Депутат Госдумы Хинштейн взял под контроль дело об избиении инвалида СВО

В Забайкальском крае произошел вопиющий случай. Депутат Госдумы Александр Хинштейн, которому сообщили о нем, взял под контроль дело об избиении инвалида СВО, так как без вмешательства извне оно может быть «спущено на тормозах».О своих намерениях парламентарий сообщил в Telegram-канале.Речь идет о случае избиения двумя гражданами участника спецоперации, лишившегося на фронте ноги. Его сослуживец пытался помочь товарищу, но безуспешно, так как у него также нет ноги. Кроме лиц, непосредственно избивавших инвалида, в происходящем участвовали еще шесть человек, в том числе две девушки, оскорблявшие бывших военнослужащих, называвшие их «убийцами» и подбадривающие тех, кто бил ногами участника СВО.По мнению Хинштейна, если подтвердятся описанные факты, то наказаны должны бить не только те, кто избивал, но и остальные члены компании. Он напомнил, что в России действует уголовная статья за дискредитацию Вооруженных сил РФ и участников спецоперации.Депутат обратился к главе региона Александру Осипову с просьбой помочь проверить достоверность данной информации и разобраться в произошедшем.Описанные события происходили в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края. Местные правоохранители утверждают, что наказание за совершенное могут понести только два человека, избивавшие инвалида, а действия остальных участников инцидента не выходили за рамки норм действующего законодательства.