Немецкий депутат: Берлину нужно не терять время и поскорее передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Берлину нужно не терять драгоценного времени и поскорее передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. А вдруг они помогут ВСУ сдвинуть с мертвой точки свое застопорившееся контрнаступление.
Такую мысль высказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel Андреас Шварц – депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии, которая входит в правящую коалицию. В ее рядах состоит и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Контрнаступление застопорилось, Украина не имеет какой бы то ни было серьезной авиации для поддержки
- описывает немецкий политик в черных красках ситуацию на фронте.
По его мнению, повернуть ситуацию в пользу Киева могли бы ракеты, подобные Taurus. Он уверен, что с ними украинская армия сможет прорвать российскую оборону, преодолеть минные поля и вернуть силой ранее утерянные территории.
Правда, не совсем ясно, как немецкий депутат представляет себе преодоление боевиками ВСУ российских минных полей при помощи дальнобойных ракет, поставленных Берлином. Наверное, он думает, что они будут это делать верхом на ракетах. Но гораздо вероятнее, что новое оружие ВСУ не станут использовать таким образом, а вместо этого традиционно применят против мирного населения, причем в данном случае живущего на большом удалении от зоны боевых действий..
Стоит отметить, что стремление Шварца передать Taurus украинской армии идет вразрез с позицией большинства его однопартийцев, которые являются противниками такого шага. Этим их позиция отличается от взглядов представителей «зеленых» и «свободных демократов», стремящихся предоставить Украине такие ракеты.