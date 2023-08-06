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Поддержав в Джидде территориальную целостность стран, западные делегации сами загнали себя в ловушку в вопросе Китая и Тайваня

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Поддержав в Джидде территориальную целостность стран, западные делегации сами загнали себя в ловушку в вопросе Китая и Тайваня

Американская пресса пишет о том, какую роль играла делегация Китая на прошедшей в саудовской Джидде встрече по обсуждения вопроса ситуации на Украине. Напомним, что сама встреча на Западе и на Украине обозначена как «саммит мира», при этом Киев пытался продвигать на нём свою повестку, включая «требование» по отводу российских войск «на границы 1991 года».


Как пишет The Wall Street Journal, китайская делегация «должна была донести до участников саммита повестку Москвы».

Из материала:

Ещё на предыдущем саммите в Копенгагене многие его участники не приняли предложение Украины запротоколировать необходимость вывода российских войск на границы 1991 года. Аналогичную позицию заняли и многие участника саммита в Саудовской Аравии. Об этом они заявили ещё до начала переговоров, уведомив украинскую сторону.

Китай, как пишет пресса США, на переговорах «обозначал некоторые опасения и тревоги Москвы в вопросах безопасности».

Напомним, что ранее прошла информация о том, что совместного заявления и совместной итоговой декларации по итогам встречи в Джидде не планируется. При этом заявлено, что участники саммита «поддержали необходимость территориальной целостности и соблюдения принципов международного права и устава ООН».

И для Китая такая трактовка, получается, очень выгодна. Ведь если участники саммита выступают за эти пункты, то, выходит, они выступают за территориальную целостность Китая и за отказ иностранных государств от вмешательство в ситуацию с Тайванем. И западные страны, которые поддержали пункты о территориальной целостности и соблюдении устава ООН, сами себя загнали в ловушку. Ведь подразумевали они исключительно Украину, а теперь дали лишний козырь в руки Китая в том самом тайваньском вопросе.
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:05
    +9
    А Сербия и Косово??? Или "это другое" (с) для западников?
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 16:12
      +2
      Цитата: Nexcom
      А Сербия и Косово??? Или "это другое" (с) для западников?

      Читал заметку и именно это хотел написать. Пусть Сербия поднимает тему Косово в ООН, а мы с Китаем поддержим.
    2. Gado
      Gado Сегодня, 16:12
      +3
      Это не только другое, это двойные стандарты в действии, это свинство и двуличие.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:14
        +1
        Капитализм (по-русски с акцентом)... (с) Красная жара, капитан Данко

        зы Отбрехаются западники от своих заявлений. Первый раз что-ли?
    3. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 16:30
      0
      Вы "демократию" со справедливостью не путайте. "Демократия" - это дубинка ЮСстаноского союза попацеловальников. Победа "демократии" - всегда найдёт поддержку у этого союза, так что Сербия мимо, она не поддерживает "демократию".
    4. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 16:39
      0
      На Западе это больше не проблема. Это была хорошая война для Запада. Большинство жителей Западной Европы давно забыли об этой войне, равно как и о войне в Ираке. И война в Ираке началась с лжи. При поддержке ООН.
  2. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 16:10
    +1
    Но сегодня новый лидер Европы тихо плачет в своей каморке wassat

    Из кабинета Зеленского.

    Нам пытаются навязать постепенные шаги, которые обеспечат прекращение огня в будущем. В ходе переговоров в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта в Украине удалось добиться формулировки «уважать территориальную целостность и суверенитет Украины», но участники встречи в Джидде отказались принимать совместное заявление.

    Несмотря на то, что заявление символично, оно формирует мнение о поддержке Украины, но страны-участницы переговоров отказались, и пока все наши достижения на словах.

    Для Зеленского это было путешествие в никуда good
  3. Gado
    Gado Сегодня, 16:11
    +2
    И западные страны, которые поддержали пункты о территориальной целостности и соблюдении устава ООН, сами себя загнали в ловушку.

    Никто никуда себя на загнал, ложь Запада и двойные стандарты этого Запада не позволяют им этого сделать. Верьте и дальше заявлениям и болтунам.
  4. Бородач
    Бородач Сегодня, 16:11
    0
    США поддерживают территориальную целостность Украины, но противодействуют территориальной целостности Китая. Здесь нет никаких двойных стандартов. С точки зрения США, все международные законы должны защищать исключительно их интересы. Интересы других стран их не интересуют, потому что американцы - богоизбранная заднеприводная нация. laughing
  5. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 16:13
    0
    Тайвань для Китая не только часть и высокие технологии, но и имеет архиважное значение в виде свободного выхода в Тихий Океан, если смотреть на карту...Без этого выхода Китая не может стать державой....США со временем гиперзвуком укротят Китай...Так что войне быть...
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:13
    +1
    Если их так типа интересует за территориальную целостность стран - верните-ка всё на границы Советского Союза.. А будете дальше бухтеть - можно и про Российскую Империю вспомнить..
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:22
    0
    Так и Китай загоняет себя в угол. Тайвань является частично признанным гос-вом, занимавшим китайское место в ООН, с претензиями на власть в материковом китае, заявляя что китай это именно он. (Ничего не напоминает?) Позиция США по Тайваню поменялась в 70х, в связи и ради советско-китайского раскола. С таким подходом у КНР есть шанс оказаться в одиночку против всего мира.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:43
    +1
    Поддержав в Джидде территориальную целостность стран, западные делегации сами загнали себя в ловушку в вопросе Китая и Тайваня
    какая глупость!!!!
    плевать им на правила, будет им выгодно и целостность станет не важно, будет выгодно наоборот значит будет наоборт
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:46
    0
    Китайским коммунистам, предлагающим уважать территориальную целостность укрорейха, хочется на помнить , что на Украине построена нацистская диктатура. Выходит КПк не особо горит с ней бороться.