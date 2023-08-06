Глава пресс-службы Кремля: Россия хочет контролировать все свои конституционно зафиксированные территории

Россия хочет контролировать все территории, зафиксированные в действующей Конституции РФ. Об этом заявил глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков.В ходе интервью американскому изданию The New York Times, Песков на вопрос журналиста, планирует ли Россия присоединение дополнительных территорий, которые в настоящее время находятся под контролем киевского режима, ответил, что Россия хочет контролировать все принадлежащие ей, согласно действующей Конституции, территории и не планирует присоединять дополнительные регионы.Песков также добавил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо основания для достижения с Киевом мирного соглашения, направленного на урегулирование вооруженного конфликта. Спецоперация на Украине будет продолжаться в обозримом будущем.В период с 23 по 27 сентября прошлого года на территориях ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей были проведены референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.По итогам плебисцита, в пользу этого шага высказалось подавляющее большинство населения этих регионов. Уже спустя несколько дней после проведения референдумов, 30 сентября 2022 года российский лидер Владимир Путин и главы вышеназванных регионов подписали договоры, согласно которым территории вошли в состав Российской Федерации. 4 октября была законодательно закреплена ратификация договоров о принятии в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.В настоящее время под оккупацией ВСУ остаются части четырех новых российских регионов, включая областные центры Запорожской и Херсонской областей. Наибольшая площадь контроля у России над ЛНР - более 96 процентов территории.