированный хлам .
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:56
      0
      Объект был уничтожен.
      good Впереди еще много объектов !