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Дефицит электроэнергии на Украине приводит к обмелению Киевского водохранилища

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Дефицит электроэнергии на Украине приводит к обмелению Киевского водохранилища

Вследствие усугубляющегося на Украине дефицита электроэнергии, в Киевской области спускают воду через дамбу водохранилища, известного, как "Киевское море". Таким образом, украинским энергетикам удается восполнить некоторое количество вырабатываемой энергии. Для выработки больших количеств энергии требуются значительные объемы воды.


Отмечается, что, как правило, в летний период снижается производство электроэнергии через ГЭС, однако, в условиях недостаточной работы ТЭС, вызванной проблемами с поставками угля и газа, в совокупности с засухой в регионе, энергетики вынуждены использовать водные ресурсы.

Сообщается, что в результате сброса воды через дамбу и обмеления водохранилища, происходит массовая гибель рыбы. В окрестностях обмелевшего "киевского моря" стоит сильный запах гнили, отпугивающий рыбаков и отдыхающих.

Также отмечается, что воду спускают для того, чтобы выровнять русло реки Днепр, и наполнить водохранилища, расположенные ниже по течению и которые также мелеют вследствие подрыва боевиками киевского режима Каховской плотины. Существующего в данный момент уровня воды недостаточно для обеспечения полноценного функционирования ДнепроГЭС.

Кроме того, в результате изменения русла Днепра и изменения баланса грунтовых вод, снизилась подпитка реки. Экологическая ситуация в районе всего Днепровского каскада продолжает ухудшаться.
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7 комментариев
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  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 16:17
    -4
    если ВСУ попробуют захватить Запорожскую АЭС - ВС РФ попробует взять Киев
    посмотрим что у кого получится
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:20
    +1
    Они тупо сбрасывали воду при подрыве Каховской ГЭС.Генерирующих мощностей там хватает впритык,ну или немного не хватает в пики.Для этого и работают ГЭС.Днепровского каскада.Покрытие пиковых нагрузок
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:20
    +1
    Также отмечается, что воду спускают для того, чтобы выровнять русло реки Днепр, и наполнить водохранилища, расположенные ниже по течению и которые также мелеют вследствие подрыва боевиками киевского режима Каховской плотины. Существующего в данный момент уровня воды недостаточно для обеспечения полноценного функционирования ДнепроГЭС.Кроме того, в результате изменения русла Днепра и изменения баланса грунтовых вод, снизилась подпитка реки. Экологическая ситуация в районе всего Днепровского каскада продолжает ухудшаться.


    Скоро Украина превратится в Арабский эмират,но только не по количеству денег,а по уровню развития с/х в условиях пустыни.Спасибо надо сказать Зеленскому.Хотели всё Крыму навредить,а навредили себе.Не рой яму другому.Сам в неё попадёшь.СССР строил Украину,а Бандерштат её вполне успешно разрушает.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:22
    +6
    Украинская хунта живёт по принципу: после нас хоть потоп, их будущее с этой страной уже никак не связанно.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:46
      0
      Цитата: Южноукраинец
      Украинская хунта живёт по принципу: после нас хоть потоп

      Только в случае с Украиной - "После нас хоть пустыня". Потопа не будет точно.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:26
    +4
    Анекдот про стекляный предмет и последствия. Дорвались профаны до сложной системы, как работает непонятно но разломать сумели.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:33
    +2
    Вследствие усугубляющегося на Украине дефицита электроэнергии, в Киевской области спускают воду через дамбу водохранилища, известного, как "Киевское море". Таким образом, украинским энергетикам удается восполнить некоторое количество вырабатываемой энергии.
    recourse Когда по-русски писать начнем? request Дефицит электроэнергии восполняется некоторым количеством вырабатываемой энергии на ГЭС. request
    спускают воду через дамбу водохранилища,
    fool Пойдите получите электроэнергию спуская воду через дамбу! fool