Военные в Нигере заявили, что будут сбивать любые средства авиации, которые нарушат воздушные границы

Самолёт ВВС Нигерии

Столкнувшись с угрозой интервенции, которая становится всё более очевидной из-за подготовки соседних стран, воздушное пространство Нигера закрыто с этого с воскресенья, 6 августа, для всех самолетов до дальнейшего уведомления. Любая попытка нарушить воздушное пространство страны будет встречена решительным и немедленным ответом.

Мы категорически отказываемся от любого военного вмешательства и не поддержим его. Такое вмешательство станет прямой угрозой для Алжира, поскольку мы имеем почти тысячу километров границы с Нигером.