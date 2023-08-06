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Пресса США: в Джидде Украина впервые не настаивала на выводе российских войск до начала переговоров

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Пресса США: в Джидде Украина впервые не настаивала на выводе российских войск до начала переговоров

Появляются новые подробности состоявшегося в саудовской Джидде так называемого «саммита мира», на котором обсуждался вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. Сама трактовка «мирное урегулирование» ещё до начала саммита выглядела откровенным лицемерием хотя бы по той простой причине, что нельзя добиться мирного урегулирования, если исходить из позиций только одной стороны, да ещё в том случае, когда её многократно распиаренное контрнаступление на данный момент терпит фиаско.


Напомним, что российскую делегацию на переговоры не пригласили. Мексиканская делегация ехать в Джидду отказалась, сославшись на то, что обсуждать мир на Украине без России бесперспективно. Бразильская делегация присутствовала по видеосвязи.

Как пишем американское издание The Wall Street Journal, «впервые Киев не настаивал на принятии исключительно своей формулы мира».

Из статьи в WSJ:

По словам двоих участников переговоров, Украина впервые не настаивала на выводе российских войск до начала переговоров. А на этом всегда основывался её план. А другие участники встречи не настаивали на том, чтобы Киев отказался от своей формулы.

В американской прессе пишут, что на аналогичной встрече в Копенгагене, которая прошла в июне, Украина требовала поддержать её требование о выводе российских войск на границы 1991 года.

Сообщается о том, что со своей версией мирного плана выступила принимающая сторона - Саудовская Аравия. Её основная позиция состоит в прекращении огня по всей линии соприкосновения, а также в «принципе соблюдения территориальной целостности государств и устава ООН». При этом, надо полагать, принимается во внимание целостность Украины, а не России, в составе которой по Конституции с осени прошлого года четыре новых субъекта федерации.
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13 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 20:32
    +2
    «впервые Киев не настаивал на принятии исключительно своей формулы мира»

    А какая нам разница настаивал Киев или не настаивал...??? Всё равно ночью по роже получит...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 20:50
      +3
      Вся эта мышиная возня в Джидде совершенно не важна. Условия мира диктует победитель. До победы ещё далеко. Но США уже проиграли: объём международной торговли в долларах США существенно снизился. Время работает на нас.
      НАТО и Украина обманули мирные инициативы ВВП в прошлом году. Кто ж им теперь поверит?
      Теперь только безоговорочная капитуляция нацистской Украины.
      1. AlexTires
        AlexTires Сегодня, 21:20
        -2
        Цитата: Бородач
        Кто ж им теперь поверит?.

        Путин... Потому что скоро электоральный президентский цикл и возможная передачи власти.. И на до что то делать дои 24 вряд ли с украинцами получается закончить , а тут прямо таки намекаю на передшку. Тем более, если можно это завуалировать под осенние-зимний период. А саммит в Джиде нужен был не для обсуждения, а исходя из напечатанного в статье - кинуть мяч на нашу сторону..
    2. frruc
      frruc Сегодня, 20:52
      +1
      Саудовская Аравия.... позиция состоит .... в «принципе соблюдения территориальной целостности государств и устава ООН».

      Где и когда эти принципы соблюдались в современной истории. И что такое ООН в мире - импотент со штаб-квартирой на территории США.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:37
    +1
    В ходе интервью американскому изданию The New York Times, Песков на вопрос журналиста, планирует ли Россия присоединение дополнительных территорий, которые в настоящее время находятся под контролем киевского режима, ответил, что Россия хочет контролировать все принадлежащие ей, согласно действующей Конституции, территории и не планирует присоединять дополнительные регионы
    1. рюрикович
      рюрикович Сегодня, 21:03
      0
      Чисто логически : США - враждебное государство. Давать интервью СМИ враждебного государства - значит говорить то, что пусть они хотят услышать. Потому Песков мог иметь ввиду что В ДАННЫЙ МОМЕНТ Россия хочет контролировать то, что присоединила. А далее вариантов масса - шумеры еще тупанули морскими беспилотниками по мирняку - значит надо лишить выхода к морю в целях безопасности. Полезли на Приднестровье - значит, надо соединить в целях безопасности с основной территорией, а для этого необходим весь русскоговорящий юг шумерии.
      Так что то, что говорит Песков враждебному государству - это еще вилами по воде писано wink smile
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 21:29
        0
        Удивительно. Вам ещё важно кто что болтает для прессы?! Я вот только смотрю на результаты, а они пока крайне неутешительные...
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:44
    0
    Что мешало в 14 или 16г новлроссию присоединить.
    Швнйцарские банки. Или джерси?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:31
      0
      А что в Джерси? Не было приказа наверное кое откуда...
  4. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 20:47
    0
    По словам двоих участников переговоров, Украина впервые не настаивала на выводе российских войск до начала переговоров.


    Они не просто отказались, а от укров потребовали отказаться от пункта о выводе российских войск до начала переговоров, ибо если Россия его выполнит, то никакие переговоры украм больше и не нужны будут. А раз переговоры и не нужны то и в Джидду съезжаться было незачем. Короче такой логический ступор, с предварительным условием переговоров, могли придумать только в Киеве. Аналогично вспоминается их условие по Минску-2 - пропуститть их войска на границу с Россией, а потом типа будут местные выборы wassat итд. Я с них офигеваю.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 21:08
      0
      никакие переговоры украм больше и не нужны будут.
      Как раз тогда укры приступят к самому любимому- требованиям компенсаций и репараций. Это для них-важнейшая часть.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:06
    +1
    В настоящее время, любые переговоры, это поиск дураков, которые хотят, что бы их опять обманули. И, ведь находят!
  6. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 21:36
    0
    Что, думаете, кончилась Россия? Во-о! Во-о! Вот т-тебе! (с) Особенности