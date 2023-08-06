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В Сирии террористы впервые за несколько лет атаковали армейскую автоколонну с топливом

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В Сирии террористы впервые за несколько лет атаковали армейскую автоколонну с топливом

На шоссе Саламия-Ракка в районе города Итрия террористами ИГ* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) было совершено нападение на колонну автоцистерн, следовавшую в сопровождении сирийских военных.


Сообщается, что инцидент произошёл 31-го июля, в ходе боестолкновения погибли как минимум 5 военнослужащих сирийской армии, террористы утверждают, что количество погибших достигает 10 сопровождавших колонну солдат и водителей автотранспорта. Также, по словам боевиков, были сожжены до 13 единиц техники, 6 из них перевозившие топливо автоцистерны, один автомобиль террористам удалось захватить.

Атака террористов является первым зафиксированным нападением на шоссе за последние несколько лет и может свидетельствовать о тревожных тенденциях, намечающихся в регионе сирийской пустыни.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ совместно с ВВС Сирии в районе Идлиба нанесли удар по штабу боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра*" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

По данным военных, в штабе в момент удара находились боевики, причастные к совершению диверсий и терактов против сирийского правительства и мирного населения страны.

Также, по информации агентства Al-Manar, ВКС РФ и ВС Сирии был нанесен удар по штаб-квартире и складам террористов в Идлибе, в результате чего были ликвидированы лидеры террористических группировок.
Использованы фотографии:
Wikipedia/aharan_kotogo
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13 комментариев
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  1. guest
    guest Сегодня, 14:50
    +8
    Заокеанский хозяин приказал всем своим террористическим группировкам "заняться делом".
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 14:54
      -2
      Из Афгана их выгнали, вслед за американцами.
      Но отдохнули они там хорошо
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 15:19
        +2
        Цитата: Shurik70
        Из Афгана их выгнали, вслед за американцами.
        Но отдохнули они там хорошо

        Кто выгнал Талибан?*
        (Запрещенная в России террористическая организация)
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 15:39
      -1
      А почему вы думаете, что это именно заокеанские хозяева, а не турецкие?
  2. кредо
    кредо Сегодня, 14:53
    +5
    По Сирии всё понятно без слов - пока янки будут оккупировать часть её территории, как и территорию Ирака, терроризм в подконтрольной Ассаду Сирии никуда не денется и может стать так, что такая ситуация будет сохраняться десятилетиями, если не столетиями. Печальная участь слабой страны.
  3. alystan
    alystan Сегодня, 15:00
    +5
    А почему Вагнер не атакует там американские колонны с сирийской нефтью?
    Недоработка или строгое выполнение договоренностей с нашей стороны?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 15:20
      -6
      Цитата: alystan
      А почему Вагнер не атакует там американские колонны с сирийской нефтью?
      Недоработка или строгое выполнение договоренностей с нашей стороны?

      Уже пробывали разок, получили из ганшипов по полной программе, потеряли несколько сотен человек и с тех пор не рыпаются на США.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 15:24
        -10
        Несколько тысяч потеряли. После чего сбежали в безопасное место - Бахмут.
      2. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 15:33
        +4
        Цитата: BlackMokona
        Уже пробывали разок, получили из ганшипов по полной программе, потеряли несколько сотен человек и с тех пор не рыпаются на США

        Никак пиндoсы на сайте? Или глюк? wink laughing

        ЗЫ: судя по грамматике - похож, похож...
      3. poquello
        poquello Сегодня, 15:55
        +2
        Цитата: BlackMokona
        Цитата: alystan
        А почему Вагнер не атакует там американские колонны с сирийской нефтью?
        Недоработка или строгое выполнение договоренностей с нашей стороны?

        Уже пробывали разок, получили из ганшипов по полной программе, потеряли несколько сотен человек и с тех пор не рыпаются на США.

        чуть больше десятка бойцов, и то потому что сбивать американцев им запретили, а то валялись бы американские бородавочники с своими ганшипами в сирийских песках
        1. Aken
          Aken Сегодня, 16:38
          -1
          Именно с того момента у Пригожина личный счёт к Шойгу.
    2. poquello
      poquello Сегодня, 15:59
      +2
      Цитата: alystan
      А почему Вагнер не атакует там американские колонны с сирийской нефтью?
      Недоработка или строгое выполнение договоренностей с нашей стороны?

      а че "Вагнер"? сирийцы уже очухаться должны, пора свою нефть не давать разворовывать
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:20
    0
    Кто платит за того и воюют. Они ж не нападают на американские бензовозы.