Сирия может стать ареной горячего противостояния России и США[

Вдали от спецоперации
Русский истребитель и американский дрон – враги навеки. В новостных лентах все чаще можно встретить информацию о едва разошедшихся в воздухе крылатых машинах. После того как американцы потеряли один MQ-9 Reaper над Черным морем, фокус противостояния сместился в Сирию.
Так сложилось, что именно в Арабской Республике Соединенные Штаты и Россия регулярно сталкиваются друг с другом. Причем не только в воздухе, но и земле. Бойцы Российской армии регулярно мешают американским колоннам патрулировать оккупированную территорию Сирии.
Спецоперация естественным образом отвлекла внимание России, и противник перешел в наступление.
Ударные MQ-9 Reaper все чаще стали появляться над территориями, где быть американцев не должно. Из последних событий – 5 июня российские Су-35 вынудили дроны ретироваться с маршрута. Один самолет, по словам американской администрации, «выпустил парашютные сигнальные ракеты», а второй обдал беспилотник газами из форсажной камеры.
До незапланированной встречи с землей дело у MQ-9 не дошло, но «непрофессиональные и небезопасные маневры» российских истребителей американцев явно впечатлили. Но не заставили отказаться от первоначальных планов, как это было в Черноморской акватории.
По данным российских военных, дроны США 14 раз нарушали протоколы деконфликтности, заранее согласованные с Пентагоном.
Дело не ограничивается усилением активности в небе.
Американцы наращивают присутствие сухопутных сил – с 15 июня оккупантов в Сирии стало в три раза больше. Из Ирака переброшены более тысячи бойцов, в итоге контингент вырос до полутора тысяч. От декларируемой ранее борьбы с арабскими террористами американцы плавно перешли к подготовке курдов из «Сил демократической Сирии».
Конечно, не обходится без лоббирования нефтяных интересов Вашингтона – в Хасеке и Дэйр-эз-Зоре военные держат под контролем месторождения углеводородов. Все телодвижения американцев стали возможны только на фоне Российской спецоперации.
Говорить о том, что сирийская группировка в Сирии ослабла настолько, что США могут позволить себе самоуправствовать, нельзя. Но фокус внимания Кремля сейчас явно не на Сирийской Республике. Вероятнее всего, происходящее в стране стало предметом дипломатического торга, результаты которого нам только предстоит узнать.
Одно известно точно – американцы безнаказанно наращивают свое присутствие в Сирии. И далеко не только над зоной оккупации на востоке и юго-востоке Арабской Республики.
Кстати, нарушения дронами протоколов, о которых говорит замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов, отмечалось в разгар российско-сирийских учений. Союзники отрабатывали действия в противовоздушной обороне и тренировали расчеты РЭБ. Пропустить такое событие американцы не могли никак и неоднократно нарушили закрытое воздушное пространство.
В списке инцидентов и активация систем наведения ракетного вооружения F-16 и Typhoon на российский Су-35. В результате у истребителя сработал штатный комплекс обороны. Насколько «небезопасно и непрофессионально» вели себя натовские летчики, вопрос остается открытым.
Подготовка к спецоперации
Сдерживание России на Ближнем Востоке – это не единственная цель американской администрации. В случае с переброской дополнительных сил из Ирака, американцы стараются прижать иранские интересы.
Не секрет, что Тегеран через территорию Сирии и Ирака перебрасывает помощь ливанской «Хесболле». Вашингтон намерен перерезать логистические цепочки и, прежде всего, занять стратегически важный город аль-Букамаль на границе с Ираком. США давно осваивают государственную границу Сирии на востоке, но этот пограничный переход им пока не по зубам.
Сообщники Вашингтона уже давно обрабатывают этот участок – недавно израильские ВВС нанесли удар по аль-Букамалю. Несмотря на скромные размеры населенного пункта, нападение на него коалицией США может нести большие риски в и без того взрывоопасном регионе.
Прежде всего, здесь базируются сирийские и просирийские силы. Американцам не впервые наносить удары по вооруженным силами Сирии, но здесь вдобавок замешаны интересы Ирана. Взятие аль-Букамаля будет означать выключение Тегерана из ближневосточных игр. Причем не только в Ливане, но и в самой Сирии. Риски слишком велики, и они могут привести к прямому вмешательству иранской армии.
Осложнение ситуации в Сирии совпадает с пробуксовкой украинского наступления. Похоже, прямой удар по Российской армии силами ВСУ не получился, и для дальнейшей эскалации выбрали еще одну уязвимую точку – Сирию. Ирану мстят за поддержку России, а России мстят за фактический провал украинской наступательной кампании лета 2023 года.
Расчет верный – наша страна не может себе позволить не реагировать на подобные выпады. Сирия не Армения, внешняя политика которой похожа на флюгер, а вполне надежный партнер пророссийского толка. Неизвестно, насколько преданность Башара Асада будет долгой, но с аль-Букамалем российскому руководству придется что-то решать – отсутствие реакции подорвет отношения и с Дамаском, и с Тегераном. Причем это не обязательно может быть прямое вмешательство армии в конфликт.
В конце концов, ЧВК «Вагнер» выведена в полном составе с Украины, а потенциала подразделения с лихвой хватит на отражение полутора тысяч американцев. Но это, конечно, крайний вариант развития событий и очень нежелательный, хотя исключать его тоже нельзя.
Наблюдается обратная зависимость – чем скромнее успехи ВСУ, тем активнее американцы на вторых фронтах гибридного противостояния с Россией. Поэтому, вероятно, из Сирии мы будем получать тревожные новости все чаще.
Рисков от наступления под аль-Букамалем предостаточно. Успехи американцев на востоке страны позволят антиправительственным группировкам нарастить свое влияние и предпринять вторую попытку свержения власти в Сирии.
Не стоит сбрасывать со счетов еще одного игрока – Турцию, у которой интересы не совсем совпадают с американскими.
Речь о курдах, которых в Анкаре считают террористами. Вашингтон иного мнения и рассматривает курдские формирования как эффективный инструмент в борьбе с иранским влиянием в регионе.
Что плохо Ирану, хорошо курдами, а значит – плохо Эрдогану. В этом запутанном клубке именно слово Турции может стать одним из ключевых.