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Немецкий депутат: Берлину нужно не терять время и поскорее передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus

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Немецкий депутат: Берлину нужно не терять время и поскорее передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Берлину нужно не терять драгоценного времени и поскорее передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. А вдруг они помогут ВСУ сдвинуть с мертвой точки свое застопорившееся контрнаступление.


Такую мысль высказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel Андреас Шварц – депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии, которая входит в правящую коалицию. В ее рядах состоит и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Контрнаступление застопорилось, Украина не имеет какой бы то ни было серьезной авиации для поддержки

- описывает немецкий политик в черных красках ситуацию на фронте.

По его мнению, повернуть ситуацию в пользу Киева могли бы ракеты, подобные Taurus. Он уверен, что с ними украинская армия сможет прорвать российскую оборону, преодолеть минные поля и вернуть силой ранее утерянные территории.

Правда, не совсем ясно, как немецкий депутат представляет себе преодоление боевиками ВСУ российских минных полей при помощи дальнобойных ракет, поставленных Берлином. Наверное, он думает, что они будут это делать верхом на ракетах. Но гораздо вероятнее, что новое оружие ВСУ не станут использовать таким образом, а вместо этого традиционно применят против мирного населения, причем в данном случае живущего на большом удалении от зоны боевых действий..

Стоит отметить, что стремление Шварца передать Taurus украинской армии идет вразрез с позицией большинства его однопартийцев, которые являются противниками такого шага. Этим их позиция отличается от взглядов представителей «зеленых» и «свободных демократов», стремящихся предоставить Украине такие ракеты.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/axesofevil2000
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:16
    +3
    Да все понятно.Ракеты уже на вна.Вся эта порламенская движуха-прикрытие чистой воды
    1. poquello
      poquello Сегодня, 16:21
      0
      по поводу штормшадов тоже разговоров много победунных было
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:28
        +3
        придётся научиться и эту немецкую хрень сбивать....

        зы Может шароварные продадут втихушку для ознакомления? what
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:36
        +1
        Победунных?Там от любой милитаристской хрени оргазм в полный рост.Не вундервафля,но убить вполне может yesВот и по Чонгарскому мосту вновь врезали этими ракетами,что то сбили,одна попала.Движение перекрыли
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:38
          0
          Так ить даже древним фитильным карамультуком и то можно убить. А уж музейный экспонат.

          Да и утюгом тоже насмерть приложить можно, а ни разу не оружие....
  2. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 16:27
    +2
    да да немцы

    Если немцы не могут играть в войну, то немцы недовольны. Но не все немцы такие! Есть и хорошие люди!
    Однако история СДПГ очень интересна. СДПГ была создана после Третьей мировой войны с нацистами из Третьего рейха. Так называемая германская денацификация.
    Теперь вы можете понять, почему идиот несет такую ​​чепуху.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:52
      0
      Цитата: LeutnantTom
      да да немцы

      А он, немец, знает в немецком языке слово "вундервафля"?
      Если нет - русские "филологи" его немецкому языку рано или поздно научат. Пусть посчитает их на Украине. А то и в Третьем Рейхе тоже посчитать можно.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:37
    +1
    Берлину нужно не терять драгоценного времени и поскорее передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. А вдруг они помогут ВСУ сдвинуть с мертвой точки свое застопорившееся контрнаступление.
    belay Берлину нужно не теряя драгоценного времени и поскорее делать 10 раз КУ перед Путиным пока не поздно. Берлин может превратиться в Берлогу, правда радиактивную, медведи жить не будут, это точно. request
    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 16:52
      0
      "Берлину нужно не теряя драгоценного времени и поскорее делать 10 раз КУ перед Путиным пока не поздно." - они "ку" перед Фашингтоном уже сколько лет делают и если оттедова скажут ядерное оружие использовать - используют. Не заблуждайтесь
  4. Александр Ра
    Александр Ра Сегодня, 16:39
    0
    Сегодня главный активатор войны не Украина – она агент запада - а объединенный запад. Сколько же Россия будет закрывать глаза на это? Уже запад главный виновник, но никак не наказывается. По ТВ вчера умница сказала, что выиграть войну можно только напряжением всей страны, а у нас нет еще войны, нет мобилизационной экономики и включения всех сил. По логике западные поставщики ракет, танков и проч. должны получать бомбы с неба. Можно не выходить на войну, но все равно заставят. Дрова войны западные, а в "перемалывании" сгорает славянство. Нужен ультиматум западу, и дальше без красных линий, без озабоченностей, только рефлекторные действия.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 16:45
      0
      Цитата: Александр Ра
      Нужен ультиматум западу, и дальше без красных линий, без озабоченностей, только рефлекторные действия

      То есть Третья мировая ядерная. К такому может призывать либо идиoт, либо провокатор. Вам который из них больше нравится? wink
      1. guest
        guest Сегодня, 16:52
        0
        Но ты призываешь тогда к Капитуляции? А кто к капитуляции призывает, как называется?
  5. zloybond
    zloybond Сегодня, 16:40
    -3
    В ответ на это Россия увеличит поставки по нефтепроводу Дружба в Германию????? Гениальный план.....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:45
      0
      Нефтепровод Дружба перекрыт на польском участке - сегодня была инфа. Поляки заявили что типа из-за утечки. Так что немчикам теперь фик а не нефть. И неизвестно, долго ли будет эта утечка... А может не утечка... А может быть поляки совсем раздухарились?
      (на мотив пестни из Пластилиновой Вороны)
  6. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 16:45
    0
    простой немецкий народ хоть понимает..что Россия никогда не забудет уже что вытворяет их Правительство сейчас?