Экс-сотрудник МВФ: Через несколько недель весь мир увидит, что украинское контрнаступление себя в основном исчерпало

Меня очень впечатлило то, как русские учатся на своих ошибках. Они постоянно извлекают уроки. И тут дело не в том, проукраински я настроен или пророссийски. Тут дело в фактах.

Основные российские военные технологии буквально производят революцию каждые три месяца. Русские сейчас сражаются с тем оружием , которого еще 18 месяцев назад у них не было. Потому что его тогда вообще не существовало. А самое для меня удивительное - пока Запад всё ещё ходит по одному и тому же кругу, Россия становится всё сильнее и сильнее.

Украинцы – хорошие, бесстрашные воины. Они патриоты. Но их просто бросают на выполнение самоубийственных задач. И Россия, я думаю, в итоге их просто разобьёт.