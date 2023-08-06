В настоящее время лишь восемь из 32 украинских военных летчиков, отобранных для обучению в западных странах пилотированию истребителями F-16, хотя бы на начальном уровне владеют английским языком. Остальным украинским летчикам будет необходимо пройти курсы по изучению английского языка.Как сообщает американское издание Politico, восемь украинских военнослужащих, владеющих английским языком, готовы начать обучение пилотированию американских истребителей, как только будет составлен и утвержден план подготовки.Сообщается, что в общей сложности подготовку будут проходить две эскадрильи украинских военных летчиков — 32 человека. Однако, прежде чем начать тренировки, почти все из них будут отправлены в Великобританию для обучения языку западных кураторов киевского режима.Власти США планируют проводить подготовку украинских летчиков бывшую американскую военно-морскую базу в Пуэрто-Рико. Отмечается, что эта база была законсервирована в 2004 году, однако у американской армии осталось право на ее использование. Для обучения украинских летчиков планируется использовать старые машины, срок перелета которых вдвое превышает норму.Ранее помощник главы Минобороны США по стратегии и планированию Мара Карлин заявила, что страны НАТО готовы предоставить украинской армии американские истребители F-16 лишь только после того, как летчики ВСУ пройдут необходимое для их использования обучение.