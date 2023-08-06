Ещё на предыдущем саммите в Копенгагене многие его участники не приняли предложение Украины запротоколировать необходимость вывода российских войск на границы 1991 года. Аналогичную позицию заняли и многие участника саммита в Саудовской Аравии. Об этом они заявили ещё до начала переговоров, уведомив украинскую сторону.

Американская пресса пишет о том, какую роль играла делегация Китая на прошедшей в саудовской Джидде встрече по обсуждения вопроса ситуации на Украине. Напомним, что сама встреча на Западе и на Украине обозначена как «саммит мира», при этом Киев пытался продвигать на нём свою повестку, включая «требование» по отводу российских войск «на границы 1991 года».Как пишет The Wall Street Journal, китайская делегация «должна была донести до участников саммита повестку Москвы».Из материала:Китай, как пишет пресса США, на переговорах «обозначал некоторые опасения и тревоги Москвы в вопросах безопасности».Напомним, что ранее прошла информация о том, что совместного заявления и совместной итоговой декларации по итогам встречи в Джидде не планируется. При этом заявлено, что участники саммита «поддержали необходимость территориальной целостности и соблюдения принципов международного права и устава ООН».И для Китая такая трактовка, получается, очень выгодна. Ведь если участники саммита выступают за эти пункты, то, выходит, они выступают за территориальную целостность Китая и за отказ иностранных государств от вмешательство в ситуацию с Тайванем. И западные страны, которые поддержали пункты о территориальной целостности и соблюдении устава ООН, сами себя загнали в ловушку. Ведь подразумевали они исключительно Украину, а теперь дали лишний козырь в руки Китая в том самом тайваньском вопросе.