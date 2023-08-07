Зеленский впервые предпринял попытку переложить ответственность за происходящее на народ Украины

Если вы слишком расслабились, считая, что в этой войне должен победить кто-то другой, что война идёт где-то там, то надо возвращаться в реалии.

Глава киевского режима Зеленский в своём обращении впервые предпринял попытку переложить ответственность за происходящее в стране на украинский народ. Продолжив тему, ранее затронутую чиновниками из его команды (например, зампредом правительства Ириной Верещук), Зеленский фактически обвинил народ Украины в том, что тот «расслабился» и «считает, что война идёт где-то там».Украинский президент:По словам главы киевского режима, «испытание можно пройти только всем народом – вместе».Такое заявление, о необходимости быть «всем вместе», сделал руководитель страны, из которой только за последние два года за рубеж уехали более 9 млн человек, причём свыше 90% из которых обратно не вернулись.Эксперты тем временем отмечают, что Зеленскому пока ничего не удаётся предложить Западу в качестве «победы Украины». Накануне в западной прессе вышел материал, в котором бывший сотрудник МВФ, один из крупных экономических аналитиков и консультантов Уолл-стрит, Дэвид Ву заявил, что через несколько недель всем станет ясно следующее – украинское наступление в целом себя исчерпало.Попытки Зеленского выставить претензии к украинцам на всеобщее обозрение свидетельствуют о том, что киевский режим в любой момент может окончательно дистанцироваться от украинского народа и объявить его виновным во всех проблемах страны.