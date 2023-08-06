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Депутат Госдумы Хинштейн взял под контроль дело об избиении инвалида СВО

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Депутат Госдумы Хинштейн взял под контроль дело об избиении инвалида СВО

В Забайкальском крае произошел вопиющий случай. Депутат Госдумы Александр Хинштейн, которому сообщили о нем, взял под контроль дело об избиении инвалида СВО, так как без вмешательства извне оно может быть «спущено на тормозах».

О своих намерениях парламентарий сообщил в Telegram-канале.

Речь идет о случае избиения двумя гражданами участника спецоперации, лишившегося на фронте ноги. Его сослуживец пытался помочь товарищу, но безуспешно, так как у него также нет ноги. Кроме лиц, непосредственно избивавших инвалида, в происходящем участвовали еще шесть человек, в том числе две девушки, оскорблявшие бывших военнослужащих, называвшие их «убийцами» и подбадривающие тех, кто бил ногами участника СВО.

По мнению Хинштейна, если подтвердятся описанные факты, то наказаны должны бить не только те, кто избивал, но и остальные члены компании. Он напомнил, что в России действует уголовная статья за дискредитацию Вооруженных сил РФ и участников спецоперации.

Депутат обратился к главе региона Александру Осипову с просьбой помочь проверить достоверность данной информации и разобраться в произошедшем.

Описанные события происходили в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края. Местные правоохранители утверждают, что наказание за совершенное могут понести только два человека, избивавшие инвалида, а действия остальных участников инцидента не выходили за рамки норм действующего законодательства.
Использованы фотографии:
Государственная Дума РФ
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88 комментариев
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  1. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 17:35
    +15
    Вот и думай, стоило из-за этих уродов воевать? А таких полстраны. Не все агрессивны, большая часть латентна, но дай им волю ....Вобщем, взыскать с них надо по полной программе... am
    1. Овсиговец
      Овсиговец Сегодня, 17:38
      -9
      Не обвинять огульно, не стоит..........
      1. кредо
        кредо Сегодня, 18:16
        +7
        Местные правоохранители утверждают, что наказание за совершенное могут понести только два человека, избивавшие инвалида, а действия остальных участников инцидента не выходили за рамки норм действующего законодательства.

        Полагаю, что правоохранителям до кучи тоже достанется, потому как остальных участников избиения можно подвести из под статью подстрекательство и под статью дискредитации ВС РФ. angry
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 18:57
          +2
          Там ещё и несообщение о преступлении и оставление в опасности и беспомощном состоянии. Там оснований хватает.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:41
      +27
      Девушек и остальную компанию можно привлечь за призывы к совершению насильственных действий в отношении ветеранов инвалидов. А за дискредитацию ВС РФ можно вообще закатать ниже асфальта. Стрелок не даст соврать.
      Паспорта и фамилии нужно проверить у гоп-компании. Сдается мне, что у них украинские корни. Ну не будут русские обзывать солдат убийцами.
      1. Minus
        Minus Сегодня, 17:47
        +16
        Вы наверное не поверите, но на территории России есть места где власти ничего не решают. Совсем ничего.... Вот Забайкалье одно из таких мест- царство АУЕ( запрещена действующим законодательством) ...
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 18:01
          +20
          Не решают потому что не хотят решать. При желании и полномочиях разобраться с ауешной мразотой не проблема.
        2. Scipio
          Scipio Сегодня, 18:06
          +12
          Был в Забайкалье. Там 90 до сих пор. Мужики почти все по понятиям живут
        3. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 18:15
          +7
          Цитата: Minus
          Вот Забайкалье одно из таких мест- царство АУЕ

          Для меня это стало неприятной неожиданностью, когда узнал как там дела обстоят. Всегда считал, что это в европейской части РФ народ более "измельчавший" культурно. А сибиряков и северян считал этаким стержнем русской нации, сильными, правильными, справедливыми - эдакий запас культуры и генофонда. У меня бабушка была сибирячка, человек-скала, так я по ней всех равнял, не верил что "тылы" могут так прогнить.
          Хотя это беда всех крупных стран, в США тоже есть "метамфитоминовая глубинка", где нравы не сильно отличаются от АУЕ.
        4. иван2022
          иван2022 Сегодня, 19:08
          -1
          Цитата: Minus
          Вы наверное не поверите, но на территории России есть места где власти ничего не решают. Совсем ничего.... Вот Забайкалье одно из таких мест- царство АУЕ( запрещена действующим законодательством) ...

          Власти решают всегда и повсюду. Вопрос только в том, кого они представляют?
          В России единственное народное массовое движение как раз и есть ОПГ/АУЕ. У них и власть.

          Нас правильно учили в советской школе :"народ-творец своей истории".
          Только истинное лицо народа
          не всегда и не каждому удаётся разглядеть.
      2. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 17:47
        +3
        Цитата: Бородач
        Девушек и остальную компанию можно привлечь за призывы к совершению насильственных действий в отношении ветеранов инвалидов. А за дискредитацию ВС РФ можно вообще закатать ниже асфальта. Стрелок не даст соврать.
        Паспорта и фамилии нужно проверить у гоп-компании. Сдается мне, что у них украинские корни. Ну не будут русские обзывать солдат убийцами.

        У одного из них фамилия Александров.
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Сегодня, 19:13
          +1
          Так скорее всего ещё данная компания окажется из родственников или детей чиновников.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 17:47
        +12
        Событие, конечно, вопиющее. Надо ждать результатов расследования и передачи дела в судебные инстанции, наказать скотов по максимуму.
      4. hhurik
        hhurik Сегодня, 17:54
        -14
        Т.е. надпись на заборе (СМИ) прочитали - уже приговор вынесли? Забавно. Что характерно, сами мараться в закапывании ниже асфальта не желаете, пускай другие исполняют ваши хотелки, ага. good
      5. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:05
        +6
        Цитата: Бородач
        Сдается мне, что у них украинские корни.

        Отец в тех местах родился, говорит что, после 1954 года, в той местности выпускали из спец зон осуждённых УПА/ОУН, им давали "по рогам", или они боялись ехать "до неньки". Так что не исключено, что б/укры это внуки тех бандеровцев.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:46
      +14
      Цитата: КошмарИваныч
      Вот и думай, стоило из-за этих уродов воевать? А таких полстраны.

      Воют не за ур0дов, а за Родину.
      А такие во время любой войны были и, к сожалению, будут. Помочь может только СМЕРШ , но это совсем другая история.
      1. КошмарИваныч
        КошмарИваныч Сегодня, 17:55
        +8
        А вот тут я с Вами категорически не согласен . " Родина" -это не " сферической конь в вакууме" , не " вещь в себе", это впревую очередь люди ,которые живут с тобой рядом.
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 18:25
          +4
          В гробы видеть подобных... 1 мужики, дилды которым протипоставить ничего не могут... и бабы их додряцие... какие вы крутые. Более чем уверен, что пацанам наши калаш или пм хотя бы.... Выстрелили бы не задумываясь.
          Цитата: КошмарИваныч
          это впревую очередь люди ,которые живут с тобой рядом

          А люди ли?
        2. Ирса
          Ирса Сегодня, 19:08
          0
          В том, то и дело, что есть люди, а есть ..., которые как раз и скажут, что они не просили, чтобы их защищали. Им без разницы под кем жить, будь то сша или китай, главное чтоб их не трогали. Родина-это совокупный образ всего хорошего и дорогого, что нужно и хочется защищать: родной край, родители, дети, друзья и т.д, но никак не этих "людей"
      2. Сергей_Белый
        Сергей_Белый Сегодня, 18:01
        +9
        Помочь может только СМЕРШ , но это совсем другая история.

        А причем тут СМЕРШ? Если эти шакалы не шпионы, а просто ки и уже не в первый раз нападают на кого-то ради забавы и из-за своих комплексов, причем здесь СМЕРШ?
        В стране есть полиция, есть прокуратура. Вот пусть отрабатывают зарплату.
        Но раз подключился губернатор, думаю дело на тормозах не спустят.
        Но в любом случае обществу необходимо отслеживать ход процесса.
      3. АА17
        АА17 Сегодня, 18:27
        +1
        Воют не за ур0дов, а за Родину.


        Уважаемый.
        Интересный расклад.
        А что, Россия является Родиной только для "холопов"?
        Для барского сословия: Россия - это не Родина?
        Вы сможете назвать хоть одну фамилию из очень уважаемых людей из России (входящих в списки журнала Forbes ) , чей отпрыск воевал или воюет в СВО за Родину???
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 18:55
          +1
          Вот не нада. Да мне плевать на такого солдата, В роту и в бой я такого бы не взял даже после жесткой учебки. Все кричат... ну давайте сынков олегархов пошлем. Да толку от них как от коня молока. Я сам потомственный военный в 4 поколении. С детства с оружием... юнощеских КМС было много уже 10 лет. А что с них то взять? Пусть кадрят баб на гражданке. Мне честно говоря плевать.
          Боец у тебя тот, на кого ты можешь положиться в трудную минуту и который, если нужно, и с тобой ляжет рядом. Нам технически такое сынки и не нужны. Просто помрет от ближайшей пули и потом геморой с рапортом только.
          1. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Сегодня, 19:03
            0
            Увы, изложенное актуально не только сейчас. С сыном Хрущева до сих пор не всё ясно. Вплоть до того, что утверждают, Хрущевым при разоблачении Сталина руководило чувство мести.
            1. Enceladus
              Enceladus Сегодня, 19:07
              0
              Ну историю уже не пересказать... да, такое было. Но я от Деда, который и в штрафбате был, и закончил Отечественную Героем Советского Союза. Я ни одного слова плохого от него не слышал о Сталине. При том что его отца в 37 растреляли и моего прадеда. Да система была не совершенна. Это примерно как сейчас... вот сидит пара уро...в которые все твои комментарии минусует. Так и тогда было... Благо только рейтинг в минус идет.
          2. АА17
            АА17 Сегодня, 19:08
            0
            Нам технически такое сынки и не нужны. Просто помрет от ближайшей пули и потом геморой с рапортом только.


            Уважаемый.
            Я так понял, с погибшими детьми "холопов" гемороя с рапортом нет?
            А может этого "сынка" надо в учебке погонять, чтобы научить "Родину любить", и сделать из него "Рэмбо".

            ...если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче.

            Ж. И. Алферов, российский ученый, лауреат Нобелевской премии
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 19:13
          0
          . Вы сможете назвать хоть одну фамилию из очень уважаемых людей из России (входящих в списки журнала Forbes ) , чей отпрыск воевал или воюет в СВО за Родину???

          То есть всем по лавкам сидеть? На отребье ровняться?
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 17:49
      +13
      К остальным шестерым не одну статью УК можно применить,например,подстрекательство.
    5. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 17:52
      -25
      А они просили за них воевать? Странный подход у нас половина страны СВО не поддерживают.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 18:03
        +6
        Для этого их личная просьба нужна? В 41 тоже опросить нужно было?
      2. seamen2
        seamen2 Сегодня, 18:05
        +16
        *А они просили за них воевать?*
        О, как знакомо. *Государство не просило вас рожать*.
        Ты из этих? едросс обыкновенный.
      3. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 18:05
        +11
        Цитата: Ганкутсу_
        А они просили за них воевать? Странный подход у нас половина страны СВО не поддерживают.

        Это где же вы видели полстраны? В Москве? Все возможно в зажиревшей Москве, но никак не на окраинах России! У меня соседа мобилизовывали, а у него трое детей, один совсем малОй, титьку еще мамкину сосал. И вот его завернули с области после указа Путина. Встретился с ним, спрашиваю, как дела? Как настроение? И он знаете что ответил? Если будет надо, пойду воевать!!!
        Вот вам и полстраны! Москва - еще не полстраны!
        1. Хибинский Пластун
          Хибинский Пластун Сегодня, 18:11
          +9
          Из Москвы и окрестностей много и добровольцев и деньги перечисляют- помогают, так, что думаю не справедливо всю Москву мазать дегтем.
          1. ваш вср 66-67
            ваш вср 66-67 Сегодня, 18:37
            0
            Цитата: Хибинский Пластун
            Из Москвы и окрестностей много и добровольцев и деньги перечисляют- помогают, так, что думаю не справедливо всю Москву мазать дегтем.

            Возможно вы и правы! Но вот расскажу вам такую историю. Я пенсионер, и нет-нет, да и приторговываю на авито кое чем, что стало не нужно в хозяйстве. Както опубликовал объявление о продаже печки на солярке. Знаете, такая современная... На севере жил, хорошо помогала на рыбалке. И вот обращается ко мне девушка из Ленинградской области!!! Продайте пожалуйста мне! Мы волонтеры, собираем печки нашим бойцам! Дело осенью было.
            Второй случай. Термос трехлитровый. Тоже волонтеры, но с Тувы. Сразу забрали.
            А вот про москвичей что то не слышал lol
            1. СергейАлександрович
              СергейАлександрович Сегодня, 19:07
              +1
              Странно, что вы про москвичей добровольцев не слышали. "Боевой листок" почитайте, там как бы есть люди оттуда, из Москвы. Может вы не хотите слышать про москвичей?
              Сам далеко не москвич, но глупых и вражеских наездов на москвичей не люблю, с армии.
      4. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:06
        +6
        Цитата: Ганкутсу_
        А они просили за них воевать? Странный подход у нас половина страны СВО не поддерживают.

        Вы сами то чьих будете?
        Укажите источник информации, где сказано, что полстраны не поддерживает СВО. Или вы ясновидящий?
      5. Хибинский Пластун
        Хибинский Пластун Сегодня, 18:08
        0
        Вас и вашу "половину" к стенке, воздух чище будет. Вагнеровцев бы послать навести порядок.
        1. hhurik
          hhurik Сегодня, 18:57
          +1
          Как раз до "мятежа" такое слышал - вагнера приде, порядок наведе. wink Какой-то - судя по наколкам - наркоман чалившийся на зоне орал на продавщицу сетевого магазина, грозился подъехать с пацанами. Вот прям сейчас, тока Пригожину звякнет. Продавщица его почикала на мелкой краже чего-то, он и разорятся начал, платить отказывался. Рядом бикса наркомановская стояла, тоже хором хавальник разевала.Ну, за порядок - по-вагнеровски.
          Потом из подсобки вылезли два кавказца-грузчика, наркоман свинтил скачками волосы назад, в сторону границы с Беларусью.
      6. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 18:30
        +2
        Ну я в другой половине. Вот бы встретил я тебя в 2000 (с)Перефразирую Брата 1
    6. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:20
      +4
      Тех кто бил в тюрьму,по максимуму и без амнистии. Остальных на войну,на год,в окопы в том числе и баб!А то законы как бы есть,но не про нашу честь!
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 19:00
        0
        Писал ниже... учитывая настроение у них, что дошли... толку ноль даже после учебки. Потом только рапортами мучиться и объяснять почему такой вот выкидонышь погиб... И пишешь... Храбро умер, проявив доблесть в бою... Да в гробах я их видел. Если повезет конечно забрать сам знаешь что
        Дать сроки и причем реальные, в срогаче, а не колонии. Хотя горбатого, только могила исправит
    7. Евлох
      Евлох Сегодня, 18:22
      0
      Не с них, а с тех, кто повыше! Некоторых любителей охоты давно пора разжаловать...
  2. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 17:36
    +11
    Помимо уголовного наказания необходимо и общественное для этих нелюдей, чтобы куда бы они не пошли, где бы не оказались, они везде были изгоями!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:40
      +3
      Эти ущербные установлены.Подначивали еще парочка девиц...
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:36
    +14
    Надеюсь Хинштейн пиаром не ограничится и доведет дело до посадки виновных.
  4. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 17:37
    +3
    Что является преступлением, что не является и кто ответит и как будет решать суд. А местные правоохранители в следствии своей нерасторопности могут сами начать отвечать на неудобные вопросы.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:41
      +2
      Да, из такой маленькой заметки вообще ничего невозможно понять. Тем более сразу делать выводы...
  5. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 17:38
    +6
    ...Местные правоохранители утверждают, что наказание за совершенное могут понести только два человека, избивавшие инвалида, а действия остальных участников инцидента не выходили за рамки норм действующего законодательства.

    Ну кто-бы сомневался в гуманности нашего законодательства... Слов нет нормальных выразить отношение к этим подонкам. А правоохранительные органы не желают поучаствовать в СВО, чтобы понять правильно нормы законодательства.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:09
      +1
      Цитата: AlexVas44
      Ну кто-бы сомневался в гуманности нашего законодательства.

      И честности местных правоохранителей. В посёлке, каждый второй и сват, и брат, и своих не выдают.
    2. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 19:13
      0
      У меня отец будучи зам нач ОВД одного из районов оренбургской обл. был в 2-х командировках в чечню в 95 и 96, пока не заключили убогий хасавюрт.
      Так что не нада затевать тему...
      НАс сводный омон, командир которого знал моего отца нас вытащил из окружения и даже смог надыбать 2 коробки и коня. Мех коня погиб... представлен был к ГР. Спасли всех, много раненых было, но все выжили. Я сам МУжество почти получил, если ком роты одному не набил морду.
  6. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 17:40
    +4
    Всех на фронт. Если несовершеннолетние, сперва на малолетку, потом на фронт. Научатся ветеранов СВО уважать. Если кроме тех двоих другие не били, но не препятствовали, - всё равно соучастники преступления. И правоохранителей этих проверить...
    1. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 17:54
      +7
      А причем здесь фронт. Им на зону. А там дальше уже смотреть.
      Фронт - это не место для перевоспитания.
      Вы им хотите в руки оружие дать?
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 18:00
        +1
        А дальше в ЧВК Вагнер. Там берут с тяжкими статьями. Пригожин подбирает братанов по себе.
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 18:40
        0
        Цитата: Сергей_Белый
        А причем здесь фронт. Им на зону. А там дальше уже смотреть.
        Фронт - это не место для перевоспитания.
        Вы им хотите в руки оружие дать?

        * * *
        Согласен полностью. Мало того, считаю, что третьей судимости не должно быть. Первый и второй раз подходит под поговорку - от сумы да от тюрьмы...На третий раз - пусть их черви перевоспитывают...
    2. loga.logan2016
      loga.logan2016 Сегодня, 18:19
      +2
      Да не нужно таких на фронт, пусть форму для солдат шют на зоне.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:41
    +5
    Вот почему так то - пока с верху не вставят полиция и не напрягается. Местная власть, полиция они такие вещи не замечают или не хотят замечать?! В этом деле должны разбираться с пристрастием.
    1. Minus
      Minus Сегодня, 17:48
      +3
      Там паханы от криминала рулят. А полиция на побегушках....
  8. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 17:47
    +5
    Деанон избивших ветерана СВО в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края . Сообщается, что двое злоумышленников пинали мужчину, в то время, как подбадривающие свидетели соучастники (девушки на фото) глумились над ветеранами.


    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:55
      +10
      Какие молоденькие девочки. Закатать их на нары по полной, чтобы на свободу седыми и беззубыми вышли.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 18:09
        +5
        Это правильно, размножаться им не нужно,чему детей научат понятно.
    2. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 19:08
      0
      Бабёнкам-коблам такие молоденькие тёлы , как раз в кассу! Такими губёшками старым сиделицам клитора обсасывать! А петушку губастенькому будут рады на насесте в зоне. Он минеты уважаемым сидельцам , на себя полностью возьмёт... в рот..
    3. Cicerist98
      Cicerist98 Сегодня, 19:13
      0
      Stupidity, meanness, and evil shining from the faces of all three - unfortunately it seems like there are a lot of these moronic, degraded dumbfucks in the Russian population in the rear.

      In wartime, you simply CANNOT and MUST NOT tolerate treasonous idiots like these, who actually ACT OUT their treasonous impulses violently.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:49
    +5
    К сожалению местные правоохранительные органы не понимают, что говорят: для прояснения им мозгов стоило бы их отправить в составе штурмовых групп на фронт. А этих расстрелять, хотя бы тех, что били, остальным можно и по четвертаку особого режима.
  10. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 17:50
    +11
    И этих уродов избивавших инвалидов еще и полицаи выгораживают? Ну блин слов нет, Ну Стрелкова за несколько фраз и в кутузку, а подонков выгораживают? Чет наша страна все больше напоминает Зазеркалье.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 19:15
      0
      Не торопитесь с выводами, чем дальше, тем больше, есть шанс не превратиться в "зазеркалье". Как раз, прямо на глазах кое-что исправляется, шансы есть. В том числе, и через огласку таких случаев.
  11. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 17:50
    +2
    Вон у нас чучмек тоже ветерана сво огрел из за его участия, только он умер. А чучмек уже на родине.
    И не в ду после у то возмущения, когда чех год воевал за ВСУ, а потом в Чечню уехал и амнистию получил. А тут рядовой для России случай
  12. Сергей_Белый
    Сергей_Белый Сегодня, 17:51
    +6
    Тут в любом случае уголовка.
    Да и не первый это случай, скорее всего, нападения на людей. И не важно люди покалеченные в боевых действиях или просто кто-то не понравился.
    Тут минимум хулиганство группой лиц по предварительному сговору.
    А тех правоохранителей, кто пытались на тормозах спустить, нужно проверять досконально. Ну явно должны быть связаны как-то либо с этими шакалятами, либо с их родственниками.
  13. zontov79
    zontov79 Сегодня, 17:57
    +3
    Найти всех для начала , а статья для каждой тв-и найдётся.
  14. Алексей-
    Алексей- Сегодня, 18:07
    +3
    А что делать этим кам на фронте???? Если останутся в живых после контракта( а эти выродки конечно же останутся живыми) то, получат удостоверения участника(ветерана), льготы, почёт и уважение. А оно это надо?.....на зону утырков.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 19:18
      0
      Там мозги прочищаются, в том числе. Некоторые из заукраинцев не до конца представляют, что именно они отстаивают.
  15. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 18:07
    +2
    так как без вмешательства извне оно может быть «спущено на тормозах».


    Значит менять исполнителей надо, если подозрения обоснованы
  16. viktor 7007
    viktor 7007 Сегодня, 18:13
    +1
    у влада хороший рот. он только думает что он крутой.
  17. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:13
    +4
    Эх Сталина на нас не хватает. У меня наградник был... Если бы не получилось руками... просто бы по колену бы выстрелил. Чтоб знали! А потом бы забрал гильзы и надеялся, чтоб камер не было.
    Это просто трындец. У меня тут пацаны с роты под угледаром и не только мрут... А какие-то !!!! Причем бабы еще.... Всем минимум реальные сроки 5-7 лет
    Я сам инвалид, могу ходить, но едва... имплант стоит. Менять нужно.
    Всем лежать, мордой в пол! (с) Данила
    З.ы. 2 чечня
  18. Eula
    Eula Сегодня, 18:20
    0
    А что это за рамки такие, за которые нельзя привлечь к ответственности? Стояли и материли? При желании статья найдется, был бы (человек ) - цитата. Тут как раз такой случай.
  19. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:21
    +2
    В первую очередь, дать звездюлей отделу полиции, который там присутствует. Чтобы начальнику по самые гланды и помнил. А потом уже с остальными разбираться. request
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:30
      0
      Начальника полиции и иже с ним направить во вновь присоединённые регионы. yes
  20. Евлох
    Евлох Сегодня, 18:30
    0
    Мозги промыли, оказывается, не только украинцам!
    Называют убийцами наших солдат, избивают, неужели не помнят о зверствах укронацистов, против которых мы воюем?! Всех таких - на принудительные работы, в места, не столь отдаленные!!!
    ГУЛАГ по ним плачет...
  21. ORE
    ORE Сегодня, 18:34
    0
    Вот понять не могу, кто их воспитывал? У меня рука не поднимется просто на человека с ограниченными возможностями, и язык не повернется оскорбить (хотя и такие попадались). А тут инвалид войны. Ордена сорвали, оскорбили , избили. У нас бы за это с ними не чего хорошего не произошло. Хотя, че далеко ходить. У меня падчерица инвалид по слуху, разговаривает соответственно. Идем с другом с магазина и видим картину малая с детьми играет, а мимо проходят два лба лет 16-17 и на весь переулок ржут и ее передразнивают показывая пальцем. Ребенку то фиолетово, мы правда объяснили им что нельзя так делать , ушли живые. Но больше у нас их не видно.
  22. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:34
    0
    Цитата: ЛМН
    Цитата: Бородач
    Девушек и остальную компанию можно привлечь за призывы к совершению насильственных действий в отношении ветеранов инвалидов. А за дискредитацию ВС РФ можно вообще закатать ниже асфальта. Стрелок не даст соврать.
    Паспорта и фамилии нужно проверить у гоп-компании. Сдается мне, что у них украинские корни. Ну не будут русские обзывать солдат убийцами.

    У одного из них фамилия Александров.

    У меня польская фамилия: и что с того?
  23. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 18:34
    0
    он вообще..хоть чего-нибудь добивался на своей должности.
    с выродками всё понятно.
    а вот копов в первую очередь нужно проверять...говорят выродки-навальнисты уже за пределами России..дальше бухают
  24. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 18:36
    +1
    Местные правохоронители ой лукавят, подстрекательство никто не отменял, а если поискать ещё что-нибудь найдется. Местное полицейское начальство нужно так натянуть, чтобы через задний проход гланды было видно.
  25. blackcat
    blackcat Сегодня, 18:37
    +1
    Какое-то свое , местечковое , у них законодательство am
  26. valera75
    valera75 Сегодня, 18:38
    +1
    Цитата: Ганкутсу_
    А они просили за них воевать? Странный подход у нас половина страны СВО не поддерживают.

    Смоделируем ситуацию и представим бандеровцы первыми напали плюс Казахстан рванул и националисты двинулись в забайкалье,и что будут орать эти утырки что пинали ветерана СВО?Да они самые первые и начнут орать а где армия,куда смотрит Путин, почему нет военных которые должны нас защищать?
    Хорошо что Хинштейн взял под контроль этот случай,надеюсь что эти утырки не соскочат и получат все восьмером по заслугам.
  27. yuravas09
    yuravas09 Сегодня, 18:39
    +1
    Не важно кто избивал: русские, нерусские... Есть закон в России, чьими гражданами они все являются. Нарушили - пусть отвечают! В данном случае, спрос с нарушителей должен быть более строгим и показательным результат!
  28. megadeth
    megadeth Сегодня, 18:49
    0
    Депутат обратился к главе региона Александру Осипову с просьбой помочь проверить достоверность данной информации и разобраться в произошедшем.
    Тут надо Бастрыкина подключать, а то местные могут "спустить на тормозах". Не взирая на пол и на возраст "раскатать по полной", наказания для этих нелюдей, избивших и оскорблявших инвалидов, должны быть максимальными. Данное разбирательство должно быть открытым (публичным) с обнародованием фамилий и фотографий этих упырей. am
  29. JÜRGEN WEGNER
    JÜRGEN WEGNER Сегодня, 18:52
    0
    На фронт ков. На фронт, искупить кровью.
  30. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:53
    +1
    А почему не Бастрыкин? Или ему некогда ерундой заниматься. Он уголовные дела на судей МУС (до которых ему не добраться) заводит.
  31. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 18:59
    0
    Рыба гниёт с головы. Как власть относится к гражданам, так и граждане себя ведут в силу своей испорченности.
  32. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 19:01
    0
    Случай вопиющий, хотя вспоминая случай попытки нападения на воинский эшелон несколько лет назад в тех краях, есть основания полагать, что там параллельно существуют два вида власти - официальная (государственная) и власть АУЕ. Может режим КТО на месяцок применить?