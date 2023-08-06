По словам двоих участников переговоров, Украина впервые не настаивала на выводе российских войск до начала переговоров. А на этом всегда основывался её план. А другие участники встречи не настаивали на том, чтобы Киев отказался от своей формулы.

Появляются новые подробности состоявшегося в саудовской Джидде так называемого «саммита мира», на котором обсуждался вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. Сама трактовка «мирное урегулирование» ещё до начала саммита выглядела откровенным лицемерием хотя бы по той простой причине, что нельзя добиться мирного урегулирования, если исходить из позиций только одной стороны, да ещё в том случае, когда её многократно распиаренное контрнаступление на данный момент терпит фиаско.Напомним, что российскую делегацию на переговоры не пригласили. Мексиканская делегация ехать в Джидду отказалась, сославшись на то, что обсуждать мир на Украине без России бесперспективно. Бразильская делегация присутствовала по видеосвязи.Как пишем американское издание The Wall Street Journal, «впервые Киев не настаивал на принятии исключительно своей формулы мира».Из статьи в WSJ:В американской прессе пишут, что на аналогичной встрече в Копенгагене, которая прошла в июне, Украина требовала поддержать её требование о выводе российских войск на границы 1991 года.Сообщается о том, что со своей версией мирного плана выступила принимающая сторона - Саудовская Аравия. Её основная позиция состоит в прекращении огня по всей линии соприкосновения, а также в «принципе соблюдения территориальной целостности государств и устава ООН». При этом, надо полагать, принимается во внимание целостность Украины, а не России, в составе которой по Конституции с осени прошлого года четыре новых субъекта федерации.