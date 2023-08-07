Военные в Нигере заявили, что будут сбивать любые средства авиации, которые нарушат воздушные границы

Самолёт ВВС Нигерии
6 августа завершился срок ультиматума, выставленного Нигеру несколькими странами ECOWAS во главе с председательствующей сейчас в экономическом содружестве стран Западной Африки Нигерией. На основании ультиматума от новых властей Нигера требуют восстановить в должность прозападного президента Базума. Те такое требование выполнить отказались.
Новые власти Нигера, которые в ЭКОВАС именуются мятежниками, заявили о том, что некоторые страны указанного выше сообщества готовят военное вторжение.
Как накануне сообщало «Военное обозрение», Нигерия не только закрыла воздушное пространство над Нигером, но и отключила подачу электроэнергии в страну. Для Нигера проблема в том, что около 70% используемой в стране электроэнергии он получает именно из Нигерии.
Теперь уже сами новые власти Нигера объявили о закрытии воздушного пространства для всех типов авиации. Из заявления представителей нового лидера Нигера Абрудахмана Чияни:
Столкнувшись с угрозой интервенции, которая становится всё более очевидной из-за подготовки соседних стран, воздушное пространство Нигера закрыто с этого с воскресенья, 6 августа, для всех самолетов до дальнейшего уведомления. Любая попытка нарушить воздушное пространство страны будет встречена решительным и немедленным ответом.
Добавлено, что войска Нигера намерены сбивать любые самолёты, вертолёты и беспилотники в случае нарушения воздушных границ Нигера.
Примечательно, что против военного вторжения в Нигер выступил Алжир, одна из крупнейших и экономически развитых стран севера Африки. Власти Алжира предостерегают ЭКОВАС от военной интервенции в Нигер, призывая искать другой способ разрешения конфликтной ситуации.
Президент Алжира:
Мы категорически отказываемся от любого военного вмешательства и не поддержим его. Такое вмешательство станет прямой угрозой для Алжира, поскольку мы имеем почти тысячу километров границы с Нигером.