В Сирии террористы впервые за несколько лет атаковали армейскую автоколонну с топливом

На шоссе Саламия-Ракка в районе города Итрия террористами ИГ* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) было совершено нападение на колонну автоцистерн, следовавшую в сопровождении сирийских военных.Сообщается, что инцидент произошёл 31-го июля, в ходе боестолкновения погибли как минимум 5 военнослужащих сирийской армии, террористы утверждают, что количество погибших достигает 10 сопровождавших колонну солдат и водителей автотранспорта. Также, по словам боевиков, были сожжены до 13 единиц техники, 6 из них перевозившие топливо автоцистерны, один автомобиль террористам удалось захватить.Атака террористов является первым зафиксированным нападением на шоссе за последние несколько лет и может свидетельствовать о тревожных тенденциях, намечающихся в регионе сирийской пустыни.Ранее сообщалось, что ВКС РФ совместно с ВВС Сирии в районе Идлиба нанесли удар по штабу боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра*" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).По данным военных, в штабе в момент удара находились боевики, причастные к совершению диверсий и терактов против сирийского правительства и мирного населения страны.Также, по информации агентства Al-Manar, ВКС РФ и ВС Сирии был нанесен удар по штаб-квартире и складам террористов в Идлибе, в результате чего были ликвидированы лидеры террористических группировок.