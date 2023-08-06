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ВСУ обстреляли мосты, соединяющие север Крыма с материковой частью России

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ВСУ обстреляли мосты, соединяющие север Крыма с материковой частью России

Боевики киевского режима из американских РСЗО HIMARS нанесли ракетный удар по мосту, соединяющему город Геническ с Арабатской стрелкой. По полотну моста зафиксировано одно попадание, значительную часть ракет удалось сбить силами ПВО. В настоящее время уже начались ремонтные работы дорожного покрытия автомобильного моста.


Сообщается, что всего боевиками было выпущено 12 ракет, 9 из которых были сбиты. В результате обстрела местный житель, проезжавший в момент прилета по мосту, получил ранения. Кроме того, украинскими ракетами был перебит проходящий рядом с мостом газопровод, более 20 тысяч жителей Геническа остались без газоснабжения. На время ремонтных работ проезд в Крым будет осуществляться через Армянск и Красноперекопск.



Кроме того, боевики при помощи британских ракет Storm Shadow обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами. Одна из ракет попала в здание местной школы. В результате ракетного удара Чонгарский мост получил повреждения в трех местах, при этом несущие конструкции не пострадали.



Также сообщается, что в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков в поселке Горностаевка в Херсонской области погибли два мирных жителя.

Ранее, 4 августа, в городе Алешки Херсонской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в непосредственной близости от людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью. К счастью, никто не пострадал.
Использованы фотографии:
Wikipedia, Telegram-канал Владимир Сальдо
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55 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 18:10
    +6
    Опять приехали, мосты до сих пор не прикрыты? Зато у нас днепровские мосты неприкасаемы.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:14
      +2
      Цитата: ИванИванов
      Опять приехали, мосты до сих пор не прикрыты? Зато у нас днепровские мосты неприкасаемы.

      Днепровские мосты сидят в основном на гидроэлектростанциях и гораздо крепче. А чонгарским крепко прилетело.

      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 18:32
        -1
        А у нас и ракеты говорят больше. БЧ этих ракет вдвоем в грузовик грузили. А какой-нибудь москит одной своей массой метров пять плотины снесет
        1. frruc
          frruc Сегодня, 18:42
          +1
          Может уже хватит только тупо констатировать факты применения всуками ракет по гражданским объектам и мирным людям. И пора уже по иному применять ответные удары, чтобы содрогнулись всуки.
          1. alexoff
            alexoff Сегодня, 19:08
            0
            Что это вы мне пишете? Я так и написал
      2. Jager
        Jager Сегодня, 18:49
        -1
        Хороший фотошоп. Но бездарный. Бетон не горит))
        1. ААК
          ААК Сегодня, 19:10
          0
          Для недалёких - смотрите внимательно текст статьи - ракетным ударом также повреждён проходящий рядом газопровод...
      3. Hanurik
        Hanurik Сегодня, 18:55
        0
        Знаешь чем крепкий украинский мост отличается от некрепкого российского? Украинский наши на прочность НЕ ПРОВЕРЯЮТ.
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 19:01
      +2
      Украина получила от Франции ракеты "воздух-земля" SCALP большой дальности.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 18:12
    0
    Ну хоть кто ни будь сможет ответить - почему мы не трогаем мосты в центральной и западной Окраине...??? Ну какого...???
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 18:39
      -3
      Цитата: Lev_Russia
      Ну хоть кто ни будь сможет ответить - почему мы не трогаем мосты в центральной и западной Окраине...??? Ну какого...???

      после 1,5г СВО вы до сих пор не знаете ответ на этот вопрос???
      я вам отвечу:
      - мосты через Днепр стоят только по одной причине это невозможность ВС РФ их разрушить...
      неужели это так сложно понять?
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 18:58
        0
        Цитата: Лаврентия_НаВасНет
        Цитата: Lev_Russia
        Ну хоть кто ни будь сможет ответить - почему мы не трогаем мосты в центральной и западной Окраине...??? Ну какого...???

        после 1,5г СВО вы до сих пор не знаете ответ на этот вопрос???
        я вам отвечу:
        - мосты через Днепр стоят только по одной причине это невозможность ВС РФ их разрушить...
        неужели это так сложно понять?

        Послушайте этот бред давно разоблачили. Вы всё проспали.
        Всё проще- нет политического решения.
        1. Лаврентия_НаВасНет
          Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 19:09
          +1
          Цитата: Ulan.1812
          Всё проще- нет политического решения.

          я правильно понимаю вашу мысль: - военно политическое руководство не не может, а не желает уничтожать мосты через Днепр???
          тем самым ведя ВС РФ к неоправданным потерям в людях и технике...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:12
    +11
    По тем фото ,что выложило ТАСС,полотно моста сильно просело.Странная ситуация-они могут бить по мостам,мы-нет.
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 18:41
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Странная ситуация-они могут бить по мостам,мы-нет.

      за то мы можем проводить качественные парады, а они нет)))))
      вспомните как мы дружно смеялись над парадами на крещатике и над парадами в вашингтоне!
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 18:57
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      По тем фото ,что выложило ТАСС,полотно моста сильно просело.Странная ситуация-они могут бить по мостам,мы-нет.

      Что здесь странного, у нас еще есть активы , точнее у олигархов на Украине, да они и крепко нас за одно место держат, Приднестровьем. Или вы знаете причины, почему они еще его не захватили?. Конечно, там есть интересы и Молдовы, но главное , мне так кажется, это.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 18:13
    +3
    В результате ракетного удара Чонгарский мост получил повреждения в трех местах


    У губернаторов Крыма и Кубани патология что-ли давать "объективную" информацию

    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:35
      +5
      И ведь никто эти 9 сбитых ракет не найдет. Похожим образом антоновский мост защищали, типа никак
      1. Jager
        Jager Сегодня, 18:51
        -1
        Можете поискать в степи самостоятельно...
  5. ermak124.0
    ermak124.0 Сегодня, 18:13
    +6
    Ну а что же мы, продолжаем жевать сопли??? Что с мостом Потона, а что с метромостом в Куеве? А другими днепровскими мостами! Целы? Да вы что??! Вот гоню эту мысль, а она всё одно из головы не идёт, на чьей стороне воюет наше верховное командование, ГШ????
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:20
      +4
      Цитата: ermak124.0
      Вот гоню эту мысль, а она всё одно из головы не идёт, на чьей стороне воюет наше верховное командование, ГШ????

      Да, тут задумаешься.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:24
      +2
      А может быть все дело в том,что мы много хотим?И кроме как ударом ЯО ,другими средствами мы не можем?Просто те люди,планирующие удары знают гораздо больше ,чем мы?
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:25
      +1
      Цитата: ermak124.0
      Ну а что же мы, продолжаем жевать сопли??? Что с мостом Потона, а что с метромостом в Куеве? А другими днепровскими мостами! Целы? Да вы что??! Вот гоню эту мысль, а она всё одно из головы не идёт, на чьей стороне воюет наше верховное командование, ГШ????

      Мосты разрушались. Что же вы так плохо о своей армии думаете.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:33
        +5
        Мы о нашей Российской Армии думаем хорошо и надеемся на нее.Вот плохо думаем о тех,кто армии связывает руки,пускает пыль в глаза ненужными шоу,плац-парадами.
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 18:38
        +1
        Это видимо когда артиллерия может дотянуться и бойцы не спрашивают в кремле, не обведены ли они красными линиями
    4. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 18:43
      +3
      Цитата: ermak124.0
      на чьей стороне воюет наше верховное командование, ГШ????

      да на нашей стороне ГШ воюет, на нашей!
      просто вы сильно переоцениваете ГШ РФ.... по этому у вас завышенные требования...
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:14
    +6
    Когда говорят, что мосты на Украине сложная цель, возникает вопрос, а что наши мосты легкая? Наверху собрались брехуны и фантазеры! Свои ключевые мосты защитить не могут, а чужие сломать боятся... Одно слово - СВО
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 18:47
      +1
      Цитата: Михаил-Иванов
      Когда говорят, что мосты на Украине сложная цель, возникает вопрос, а что наши мосты легкая?

      когда так говорят, то вас не обманывают... для ВС РФ мосты через днепр это недостижимая цель... успокойтесь уже...
      искренне не понимаю вашего возмущения через 1,5г СВО....
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:15
    -7
    Сволочи! Не могут на фронте, так бьют по гражданской инфраструктуре и мирным жителям!
    Когда мы уже услышим про ответку? Чтобы в порошок все их центры принятия решений вместе с наркоманом! Слышим очень много от генерал-лейтенанта, да что то его слова не соответствуют действительности!
  8. Escariot
    Escariot Сегодня, 18:15
    +3
    Вроде как до Геническа Хаймарсы стандартными ракетами не может дострелить. Начали использовать АТАКАМС или GLSBD?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:49
      0
      Escariot ....Начали использовать АТАКАМС или GLSBD?

      Чем они пальнули, это все равно. Погибли люди и разрушена инфраструктура. Ответить надо, чтобы кровью умылись по самые....
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:16
    +6
    Практически ежедневно убеждаюсь в том, что бандеровцы имеют возможность уничтожать нашу инфраструктуру и с удовольствием это делают. Мы-нет. Бандеровские мосты- сложная цель. Наши- легкая. Их мосты рушатся только от старости и от отсутствия ремонта (по сообщениям наших же пропогандонов). Наши, уничтожаются ракетами и дронами. Это нормально? Все идёт по плану?
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:24
      -2
      Кстати, обратил внимание, что после публикации коммента, мгновенно появляется минус. Это, что автоматически срабатывает робот?
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:38
      +2
      Причем их мосты сложная цель по дефолту, никто даже не стал проверять. Сложнее только административные здания в Киеве и прочие телестудии, они окружены многослойными титано-вольфрамовыми щитами с лазерными турелями
    3. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 18:51
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Практически ежедневно убеждаюсь в том, что бандеровцы имеют возможность уничтожать нашу инфраструктуру и с удовольствием это делают. Мы-нет. Бандеровские мосты- сложная цель. Наши- легкая. Их мосты рушатся только от старости и от отсутствия ремонта (по сообщениям наших же пропогандонов). Наши, уничтожаются ракетами и дронами. Это нормально? Все идёт по плану?

      опять же... 1,5г СВО, а у вас до сих пор вопросы на которые ответ ОЧЕВИДЕН !!!!!!!
  10. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:17
    +5
    Не пора ли кому то в отставку?Достали своими гнилыми договорняками,и лживыми пустыми обещаниями. Почему с нашей стороны только имитация ответного удара,а не постоянная работа на поражение тех же мостов,ж/д развязок?
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 18:56
      +2
      Цитата: Бережливый
      Почему с нашей стороны только имитация ответного удара,а не постоянная работа на поражение тех же мостов,ж/д развязок?

      потому что многие годы имитировали (симулировали) работу тем самым выработали модель поведения...
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:18
    -4
    Там по моему есть какой то тоннель на границе с Польшей: надо бы отКинжалить.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 18:31
      0
      Дело в том, что Кинжал вроде как имеет боевую часть от БетАБ-500, коя в стоке пробивает метр железобетона. Т.е. обрушить туннель ей вряд-ли получится. Для этого нужны сейсмические бомбы тонн под 10 весом
      1. frruc
        frruc Сегодня, 18:55
        +1
        Escariot.......Для этого нужны сейсмические бомбы тонн под 10 весом

        Уничтожить можно все что угодно. Была бы воля и желание.
  12. superoper
    superoper Сегодня, 18:22
    +2
    Пусть бомбят, может народ очнётся в конце концов, прозреет и взглянит по новому на нынешнюю власть олигархов во главе со своим кремлёвским смотрящим. А потом сделает выводы .....
    1. DoctorRandom
      DoctorRandom Сегодня, 19:00
      +2
      Недавно этот самый народ просто наблюдал за тем, как лётчик захлёбывается в воде запутавшись в стропах парашюта. О чём вы говорите?
  13. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 18:25
    +4
    Говорите мосты сложная цель, ну-ну...
  14. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:26
    +2
    Как показала история, украинцы способны быть либо, холопами, либо, терористами. Государственности им не видать. Пример: есть нация цыган. Нет цыганского государства. Живут- от Лиссабона, до Дели. И всех все устраивает. Пора бы украм привыкать к этому. В любом случае, все что досталось им от СССР- разграбили или продали. Нет у них оснований для государственности- не исторически, не политически.
  15. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:33
    +6
    Сколько идёт СВО столько и говорим об уничтожении мостов. Но воз и ныне там. Обсуждать, эту тему, как толочь воду в ступе.
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 18:59
      0
      Цитата: Лешак
      Сколько идёт СВО столько и говорим об уничтожении мостов.

      вы думаете, что мосты через днепр разрушат ваши разговоры?)))))))
      пс
      расскажите нам каким способом вы предлагаете уничтожить мосты через днепр, а мы оценим...
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 19:03
        0
        hi где вы увидели, в моём комментарии, слово Днепр? Ох уж эти читатели между строк. ))))
  16. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:36
    0
    ну ведать могут вот и стали бить что тут поделаешь оружие идет же потоком от запада
  17. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 18:40
    +5
    На днях скажут что ответным ударом химарс уничтожен, на этом дело и ограничится.
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:05
      +1
      Цитата: Ghost1
      Storm Shadow

      Это был Storm Shadow. ВО как всегда приукрашивает! Ведь их как бы добили на аэродроме в Староконстантиновке, а тут такой косяк!
  18. болгарин
    болгарин Сегодня, 18:57
    -1
    А почему в заголовке слово мосты а не мост,опять ВО разгоняет. Вопрос зачем
  19. DoctorRandom
    DoctorRandom Сегодня, 18:58
    +3
    Это к слову про уничтоженную авиацию ВСУ и вчерашние удары по аэродрому, где якобы базировали Су-24 способные нести Storm Shadow и SCALP-EG. Пытаться уничтожать авиацию залпом крылатых ракет со стратегических ракетоносцев, каждое перемещение которых отслеживают страны NATO - глупая затея, мягко говоря.
  20. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 19:02
    +3
    Будет тоже самое что и с антоновским мостом
  21. azkolt
    azkolt Сегодня, 19:03
    +1
    Мне вот , что интересно, здесь написано, что обстреляли Хамерсами, но военкоры, например, Коц, намекает, что это Storm Shadow. Понятно, почему не говорится о них, ведь в ответ на их удары, кто обещал (в который раз)))) устроить Судный день для Украины. Отсюда и сообщения, о прилетах беспилотников. в то время когда били именно Storm Shadow. Но ведь пора бы уже понять, что все равно будет известно чем,зачем народ обманывать?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 19:13
      0
      Наивный вопрос. Когда будет известно - это уже не будет иметь никакого значения. Событие произошло сейчас и пик эмоции вызвало сейчас - поэтому для управления этим всплеском эмоций значение имеет именно правильная картинка здесь и сейчас.