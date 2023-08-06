Дефицит электроэнергии на Украине приводит к обмелению Киевского водохранилища

Вследствие усугубляющегося на Украине дефицита электроэнергии, в Киевской области спускают воду через дамбу водохранилища, известного, как "Киевское море". Таким образом, украинским энергетикам удается восполнить некоторое количество вырабатываемой энергии. Для выработки больших количеств энергии требуются значительные объемы воды.Отмечается, что, как правило, в летний период снижается производство электроэнергии через ГЭС, однако, в условиях недостаточной работы ТЭС, вызванной проблемами с поставками угля и газа, в совокупности с засухой в регионе, энергетики вынуждены использовать водные ресурсы.Сообщается, что в результате сброса воды через дамбу и обмеления водохранилища, происходит массовая гибель рыбы. В окрестностях обмелевшего "киевского моря" стоит сильный запах гнили, отпугивающий рыбаков и отдыхающих.Также отмечается, что воду спускают для того, чтобы выровнять русло реки Днепр, и наполнить водохранилища, расположенные ниже по течению и которые также мелеют вследствие подрыва боевиками киевского режима Каховской плотины. Существующего в данный момент уровня воды недостаточно для обеспечения полноценного функционирования ДнепроГЭС.Кроме того, в результате изменения русла Днепра и изменения баланса грунтовых вод, снизилась подпитка реки. Экологическая ситуация в районе всего Днепровского каскада продолжает ухудшаться.