Экс-сотрудник МВФ: Через несколько недель весь мир увидит, что украинское контрнаступление себя в основном исчерпало

Один из крупных западных экономических экспертов, бывший сотрудник Международного валютного фонда, специалист по экономическому консалтингу Дэвид Ву прокомментировал ход украинского контрнаступление. Казалось бы, какое отношение экономист может иметь к военному анализу, но дело в том, что исход контрнаступления во многом волнует инвесторов. И людям, готовым вкладывать средства, крайне важна аналитика по ситуации на поле боя.
По словам Дэвида Ву, «через несколько недель весь мир увидит, что украинское контрнаступление себя в основном исчерпало».
Американский экономист:
Меня очень впечатлило то, как русские учатся на своих ошибках. Они постоянно извлекают уроки. И тут дело не в том, проукраински я настроен или пророссийски. Тут дело в фактах.
По словам Ву, ещё в начале конфликта у России были единицы беспилотников, теперь их применяют на фронте ежедневно. Также активно работает армейская и бомбардировочная авиация, использующие самые разные средства поражения, находя цели с помощью ночной электронной оптики.
Дэвид Ву:
Основные российские военные технологии буквально производят революцию каждые три месяца. Русские сейчас сражаются с тем оружием, которого еще 18 месяцев назад у них не было. Потому что его тогда вообще не существовало. А самое для меня удивительное - пока Запад всё ещё ходит по одному и тому же кругу, Россия становится всё сильнее и сильнее.
По словам эксперта, в украинском конфликте победят именно технологии.
Ву:
Украинцы – хорошие, бесстрашные воины. Они патриоты. Но их просто бросают на выполнение самоубийственных задач. И Россия, я думаю, в итоге их просто разобьёт.
По словам Дэвида Ву, если Россия сокрушит Украину в военном плане, это станет концом американской гегемонии в мире в том виде, в котором она существовала десятилетиями.