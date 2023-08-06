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Экс-сотрудник МВФ: Через несколько недель весь мир увидит, что украинское контрнаступление себя в основном исчерпало

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Экс-сотрудник МВФ: Через несколько недель весь мир увидит, что украинское контрнаступление себя в основном исчерпало

Один из крупных западных экономических экспертов, бывший сотрудник Международного валютного фонда, специалист по экономическому консалтингу Дэвид Ву прокомментировал ход украинского контрнаступление. Казалось бы, какое отношение экономист может иметь к военному анализу, но дело в том, что исход контрнаступления во многом волнует инвесторов. И людям, готовым вкладывать средства, крайне важна аналитика по ситуации на поле боя.


По словам Дэвида Ву, «через несколько недель весь мир увидит, что украинское контрнаступление себя в основном исчерпало».

Американский экономист:

Меня очень впечатлило то, как русские учатся на своих ошибках. Они постоянно извлекают уроки. И тут дело не в том, проукраински я настроен или пророссийски. Тут дело в фактах.

По словам Ву, ещё в начале конфликта у России были единицы беспилотников, теперь их применяют на фронте ежедневно. Также активно работает армейская и бомбардировочная авиация, использующие самые разные средства поражения, находя цели с помощью ночной электронной оптики.

Дэвид Ву:

Основные российские военные технологии буквально производят революцию каждые три месяца. Русские сейчас сражаются с тем оружием, которого еще 18 месяцев назад у них не было. Потому что его тогда вообще не существовало. А самое для меня удивительное - пока Запад всё ещё ходит по одному и тому же кругу, Россия становится всё сильнее и сильнее.

По словам эксперта, в украинском конфликте победят именно технологии.

Ву:

Украинцы – хорошие, бесстрашные воины. Они патриоты. Но их просто бросают на выполнение самоубийственных задач. И Россия, я думаю, в итоге их просто разобьёт.

По словам Дэвида Ву, если Россия сокрушит Украину в военном плане, это станет концом американской гегемонии в мире в том виде, в котором она существовала десятилетиями.
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10 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 20:56
    +1
    На мой взгляд оно исчерпало себя еще 2 недели назад. И чисто с военной точки зрения ВСУ уже должно перейти к стратегической обороне.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 21:02
      +6
      Ну, раз уж экономисты на Западе делают военные прогнозы... Значит, деньги на бандеровцев и Зелика кончаются.

      Токсичный актив будет списан.
    2. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 21:07
      +4
      И обзовут пафосно... контр... отступление lol
  2. Быков.
    Быков. Сегодня, 21:00
    0
    , это станет концом американской гегемонии в мире в том виде, в котором она существовала десятилетиями.

    Побаловались и будя. Выскочки наглоссакские.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 21:03
    0
    это станет концом американской гегемонии в мире в том виде, в котором она существовала десятилетиями.

    Подстегивает прааительство сша?
    Чтобы больше помощи оказывали окраине?
    Как мне кажется, эта публикация со скрытым подтекстом..
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 21:13
      +3
      Цитата: ваш вср 66-67
      Чтобы больше помощи оказывали окраине?
      Как мне кажется, эта публикация со скрытым подтекстом..

      А как же Байдену переизбираться, ведь спросят куда деньги ушли, почему побед укропитеков нет?, Старикан и так в прострации, но за бабло в Америке спросят по полной.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 21:12
    -1
    Определенный перелом уже произошел- даже самые проукраинские западные медиа не расписывают их "победы", а пишут в пораженчески-депрессивном ключе. Еще три дня назад все было по другому.
  5. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 21:15
    -1
    Укры боятся сценария Курской битвы. Подготовленные резервы не хотят пускать в решительный наступ. Ибо если он так же окажется провальным, то ........
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:15
    -1
    То что укронаступ исчерпывает себя это понятно, а последует ли за ним наше полномасштабное наступление это вопрос. Хватит ли сил стратегически погнать кокаинцев ... Будем посмотреть.
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 21:34
    0
    В последние дни слишком много экс чиновников высказывается с успокоительно-объяснительными речами - теперь я понимаю для чего (для кого) выводят деньги на запад, они же не бесплатно это говорят.... Шутка!
    П. С. Как бы попасть в этот бизнес? Или фамилия обязательно должна быть англосаксонской?