ВСУ обстреляли мосты, соединяющие север Крыма с материковой частью России

Боевики киевского режима из американских РСЗО HIMARS нанесли ракетный удар по мосту, соединяющему город Геническ с Арабатской стрелкой. По полотну моста зафиксировано одно попадание, значительную часть ракет удалось сбить силами ПВО. В настоящее время уже начались ремонтные работы дорожного покрытия автомобильного моста.Сообщается, что всего боевиками было выпущено 12 ракет, 9 из которых были сбиты. В результате обстрела местный житель, проезжавший в момент прилета по мосту, получил ранения. Кроме того, украинскими ракетами был перебит проходящий рядом с мостом газопровод, более 20 тысяч жителей Геническа остались без газоснабжения. На время ремонтных работ проезд в Крым будет осуществляться через Армянск и Красноперекопск.Кроме того, боевики при помощи британских ракет Storm Shadow обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами. Одна из ракет попала в здание местной школы. В результате ракетного удара Чонгарский мост получил повреждения в трех местах, при этом несущие конструкции не пострадали.Также сообщается, что в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков в поселке Горностаевка в Херсонской области погибли два мирных жителя.Ранее, 4 августа, в городе Алешки Херсонской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в непосредственной близости от людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью. К счастью, никто не пострадал.