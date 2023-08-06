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Зампред Совбеза РФ: Украины не существовало до 1991 года, и сейчас она находится в состоянии полураспада

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Зампред Совбеза РФ: Украины не существовало до 1991 года, и сейчас она находится в состоянии полураспада

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя промежуточные итоги международной встречи в Саудовской Аравии по вопросам урегулирования украинского кризиса.


Трудно осуждать желание закончить войну

- написал Медведев в своем Telegram-канале.

Политик также отметил, что невозможно спорить с отсылками к действующему Уставу ООН, предполагающему, что помимо государственного суверенитета существует также право наций на самоопределение.

Медведев подчеркнул, что всякие предложения о мирном урегулировании имеют шансы на успех исключительно при условии соблюдения ряда ключевых условий, предполагающих, прежде всего, участие в переговорах обеих сторон конфликта. А этого нет.

Зампред Совбеза также добавил, что в процессе переговоров следует также учитывать исторический контекст, согласно которому такой страны как Украина никогда не существовало до 1991 года. Эта территория является осколком Российской империи. Кроме того, по мнению Медведева, необходимо учитывать текущие реалии, согласно которым Украина находится в стадии полураспада, а часть ее бывших территорий вернулись в состав России.

Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие – никаких.

- резюмировал Медведев.

Ранее сообщалось, что представители около 40 стран в ходе встречи в Саудовской Аравии договорились, что условия мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине должны строиться "на уважении территориальной целостности" этой страны.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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18 комментариев
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  1. arthh
    arthh Сегодня, 15:36
    +4
    РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос New York Times, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.

    У них там у всех разное, Медведев одно говорит, другой другое.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 16:04
      0
      да четкой позиции нету вот это и плохо ! одни говорят что вся украина нужна другие нет не вся вот писков сказал ! недавно Медведев говорил что ваше цель это не вступления украины в нато ! Сказали бы четко цели и все ! а то одни одно говорят другие другое Путин другое Медведев другое ! надо одну позицию иметь на всех а не придумывать !!!!!!!!! ну либо я не прав во всем ! или есть одна позиция которую все говорят Путин Медведев и другие ???????
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:13
        +2
        Позиция Кремля меняется и зависит от ситуации.Кстати,ВВП говорил о этом-будет решено на поле боя.Не получится решить-получим кукиш.Если переломим ситуацию,то будем исходить из того насколько хватит сил
        1. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 16:18
          +2
          ну с такой позицией далеко не уйдешь ! если получится если не получится ! ну это мое личное мнение ! возможно ошибочное !
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 16:25
            +3
            Прошлым летом скорее всего поняли,что надрываем пупок,и есть шанс крупно проиграть.Отсюда задвинутые в пыльный угол тезисы о денацификации и демилитаризации.Так и дальнейшие события наглядно показали.Кто есть Ху...
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:33
      0
      А г-н Медведев понимает, что такими заявлениями он превращает во врагов все бывшие республики?
      1. guest
        guest Сегодня, 16:45
        0
        Цитата: Арон Заави
        он превращает во врагов все бывшие республики?

        Нельзя превратить эти республики в то, чем они и так являются.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:38
    -3
    Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие – никаких.
    Шансов может и нет, вопрос в том способны ли мы выдержать совокупное давление.
    В это смысле интересно, за какую цену прикупили китайскую панду? На кой хрен при данном раскладе мы с ними совместные учения проводим? Против марсиан?
    У Китая в потенциале та же история с Тайванем, м.б. и нам имеет смысл торгануть позицией "единого кнр".
  3. Essex62
    Essex62 Сегодня, 15:39
    +8
    Иш-ты как заговорили. Только это ваши буржуинские Союз расчленили ,подписав Беловежский сговор,а потом признали бандеровскую власть. Вы Дмитрий Анатольевич и признали,с подельниками. В башнях-же считается это суверенная страна. Или уже нет? Может и спекуляцию отмените?
  4. Roust
    Roust Сегодня, 15:40
    +1
    Какие к лешему шансы у руины, которая сама себя приговорила? 0 - ноль!
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 15:49
      +3
      Как бандеровская антироссия может, на прикорме масонов, годами существовать и гадить.
  5. al3x
    al3x Сегодня, 16:07
    +5
    Да кого сейчас волнует существовала она до 1991 или нет? Вы же ее сами признали, предшественники ваши. Как и всех остальных, отколовшихся от Союза. Современники признали и признают сегодняшнюю власть на Украине легитимной. Это тот самый случай, когда кулаками после драки не машут.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 16:36
      +1
      Ещё как машут кулаками после драки. Открыв боевые действия против Донбасса, Украина лишила себя всякой юридической защиты. Как уже было сказано, что не мы войну начинали.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:08
    +4
    Как говорил Василий Иванович Чапаев: всё что вы там решили, наплевать и забыть. Ко всему сказанному Медведевым, обязательно надо добавить Одесскую область, а дальше видно будет.
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:13
    +3
    Позиция КНР в данном случае сильно разочаровывает. Впечатление, что Пекин решил прикупить себе штатовских плюшек за счет части нашего суверенитета, усилившись, но оставив нас при этом на политической карте, Разваленная РФ для него проблема, а вот ослаблено-зависимая (в силу отсутствия альтернатив) может устроить, о чем, похоже, и говорил Киссинджер в пранке Вована-Лексуса.
  8. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:26
    0
    Какие границы Украины в 1991 году? Нет и не было таких документов.
    Пусть в ООН покажут документ от 1991 года где утверждены границы Украины на тот момент.
  9. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:32
    0
    Всему свое время... И забвению тоже.
    Не только губерам росселю и аяцкову, но и...10 лет назад выдели суверинет и национальные интересы в швейцарских банках.
  10. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 16:32
    0
    Очень хотелось бы верить, что Украина находится в состоянии полураспада.
    А сейчас положение, всё же, сложное.
    soldier

    "Видали, как покойнички стреляют?" (с) hi