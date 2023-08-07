Военное обозрение
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Военные в Нигере заявили, что будут сбивать любые средства авиации, которые нарушат воздушные границы

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Военные в Нигере заявили, что будут сбивать любые средства авиации, которые нарушат воздушные границы

Самолёт ВВС Нигерии



6 августа завершился срок ультиматума, выставленного Нигеру несколькими странами ECOWAS во главе с председательствующей сейчас в экономическом содружестве стран Западной Африки Нигерией. На основании ультиматума от новых властей Нигера требуют восстановить в должность прозападного президента Базума. Те такое требование выполнить отказались.

Новые власти Нигера, которые в ЭКОВАС именуются мятежниками, заявили о том, что некоторые страны указанного выше сообщества готовят военное вторжение.

Как накануне сообщало «Военное обозрение», Нигерия не только закрыла воздушное пространство над Нигером, но и отключила подачу электроэнергии в страну. Для Нигера проблема в том, что около 70% используемой в стране электроэнергии он получает именно из Нигерии.

Теперь уже сами новые власти Нигера объявили о закрытии воздушного пространства для всех типов авиации. Из заявления представителей нового лидера Нигера Абрудахмана Чияни:

Столкнувшись с угрозой интервенции, которая становится всё более очевидной из-за подготовки соседних стран, воздушное пространство Нигера закрыто с этого с воскресенья, 6 августа, для всех самолетов до дальнейшего уведомления. Любая попытка нарушить воздушное пространство страны будет встречена решительным и немедленным ответом.

Добавлено, что войска Нигера намерены сбивать любые самолёты, вертолёты и беспилотники в случае нарушения воздушных границ Нигера.

Примечательно, что против военного вторжения в Нигер выступил Алжир, одна из крупнейших и экономически развитых стран севера Африки. Власти Алжира предостерегают ЭКОВАС от военной интервенции в Нигер, призывая искать другой способ разрешения конфликтной ситуации.

Президент Алжира:

Мы категорически отказываемся от любого военного вмешательства и не поддержим его. Такое вмешательство станет прямой угрозой для Алжира, поскольку мы имеем почти тысячу километров границы с Нигером.
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12 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:22
    +5
    Решительные мальчики! Сразу и небо прикрыли. Желаю им удержаться, несмотря на США.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:24
      +7
      Мальчики наверняка за собой чувствуют определенную силу.Ну,Вы поняли.Надеюсь ,у них все получится
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 06:29
        -4
        Цитата: dmi.pris1
        Мальчики наверняка за собой чувствуют определенную силу.

        Комментаторов с Военного обозрения?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 06:35
          +3
          А вот увидим.Только лишь поддержка комментаторов
      2. Lis_Domino
        Lis_Domino Сегодня, 06:58
        -3
        ожидаются поставки боевых диванов из России?
        1. frruc
          frruc Сегодня, 07:44
          +1
          Lis_Domino.....ожидаются поставки боевых диванов из России?

          Нет, боевых унитазов из украины, посмотрим. Ясно, что найдутся охотники повоевать. Только надо учесть, что территория Нигера имеет площадь 1 267 000 км², занимая шестое место в Африке по площади . И шухер в такой стране может привести к большому пожару на континенте в целом.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:36
      +3
      Цитата: Егоза
      Решительные мальчики! Сразу и небо прикрыли. Желаю им удержаться, несмотря на США.

      Ну достаточно посмотреть на их парк ПВО и ВВС, что бы понять, что это в основном пустые угрозы.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 07:53
        +1
        Арон Заави .....достаточно посмотреть на их парк ПВО и ВВС

        Насчет ВВС согласен. А вот на счет ПВО всякое может случиться. А вдруг всплывут пзрк, которых сейчас в качестве неучтенных полно в мире, даже возможно сделанных в США и Европе, это круговорот оружия в природе. Если где-то оно исчезает, то в другом месте обязательно появляется.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:19
      +1
      Цитата: Егоза
      Решительные мальчики! Сразу и небо прикрыли. .....

      Конечно, они знают, что их поддержат ближайшие соседи--- Буркина-Фасо, Мали, Алжир. Возможно, что и какие-то другие страны Африки тоже будут на их стороне. Интересно,что последнее время некоторые страны Африки начали выражать чёткую пророссийсую позицию, а в 2022 году отказались от введения антироссийских санкций и не голосовали против РФ в международных организациях.
      Интересно, что проходили митинги в поддержку Путина и РОССИИ.Лозунги
      Путин спасибо! Ты спас Донбасс, и теперь спасаешь нас!

      Интересно, что пророссийские страны на африканском континенте занимают огромную площадь , а некоторые граничат друг с другом и дружба с ними так или иначе принесёт пользу. Африканская программа ----- долговременная. К сожалению, как В России, так и в СССР длительные нужные программы часто разиушались. Хрущёв , ЕБН, меченый преуспели
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
    +5
    Любая попытка нарушить воздушное пространство страны будет встречена решительным и немедленным ответом.
    Правильно, главное чтобы было чем сбивать. ВВС Нигера всего 100 чел и самолетов с гулькин нос: 2 Су-25, 3 учебных французских, 4 транспортных, 2 разведчика (Австрия) и еще несколько по мелочи. ПВО, как таковое отсутствует. Против той же Нигерии не устоять в случае начала конфликта. Надежда на стойкость и хоть и небольшую, но помощь союзников.
  4. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 06:37
    +2
    Ну за нигеров!



    Зачем вам текст, есть же видео???
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:35
    +1
    Цитата: Maxim G
    Цитата: dmi.pris1
    Мальчики наверняка за собой чувствуют определенную силу.

    Комментаторов с Военного обозрения?

    Точно не укронацистов.