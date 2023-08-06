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Глава пресс-службы Кремля: Россия хочет контролировать все свои конституционно зафиксированные территории

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Глава пресс-службы Кремля: Россия хочет контролировать все свои конституционно зафиксированные территории

Россия хочет контролировать все территории, зафиксированные в действующей Конституции РФ. Об этом заявил глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков.


В ходе интервью американскому изданию The New York Times, Песков на вопрос журналиста, планирует ли Россия присоединение дополнительных территорий, которые в настоящее время находятся под контролем киевского режима, ответил, что Россия хочет контролировать все принадлежащие ей, согласно действующей Конституции, территории и не планирует присоединять дополнительные регионы.

Песков также добавил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо основания для достижения с Киевом мирного соглашения, направленного на урегулирование вооруженного конфликта. Спецоперация на Украине будет продолжаться в обозримом будущем.

В период с 23 по 27 сентября прошлого года на территориях ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей были проведены референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.

По итогам плебисцита, в пользу этого шага высказалось подавляющее большинство населения этих регионов. Уже спустя несколько дней после проведения референдумов, 30 сентября 2022 года российский лидер Владимир Путин и главы вышеназванных регионов подписали договоры, согласно которым территории вошли в состав Российской Федерации. 4 октября была законодательно закреплена ратификация договоров о принятии в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В настоящее время под оккупацией ВСУ остаются части четырех новых российских регионов, включая областные центры Запорожской и Херсонской областей. Наибольшая площадь контроля у России над ЛНР - более 96 процентов территории.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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36 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 17:20
    +19
    Мечтающие об Одессе, Николаеве, выходе к границам Приднестровья и тд могут расходиться.
    1. Barmaglot_07
      Barmaglot_07 Сегодня, 17:28
      -6
      Цитата: al3x
      Мечтающие об Одессе, Николаеве, выходе к границам Приднестровья и тд могут расходиться.


      Не хочу быть вольною царицей,
      Хочу быть владычицей морскою,
      Чтобы жить мне в окияне-море,
      Чтоб служила мне рыбка золотая
      И была б у меня на посылках
      1. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 18:08
        -3
        Россия хочет контролировать все принадлежащие ей, согласно действующей Конституции, территории и не планирует присоединять дополнительные регионы.

        А что такого сказал Песков, чтобы вот так истерить не по детски...??? Вы слышали, чтобы начиная СВО кто-то говорил про Херсонскую и Запорожскую обл...??? Нет... Ну так какого.... вы ждете, что Песков вам планы на будущее раскроет...??? Сегодня не планируем, а завтра спланируем... Зачем давать лишний повод врагу для дополнительных нападок на нас... Да - первоочередные планы это полное освобождение Запорожской и Херсонской областей... Ну а там будем посмотреть... Судя по всему, война будет затяжная, так что торопиться в заявлениях не нужно, а вот в мобилизации и переводе нашей экономики, да и всей страны на военные рельсы надо... От этого мы всё равно никуда не денемся и чем быстрее это будет сделано, тем будет лучше для СВО, для страны и для всех нас...
        1. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 18:21
          0
          а давайте гадать на кофейной гуще ?
        2. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 18:23
          +4
          Цитата: Lev_Russia
          а вот в мобилизации и переводе нашей экономики, да и всей страны на военные рельсы надо... От этого мы всё равно никуда не денемся и чем быстрее это будет сделано, тем будет лучше для СВО, для страны и для всех нас...

          Работать в военно-промышленном комплексе или в какой-то смежной отрасли почётно, конечно, так что Вам уважение, коль уж Вы оттуда, но не всё же население там занято. Вряд ли у прочих людей повысятся реальные доходы от полноценной мобилизации. Так чем она для них была бы лучше текущего положения?
        3. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 19:17
          0
          Дело не в поводе врагу, а в мотивации для солдат на фронте и (возможно) будущих мобилизованных. Что бы они знали, за что могут умереть. Между за перетерпеть и договориться с западом и вернуть в состав государства заблудшие территории как бы очень большая разница.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 17:33
      +3
      Цитата: al3x
      Мечтающие об Одессе, Николаеве, выходе к границам Приднестровья и тд могут расходиться.

      Не забывайте, что Песков по основной профессии дипломат, поэтому его слова не несут никакой смысловой нагрузки кроме общего пожелания.
      Грубо говоря, переход под наш контроль Харьковской , Николаевской или Одесской областей и проведение на этих территориях последующих референдумов о вхождении в состав России, также укладывается в слова Пескова, потому что после этого они становятся конституционно зафиксированными территориями. yes
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 17:43
        +4
        Цитата: кредо
        Не забывайте, что Песков по основной профессии дипломат, поэтому его слова не несут никакой смысловой нагрузки кроме общего пожелания.

        Это-то понятно... просто будучи РОССИЙСКИМ дипломатом - мог бы он так строить свои сентенции,
        чтобы РОССИЙСКИЙ народ не видел в нём либерала и врага России?
        1. ААК
          ААК Сегодня, 19:17
          0
          А где вы патриотических дипломатов в РФ видели со времён ухода из жизни Примакова? Ну а квакающий "голос кремля" в очередной раз ляпнул то, о чём очень не хочет говорить его патрон
      2. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 17:43
        -2
        Дмитрий Сергеевич Песков - один из известных российских политиков, он занимает серьёзную и ответственную должность пресс-секретаря российского президента. Круг обязанностей помощника широк: он организует встречи своего руководителя, готовит документацию, формирует общественное мнение, имидж должностного лица.

        В обязанности помощника президента входит установление контактов со средствами массовой информации. Пресс-секретарь обязан в доступной форме комментировать действия власти и лично президента. Выступая от имени руководства
        1. Aken
          Aken Сегодня, 17:59
          +3
          Как он организует встречи и готовит документацию не знаю, но его имидж - это имидж минимум иногагента, если не прямого шпиона.
          1. opuonmed
            opuonmed Сегодня, 18:05
            -3
            Пресс-секретарь обязан в доступной форме комментировать действия власти и лично президента. Выступая от имени руководства
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 18:25
          +2
          Цитата: opuonmed
          Выступая от имени руководства

          Ой ли?
          Может быть, по поручению руководства?
    3. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 17:34
      +1
      Можно из них утворить очередные народные республики, а с присоединением вопрос позже решить
    4. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:36
      +2
      А о Славянске можно немного помечтать?
    5. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:44
      -1
      Цитата: al3x
      Мечтающие об Одессе, Николаеве, выходе к границам Приднестровья и тд могут расходиться.

      Кого вы слушаете? Он как всегда несет пургу. Его слушать - себя не уважать. ВВП назвал его пургоносцем. Но до Псаки ему ох как далеко.
    6. shikin
      shikin Сегодня, 17:57
      +2
      А что он должен был сказать? Что есть планы по присоединению всей левобережной Украины? Я думаю, планов по присоединению Херсонской и Запорожской областей, как и Донбасса, в начале СВО тоже не было. Впрочем, какие были планы, мы вряд ли узнаем. И какие есть сейчас - тоже. Может быть, когда-то потом.
    7. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:07
      +9
      С военной точки зрения это маниловщина. ВС РФ на сегодня ведут тяжелейшую позиционную войну и несет равнозначные потери с ВСУ в личном составе и технике. Так о каких Херсоне и Запорожье можно сегодня говорить?
    8. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:30
      0
      Понимаем, но хочется надеяться о выходе к Приднестровью. Время покажет.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:21
    +1
    Лучше бы эти усы молчали.Все,занавес
    1. bayard
      bayard Сегодня, 19:01
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Лучше бы эти усы молчали.Все,занавес

      Ну это же поли-ти-ка . Пока Усы рассказывают о юридически безупречной позиции Кремля по освобождению собственных территорий , зампредсовбеза заявляет , что до 1992 г. никакой Украины не существовало , государство не состоялось и теперь находится в процессе распада . А так как создано это "государство" на исторических землях России , то само собой земли эти нужно возвращать .
      Вот только чтобы вернуть эти земли , нужна Армия .
      Не "Маленькая армия" , а Полноценная Могучая Армия , способная отстоять свои интересы за собственные Исторические Земли перед всем блоком НАТО и Ко .
      И такую Армию ещё предстоит создать .
      Ведь для Маленькой армии офицеры были не нужны . И грамотные , инициативные и ответственные генералы , способные отстаивать собственное мнение ... тоже - нужны НЕ БЫЛИ . Нужны были только Парадные и Паркетные "оловянные солдатики" , которыми было так забавно играться и мечтать о Величии .
      Но Правда оказалась Суровой .
      И то , что разрушали и уничтожали все 30+ лет разгула колаборантов , вдруг belay понадобилось .
      Попытались провести Частичную Мобилизацию ... всего то 300 тыс. человек ... но даже на них не оказалось ни обмундирования , ни экипировки , ни вооружения , техники , связи , ни командных кадров ...
      СОСТАРИЛИСЬ , да и поумирали "советские галоши" , некому по мобилизации в строй вернуться да войсками командовать ... Всё приходится создавать почти с нуля .
      То же самое с вооружением , боеприпасами , оборонной промышленностью - всё надо запускать и раскачивать до необходимого для войны уровня .
      И союзники нужны .
      Вот после скольких долгих лет кручения носом ... приехал министр в С.Корею ... И как то сразу всем повеселело . Китай закрыл для б\У доступ к их дронам , БПЛА и комплектующим к ним , а так же к товарам двойного назначения . И контроль усилил за экспортом - только по специальному разрешению .
      Но ведь это всё только в последние дни-недели произошло !
      Так что настраиваться надо на войну долгую , где-то до 2025 г. точно .
      К тому времени и Новая Армия будет готова , и Экономика на ноги встанет , и в самой России консенсус сложится ... Потому что это Большая Игра .
      hi
  3. guest
    guest Сегодня, 17:22
    +1
    Глава пресс-службы Кремля: Россия хочет контролировать все свои конституционно зафиксированные территории

    Хотеть не вредно, но если бы действительно хотели, то зачем сдали территории врагу, иногда даже без боя.
  4. Tommy Calhoun
    Tommy Calhoun Сегодня, 17:24
    0
    Вообщем решили удержать только то что есть. Значит сил на большее не хватает. Ни экономических ни военных...
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:29
    -7
    Всепропальщикам. А в таких вопросах врагу заранее карты не раскрывают. Может нет,а можнт и да.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:31
    -4
    ну все вот оф ответ западным читателям что РФ хочет газете !
  7. Reklastik
    Reklastik Сегодня, 17:39
    +1
    Россия хочет контролировать все территории, зафиксированные в действующей Конституции РФ. Об этом заявил глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков.
    - не мужицкие какие-то инотонации у мужа Навки, как представителя Кремля. Робкие какие-то, неуверенные. Как у девочки.
  8. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 17:53
    -4
    Песочные часы Пескова тикают не в пользу Украины
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:56
    -2
    Цитата: Петр_Колдунов
    Цитата: кредо
    Не забывайте, что Песков по основной профессии дипломат, поэтому его слова не несут никакой смысловой нагрузки кроме общего пожелания.

    Это-то понятно... просто будучи РОССИЙСКИМ дипломатом - мог бы он так строить свои сентенции,
    чтобы РОССИЙСКИЙ народ не видел в нём либерала и врага России?

    А Вы Медведева послушайте: тот доходчивее объясняет.
  10. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 18:04
    -2
    Цитата: guest
    зачем сдали территории врагу, иногда даже без боя.

    Если бы не ушли (из под Херсона), то после затопления - крупная группировка оказалась бы в окружении и без снабжения:
    в момент наступления врага... Отход также уменьшил - линию обороны и упростил снабжение войск. Проигрывают войны - не потому что оставляют территории, а из-за потерь (в людях и технике).
  11. Загребун
    Загребун Сегодня, 18:21
    +1
    Хочет или будет? Может уже контролирует? Иногда лучше есть чем говорить.
  12. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 18:27
    -1
    Хорошие слова, Песков.
    Но начните защищать мосты, пути и дороги. В противном случае оборона новых областей закончится быстрее, чем вы можете себе представить.
    Нет припасов на фронт, нет боев на фронте.
    А как же быть после всех обстрелов украинской глубинки, Украинцам до сих пор удается разрушать мосты, железнодорожные пути, дороги и самое главное гражданские постройки.
  13. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 18:32
    +4
    А никто не напомнит: какой там был процент жителей города Запорожье, проголосовавших на референдуме за присоединение к России?
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 18:44
      +1
      Никакой, там не голосовали. hi """
  14. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 18:50
    0
    Ну вот для начала нужно освободить свои территории, и когда враг ещё под Донецком это дело далеко не быстро как видим.
  15. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 18:52
    +2
    Песков не на своём месте. Жена гражданка США.США поставляет оружие врагу ,которое убивает наших солдат. Это какой-то сюр.
  16. hohohol
    hohohol Сегодня, 19:18
    0
    Этот балабол, Песков, много чего говорит.