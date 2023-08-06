Зампред Совбеза РФ: Украины не существовало до 1991 года, и сейчас она находится в состоянии полураспада

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя промежуточные итоги международной встречи в Саудовской Аравии по вопросам урегулирования украинского кризиса.
Трудно осуждать желание закончить войну
- написал Медведев в своем Telegram-канале.
Политик также отметил, что невозможно спорить с отсылками к действующему Уставу ООН, предполагающему, что помимо государственного суверенитета существует также право наций на самоопределение.
Медведев подчеркнул, что всякие предложения о мирном урегулировании имеют шансы на успех исключительно при условии соблюдения ряда ключевых условий, предполагающих, прежде всего, участие в переговорах обеих сторон конфликта. А этого нет.
Зампред Совбеза также добавил, что в процессе переговоров следует также учитывать исторический контекст, согласно которому такой страны как Украина никогда не существовало до 1991 года. Эта территория является осколком Российской империи. Кроме того, по мнению Медведева, необходимо учитывать текущие реалии, согласно которым Украина находится в стадии полураспада, а часть ее бывших территорий вернулись в состав России.
Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие – никаких.
- резюмировал Медведев.
Ранее сообщалось, что представители около 40 стран в ходе встречи в Саудовской Аравии договорились, что условия мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине должны строиться "на уважении территориальной целостности" этой страны.