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Американский журналист: Если бы граждане США знали о вине НАТО в срыве переговоров между Киевом и Москвой, они бы массово выступили против поставок оружия Украине

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Американский журналист: Если бы граждане США знали о вине НАТО в срыве переговоров между Киевом и Москвой, они бы массово выступили против поставок оружия Украине

Американский журналист Аарон Мэйт, ранее работавший в арабском издании «Аль-Джазира», прокомментировал ситуацию с переговорным процессом, который шёл между Россией и Украиной в марте-апреле 2022 года. Напомним, что российская и украинская делегации проводили несколько встреч на территории Белоруссии, затем в Турции. В результате этих переговоров был создан рамочный документ, выполнения сторонами пунктов которого приводило к завершению вооружённого конфликта.


Напомним, что среди пунктов достигнутого тогда соглашения – закрепление за Украиной статуса нейтрального в военном плане государства, установление определённой численности сил и средств в ВСУ.

Аарон Мэйт прямо говорит о том, что итоговый документ заблокировали в НАТО, фактически подтолкнув Украину к продолжению кровопролитной войны и к отказу от договорённостей с Москвой.

Мэйт пишет, что если бы американские граждане узнали, что именно НАТО заблокировало соглашение о мире между Украиной и Россией в апреле 2022 года, то они бы массово выступили против отправки оружия Киеву. В западной прессе о тех переговорах между Москвой и Киевом вообще ничего не принято говорить, а если что-то и появляется в медиа, то во всех бедах винится исключительно Россия.

Мэйт говорит о том, что даже сейчас, не зная о реальном виновнике срыва переговоров, большинство граждан США против дальнейших поставок оружия Украине. И таких, по его словам было бы гораздо больше, если бы американские граждане узнали о реальной роли НАТО в процессах, происходивших весной 2022 года.
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17 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:01
    +3
    Вот опять же, зная обо всем этом, господа из брикс, включая Китай, что-то там обсуждают с укрорейхом без РФ. После целований в зад киссинджера, ситуация наводит на разные мысли.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:07
      +3
      Цитата: ИванИванов
      что-то там обсуждают с укрорейхом без РФ.

      Без России, это переливание из пустого в порожнее.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 15:17
        +2
        Цитата: Теренин
        Цитата: ИванИванов
        что-то там обсуждают с укрорейхом без РФ.

        Без России, это переливание из пустого в порожнее.

        Можно согласиться с мнением белорусского политолога Александра Шпаковского, что Украина на настоящем этапе не в состоянии продиктовать условия мира с позиций силы, а требования «вернуться на границы 1991 года» воспринимаются как бред сумасшедшего на фоне наносимых в эти же дни параллельно саммиту в Джидде масштабных и результативных российских ударов по украинской территории.
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:20
        -2
        Пустое, но давление м.б. усилено, в связи с тем, что союзники у нас - компост коровий. При этом удивительно, что Мексика отказалась от участия
      3. alexoff
        alexoff Сегодня, 15:32
        0
        Ну вот кто-то попросил Россию выйти с севера Украины - и вышли
      4. Mitos
        Mitos Сегодня, 15:38
        0
        А вот если бы они знали что в пробирке был обман то и военной операции по захвату чужего государства, точнее многие граждне были бы против. Че за бред?! Им нплевать на мнение граждан.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 15:22
      +1
      Чисто гипотетическое утверждение американского журналиста не имеет под ним никакого подтверждения.
      Может быть Трамп и его соратники не говорят конкретно про переговоры, но они достаточно чётко выражают своё несогласие с политикой Байдена и США на Украине и требуют не заливать киевский режим американскими деньгами. Результат пока что нулевой.

      Могу предположить что массовые выступления в США против поставок оружия на Украину могли бы быть только в случае, если бы также массово в США стали возвращаться военные США в гробах с Украины, но янки нашли доверчивых идиотов на Украине, которые готовы класть свои головы ради интересов США. Так что пока США не грозят массовые выступления своих аборигенов даже если им будут ежедневно рассказывать правду о реалиях на Украине и откроют широкий доступ к российским СМИ.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:34
        0
        Большинство граждан США не смогут найти на карте не только Украину, но даже Россию. Им глубоко наплевать на то, что происходит за пределами США. Их волнуют только те вопросы, которые касаются их лично.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:10
    +1
    Если бы,да кабы..Да никто и не выступил бы,даже если и знали.Им пофиг на эту Украину,даже если у них в СМИ обозвали какалов последним словом.На кого эта чушь расчитана?Да и кому было надо это соглашение весной прошлого года?
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 15:18
    -1
    Ну а мы все знали, да толку что?
    Поставки как шли, так идут......
  4. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:25
    0
    Nemyslím si, že má Americký novinář Aaron Mate pravdu. Kdyby měli občané USA si zjistit pravdu, stále je dost informací na internetu. Také si myslím, že občané USA jsou si vědomi velkého ekonomického přínosu touto válkou a také drancováním některých států Evropy, hlavně ČR!! Také je velmi zajímavé přehlížení občanů Ameriky, kdo jim to dělá presidenta!? Oni nevidí, že celá fašistická rodina Bidena jsou zločinci, kteří zničili Ameriku a Dolar?? Proč nevidí zfalšované volby s mnoha důkazy a nepostaví se celá Amerika za obviněného Trumpa??
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:25
      0
      Я не думаю, что американский журналист Аарон Мэйт прав. Если бы граждане США узнали правду, в Интернете по-прежнему много информации. Я также думаю, что граждане США осознают огромную экономическую выгоду от этой войны, а также разграбление некоторых европейских стран, особенно Чехии!! Также очень интересно обозревать граждан Америки, кто делает их президентами!? Неужели они не видят, что вся фашистская семья Байденов - преступники, разрушившие Америку и доллар?? Почему они не могут увидеть сфальсифицированные выборы с большим количеством улик и чтобы вся Америка встала на защиту обвиняемого Трампа??
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:28
    +5
    Американские граждане так же виновны в срыве переговоров: так они голосовали за свою власть.
  6. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 15:48
    -1
    НАТО все хочет побольше русских убить. Да, Россия сегодня сильнее по многим параметрам России 90х. Западу сложнее теперь. Если руководство страны вернет элементы плановой экономики и осложнит деятельность религиозных организаций в стране, то мы можем получить обновленный СССР, лучше прежнего и прктически неубиваемый! Этого больше всего боится Запад!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:09
      0
      Přál bych to i Ukrajině.., pod západem nemají budoucnoust!! Jen to ještě neví, co je zapad zač!
      1. Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:10
        +1
        Желаю того же Украине.., у них нет будущего под западом!! Он просто еще не знает, что такое запад!
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 16:00
    0
    Но сегодня новый лидер Европы тихо плачет в своей каморке laughing

    Из кабинета Зеленского.

    Нам пытаются навязать постепенные шаги, которые обеспечат прекращение огня в будущем. В ходе переговоров в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта в Украине удалось добиться формулировки «уважать территориальную целостность и суверенитет Украины», но участники встречи в Джидде отказались принимать совместное заявление.

    Несмотря на то, что заявление символично, оно формирует мнение о поддержке Украины, но страны-участницы переговоров отказались, и пока все наши достижения на словах.

    Для Зеленского это было путешествие в никуда good