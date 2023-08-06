Минобороны РФ: на аэродроме города Запорожье поражены ангары с украинской авиатехникой

Вооруженные силы РФ нанесли точные удары по авиационным базам ВСУ на Западной Украине – в Ровенской и Хмельницкой областях. При этом было применено высокоточное дальнобойное оружие воздушного и морского базирования.
Такое сообщение сделал сегодня на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Генерал также сообщил, что на аэродроме Запорожья нашими военными были поражены ангары с украинской авиатехникой. Также в окрестностях города под удар ВС России попал склад, где хранилось артиллерийское и ракетное вооружение 9-го корпуса украинской армии. Объект был уничтожен.
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