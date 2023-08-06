Американский журналист: Если бы граждане США знали о вине НАТО в срыве переговоров между Киевом и Москвой, они бы массово выступили против поставок оружия Украине

Американский журналист Аарон Мэйт, ранее работавший в арабском издании «Аль-Джазира», прокомментировал ситуацию с переговорным процессом, который шёл между Россией и Украиной в марте-апреле 2022 года. Напомним, что российская и украинская делегации проводили несколько встреч на территории Белоруссии, затем в Турции. В результате этих переговоров был создан рамочный документ, выполнения сторонами пунктов которого приводило к завершению вооружённого конфликта.
Напомним, что среди пунктов достигнутого тогда соглашения – закрепление за Украиной статуса нейтрального в военном плане государства, установление определённой численности сил и средств в ВСУ.
Аарон Мэйт прямо говорит о том, что итоговый документ заблокировали в НАТО, фактически подтолкнув Украину к продолжению кровопролитной войны и к отказу от договорённостей с Москвой.
Мэйт пишет, что если бы американские граждане узнали, что именно НАТО заблокировало соглашение о мире между Украиной и Россией в апреле 2022 года, то они бы массово выступили против отправки оружия Киеву. В западной прессе о тех переговорах между Москвой и Киевом вообще ничего не принято говорить, а если что-то и появляется в медиа, то во всех бедах винится исключительно Россия.
Мэйт говорит о том, что даже сейчас, не зная о реальном виновнике срыва переговоров, большинство граждан США против дальнейших поставок оружия Украине. И таких, по его словам было бы гораздо больше, если бы американские граждане узнали о реальной роли НАТО в процессах, происходивших весной 2022 года.