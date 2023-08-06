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Американская пресса: Из 32-х будущих украинских пилотов F-16 лишь восемь хоть как-то владеют английским языком

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Американская пресса: Из 32-х будущих украинских пилотов F-16 лишь восемь хоть как-то владеют английским языком

В настоящее время лишь восемь из 32 украинских военных летчиков, отобранных для обучению в западных странах пилотированию истребителями F-16, хотя бы на начальном уровне владеют английским языком. Остальным украинским летчикам будет необходимо пройти курсы по изучению английского языка.


Как сообщает американское издание Politico, восемь украинских военнослужащих, владеющих английским языком, готовы начать обучение пилотированию американских истребителей, как только будет составлен и утвержден план подготовки.

Сообщается, что в общей сложности подготовку будут проходить две эскадрильи украинских военных летчиков — 32 человека. Однако, прежде чем начать тренировки, почти все из них будут отправлены в Великобританию для обучения языку западных кураторов киевского режима.

Власти США планируют проводить подготовку украинских летчиков бывшую американскую военно-морскую базу в Пуэрто-Рико. Отмечается, что эта база была законсервирована в 2004 году, однако у американской армии осталось право на ее использование. Для обучения украинских летчиков планируется использовать старые машины, срок перелета которых вдвое превышает норму.

Ранее помощник главы Минобороны США по стратегии и планированию Мара Карлин заявила, что страны НАТО готовы предоставить украинской армии американские истребители F-16 лишь только после того, как летчики ВСУ пройдут необходимое для их использования обучение.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Staff Sgt. Jonathan Snyder
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38 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:30
    0
    А я вот не понимаю,зачем им аглицкий?Рускоговорящих инструкторов там есть,если пошуквть..А!Не комильфо!Да и надо визуализацию и программы менять...Это робяты-отговорки..
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:33
      +2
      еще вся приборная панель на аглицком, самое веселое будет еще перевод метрической системы в матрасную и обратно
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 19:42
        -5
        А разве есть большая разница для летчика дальность, скорость в километрах, милях, узлах или попугаях?
        Грубо на дальности 20 скорость должна быть 400, высота 600, посадочная 250, .... . Главное сами цифры, а в чем они выражаются не играет большой роли.
        Всё как у нас.
        Вот если б у них вместо D и V приборы показывали ускорение вертикальное/горизонтальное, а дальше сам интегрируй, вот была бы проблема.
        Не так?
        1. Wolfskin1993
          Wolfskin1993 Сегодня, 20:08
          +2
          горизонт у них обратный. Это несколько напрягает.
        2. Комментарий был удален.
        3. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 20:12
          0
          Цитата: Neo-9947
          А разве есть большая разница для летчика дальность, скорость в километрах, милях, узлах или попугаях?
          очень большая разница, цифры сидят в подсознании
          40 метров на сотне, то есть при посадке например вы ошибаетесь на 4 метров, критично это или нет?
      2. frruc
        frruc Сегодня, 19:55
        0
        Сначала освоили слово "сало" , а потом все остальное. Пустая, никчемная новость, чушь какая-то, тем более от вечно гадящих.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 19:44
      +2
      “ Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли ”,
      Последнее дело верить англосаксам.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 21:06
        -1
        Как раз здесь им можно верить. Языки славянской группы сильно отличаются от западно-европейских и освоение нельзя назвать простым.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:48
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      А я вот не понимаю,зачем им аглицкий?Рускоговорящих инструкторов там есть,если пошуквть.

      Да как же так можно, чтобы щирого хлопца учили русско язычные, да ещё по русски.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:58
      +1
      Это гринго должны мову учить,а то заржались со своим англицким языком lol
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 20:23
        +1
        И все надписи в кабинах передаваемых Ф16 срочно переделать на мову, компутер бортовой - тоже локализовать.

        Сядет захистник в кабину, а ему на мове - Приветствую тебя, боевой тарас..... lol
  2. палестинец
    палестинец Сегодня, 19:36
    +4
    карандаш? .. эфтензил! стол?... эфтейбл, девушка?..чувиха!!!.. йес!! йес йес.. ОБХСС!!!)))))))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:45
      0
      Это хорошо,что они еще у китайцев не побираются... wassat
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:09
      +2
      «Сало» - с большой. « Родина»- с маленькой. Что вы хотите от потомков хуторян? Они сильны только в свиноводстве и воровстве. Где нужны мозги и кругозор- они теряются и приходят « в полную небоеготовность».
  3. guest
    guest Сегодня, 19:41
    0
    Я не понял западные инструкторы, что мову не знают. Где Люся Арестович с его кем то сошедшим от куда то. laughing lol
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:41
    +1
    Охренели матрасы, должны были инструкторов предоставить говорящих на мове. А ну, зеля, выдай им за такое издевательство над салорейхом. Совсем партнёры от рук отбились, кокаинцы умирают за ЛГБТ ценности, а к ним такое отношение. feel
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:13
      0
      Для обучения украинских летчиков планируется использовать старые машины, срок перелета которых вдвое превышает норму.

      Они их (летчиков) сразу решили на месте утилизировать? Или будут выживаемость проверять? )))
  5. bober1982
    bober1982 Сегодня, 19:42
    +1
    Здесь проблема и в том,что не все,из этих украинских отобранных летчиков свободно владеют украинским языком,трудно представить радиообмен на их мове.
    Что касается обучению английскому языку,то это может быть бесполезным занятием - здесь либо у человека есть способности к изучению иностранных языков,либо их нет.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 20:31
      -1
      Что касается обучению английскому языку,то это может быть бесполезным занятием - здесь либо у человека есть способности к изучению иностранных языков,либо их нет.

      Обычно кто не способен к изучению иностранных языков и своим плохо владеет.
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:46
    +2
    Почем пуэрториканцы устраняют нежелательных людей? Говорят там с работой плохо, наверняка недорого возьмут, можно им и фпв-беспилотников подкинуть, чтоб сразу по базе прошлись
  7. Керенский
    Керенский Сегодня, 19:56
    +1
    бывшую американскую военно-морскую базу в Пуэрто-Рико. Отмечается, что эта база была законсервирована в 2004 году,

    Значит нет там базы, - всё уже вынесли.
  8. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 19:57
    +4
    Служил вместе с одним хлопцем из Львова, он имел смелость утверждать, что каждый украинец заведомо умнее русского, ибо, как бы, знает как минимум три языка, украинский, русский и иностранный английский. И тут, неожиданно, выяснилось, что это не так.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:13
      +3
      Сергей Александрович, Вам ещё повезло. Вы ещё с « интеллектуалом» служили. Я служил с одним укром который утверждал что ( дословно) « Геракл народЫвся на Украине». И с остервенением это, доказывал. Так что, уважаемый, Вам ещё , повезло…)))
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 20:17
        0
        Это был лишь один из украинцев, с ним можно было разговаривать.
    2. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 20:15
      +1
      лЬвовское политическое ещё в ТЕ времена пи ДАР асьё выпускало.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:16
      +2
      Цитата: СергейАлександрович
      знает как минимум три языка, украинский, русский и иностранный английский

      ЭЭто он еще поскромничал. Польский, венгерский, румынский - наверняка.
  9. Konnick
    Konnick Сегодня, 20:21
    -1
    Не знаю, но мне кажется что это не проблема,. Мне как-то пришлось один день работать в паре с венгром который кроме своего языка других не знал. К концу дня мы уже понимали друг друга вполне и мой словарный запас венгерских слов приобретенный за день позволил общаться потом, через несколько лет при поездке в Венгрию. Кстати когда наши хоккеисты едут в штаты играть , им не разрешают брать с собой жен или любовниц и не разрешают общаться на русском, это так называемый метод погружения, при котором можешь начать думать на неродном языке.
    Так что языковой проблемы нет.
  10. Konnick
    Konnick Сегодня, 20:27
    -1
    Проблем изучения английского нет. В советское время в Волгограде и Харькове действовали курсы подгововки иностранных граждан для обучения в наших вузах. Два месяца изучения русского позволяли справляться потом с вузовской учебной программой. Причем обучение русскому было на русском для всех, вьетнамцев и арабов, венгров и немцев.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 20:32
      -1
      Давался подготовительный год для изучения русского языка. Так называемый нулевой 0-ой курс. Ни о каких двух месяцах не слышал.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 20:51
        -1
        Было до 1982 года , обучались в отдельных группах, затем после этих курсов сразу в обычные группы зачисляли, а в общагах иностранцев селили обязательно с русским в комнате, чтобы было больше общения на русском.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 20:59
          -1
          Нулевой курс либо позже отменили, либо это ваши фантазии.
          1. Konnick
            Konnick Сегодня, 21:03
            -1
            Нулевой курс либо позже отменили, либо это ваши фантазии.

            Это ваши фантазии. Я учился в вузе, где учились практически со всего мира и жил в общежитии, где 2/3 были иностранцы. И не надо ля-ля. И если для вас язык проблема, то не надо фантазировать на тему, что украм незнание английского помешает сесть в F -16. В свое время Девятаев за пару месяцев изучил немецкий язык по табличкам от разбитых самолетов и взлетел .
            И такие шапкозакидательные статьи только вредят, делая из ВСУ недалеких по уиственному развитию. Если они такие отсталые, то почему мы так и не освободили Киев...мы тоже такого уровня развития?
  11. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 20:29
    0
    Йододефицит однако.
    уКров бандеровских сильно косит , впрочем и близкородственные браки , а так же эпидемия сифилиса. По данным тех-же укро-учённых , 82% населения - неумные люди Де -билы.. Это в И,Ф-области проводили исследования в 2011г.
  12. dementor873
    dementor873 Сегодня, 20:56
    -1
    Цитата: bober1982
    Здесь проблема и в том,что не все,из этих украинских отобранных летчиков свободно владеют украинским языком,трудно представить радиообмен на их мове.
    Что касается обучению английскому языку,то это может быть бесполезным занятием - здесь либо у человека есть способности к изучению иностранных языков,либо их нет.

    Если челочек в состоянии освоить ла , сложнее которого только космический буран, то его способности к обучению новому намного выше средних.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 21:13
      -1
      Сейчас, как же. wassat Так любого "шашечника" на городском шоссе можно гением космического масштаба объявить. fellow Изучение языков и управление техникой, как бы, разные вещи.
      Тогда и школьная учительница английского есть готовый пилот истребителя-бомбардировщика.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 21:22
        -1
        Изучение языков и управление техникой, как бы, разные вещи.

        Не сравнивайте таксиста с летчиком.
        Человек получивший настоящее высшее образование, а не корочки, сможет быстро овладеть иностранным языком при необходимости. Способность к обучению есть способность к обучению и она не делится на техническую и гуманитарную часть. Просто некоторые путают способность к зубрежке со способностью к обучению.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 21:25
          0
          Не иначе как с гением педагогики общаюсь. Основа изучения иностранного языка и есть зубрежка, особенно при отсутствии общения с носителями языка.
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:12
    -1
    Больше похоже на подготовку камикадзе... request