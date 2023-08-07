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Зеленский впервые предпринял попытку переложить ответственность за происходящее на народ Украины

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Зеленский впервые предпринял попытку переложить ответственность за происходящее на народ Украины

Глава киевского режима Зеленский в своём обращении впервые предпринял попытку переложить ответственность за происходящее в стране на украинский народ. Продолжив тему, ранее затронутую чиновниками из его команды (например, зампредом правительства Ириной Верещук), Зеленский фактически обвинил народ Украины в том, что тот «расслабился» и «считает, что война идёт где-то там».


Украинский президент:

Если вы слишком расслабились, считая, что в этой войне должен победить кто-то другой, что война идёт где-то там, то надо возвращаться в реалии.

По словам главы киевского режима, «испытание можно пройти только всем народом – вместе».

Такое заявление, о необходимости быть «всем вместе», сделал руководитель страны, из которой только за последние два года за рубеж уехали более 9 млн человек, причём свыше 90% из которых обратно не вернулись.

Эксперты тем временем отмечают, что Зеленскому пока ничего не удаётся предложить Западу в качестве «победы Украины». Накануне в западной прессе вышел материал, в котором бывший сотрудник МВФ, один из крупных экономических аналитиков и консультантов Уолл-стрит, Дэвид Ву заявил, что через несколько недель всем станет ясно следующее – украинское наступление в целом себя исчерпало.

Попытки Зеленского выставить претензии к украинцам на всеобщее обозрение свидетельствуют о том, что киевский режим в любой момент может окончательно дистанцироваться от украинского народа и объявить его виновным во всех проблемах страны.
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37 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:32
    +18
    Что то уже было такое."Немецкий народ недостоин...".И череп вдребезги.. yes
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:34
      +7
      Ну у него есть аж ДВА подаренных пистолета. Ничего не мешает "череп вдребезги" (с).
      Может из двух синхронно сразу...
      Залужному тоже пистолет подарен...
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 06:58
        +5
        Цитата: Nexcom
        Ну у него есть аж ДВА подаренных пистолета. Ничего не мешает "череп вдребезги" (с).
        Может из двух синхронно сразу...
        Залужному тоже пистолет подарен...

        Револьвер им послать с предложением игры "Русская рулетка". Кто последний останется, тот и поедет в Сибирь, снег убирать - ВЕСЬ !
        1. Бек69
          Бек69 Сегодня, 07:11
          +1
          Какой револьвер? Пусть пистолетом играют, вернее будет.
          1. Nikolaevich I
            Nikolaevich I Сегодня, 07:58
            0
            Цитата: Бек69
            Какой револьвер? Пистолетом вернее будет.

            Если "просто пистолетом",то не факт,что вернее ! Нужон автоматический...чтобы очередью !
        2. aybolyt678
          aybolyt678 Сегодня, 08:06
          -1
          Цитата: Starover_Z
          Револьвер им послать с предложением игры "Русская рулетка". Кто последний останется, тот и поедет в Сибирь, снег убирать - ВЕСЬ !

          Путин с помощью Пригожина дал ясный и понятный сигнал - со мной можно договорится....
      2. frruc
        frruc Сегодня, 07:10
        +10
        Если вы слишком расслабились,......то надо возвращаться в реалии.

        Да уж, сильно сказано. Реалии таковы, что этого "слугу народа" избрали под обещание, что он прекратит войну на Донбассе. А ведь можно было все закончить миром, дать автономию Донбассу в составе украины и отказаться от НАТО.
        1. стар
          стар Сегодня, 07:14
          +4
          …этого "слугу народа" избрали под обещание, что он прекратит войну на Донбассе

          Американцам он тоже много чего обещал, включая собственно Донбасс, но их он боится, а народ Украины - нет.
      3. сайгон
        сайгон Сегодня, 07:28
        +2
        Да на кой ему пистолеты ? Судя по снимку парняга в тамбуре вагона так накой стрелятся промазать можно , а вот с криком героям слава или там чего еще на ходу из вагона щасть и все умрет героем окраинским и станет легендой шибче дырявого Бандеры .
      4. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:34
        +5
        А ведь Зеленский прав: в этой войне виноват украинский народ. Весь. Все хатаскрайники виновны в том, что их насильно отправляют на мясные штурмы. Когда скакали бандерлоги, их хата была с краю. Когда убивали русских детей в Донбассе, их хата была с краю. Теперь пришла их очередь. Бандера их ждёт в аду, Иванов непомнящих родства. am
    2. стар
      стар Сегодня, 07:40
      +3
      Так или иначе, но когда война закончится его все-равно убьют, естественно свалив все на подлых русских, чтобы сделать из него мученика «отдавшего жизнь за свободу Украины». Поставят памятники, улицы назовут, а Кривой Рог переименуют в Кривого Владимира wassat
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 07:55
        +1
        Слишком оптимистичный сценарий...
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 06:33
    +7
    Попытки Зеленского выставить претензии к украинцам на всеобщее обозрение свидетельствуют о том, что киевский режим в любой момент может окончательно дистанцироваться от украинского народа и объявить его виновным во всех проблемах страны.
    Не, ну понятно... То "королевство маловато, разгуляться негде", то "народец не тот пошёл"...

    Он одно забыл - что если победа, то "побеждает народ". А если поражение - то все начинают конкретного виноватого искать (как в футболе - побеждает команда, в проигрыше всегда тренер виноват). И что-то мне подсказывает, что его на Украине найдут очень быстро. И для Зеленского будет большим сюрпризом, когда он узнает, кого именно назначат виноватым.
    1. стар
      стар Сегодня, 07:21
      +8
      для Зеленского будет большим сюрпризом, когда он узнает, кого именно назначат виноватым.

      Да бросьте: он уже отменил выборы, а до этого запретил 12 политическ партий. Там фашизм в чистом виде, с фюрером во главе и террором в отношении иноверцев из числа собственных граждан. Он боится только его хозяев из Лондона и Вашингтона (первых даже больше - у него вся охрана из Mi6), на всех остальных ему плевать.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:38
        0
        Цитата: стар
        Там фашизм в чистом виде, с фюрером во главе

        Фюреры, как показывает практика, тоже могут становиться "виноватыми за всё".

        Цитата: стар
        Он боится только его хозяев из Лондона и Вашингтона (первых даже больше - у него вся охрана из Mi6)
        Я тут говорил уже, что это не охрана. Это конвой. Чтобы был всегда на расстоянии вытянутой руки. И решать свою судьбу он будет не сам - в Лондоне и Вашингтоне решат. Либо "образец стойкости, до конца сражавшийся за свой народ" (а то с мёртвыми героями-символами проблема - "Небесная сотня", мягко говоря, не тем оказалась, что ожидали, да и давно это было, свежая кровь нужна), либо "безумец, приведший страну к гибели и позорно закончивший свои дни".
        В плане PR и то, и другое всегда востребовано.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +9
    «испытание можно пройти только всем народом – вместе»
    В этом конечно сомнений нет, но часть народа Зеленский спокойно положил в "мясных" наступлениях, а часть просто не желает возвращаться из-за границы зная, что мобилизуют силой и посадят в окопы.
    киевский режим в любой момент может окончательно дистанцироваться от украинского народа
    У киевского режима уже давно подготовлены "запасные аэродромы" за границей и условия для безбедного существования. О каком народе может идти речь когда свою шкуру необходимо будет спасать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:36
      +5
      Да не дадут Зеле свинтить после всего этого. Сами же его Хозяева и не дадут.
      Им стрелочник нужен. Зеля потому сам и пытается стрелки перевести от себя, но это ему не поможет.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:50
      +1
      Цитата: rotmistr60
      У киевского режима уже давно подготовлены "запасные аэродромы" за границей и условия для безбедного существования.

      На фото - Зеля в туалете поезда, который следует к "прекрасному далеко". Только вид у него такой, что сомнения берут, что он из этого туалета сможет выйти живым.
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 07:23
        +2
        Цитата: Егоза
        На фото - Зеля в туалете поезда, который следует к "прекрасному далеко".

        В тамбуре. Маленький, но очень амбициозный человечек, до которого начинает доходить весь ужас, совершенного им с украинским народом. Будет вариться в одном котле с Гитлером.
      2. Наган
        Наган Сегодня, 07:41
        +1
        Цитата: Егоза
        Только вид у него такой, что сомнения берут, что он из этого туалета сможет выйти живым.

        Не зря же было дано руководящее указание "мочить в сортире".lol
    3. frruc
      frruc Сегодня, 07:26
      +1
      rotmistr60 .....уже давно подготовлены "запасные аэродромы" за границей

      У них подготовлены, но не всем суждено ими пользоваться. Кого-то просто уберут как использованные контрацептивы.
  4. Eug
    Eug Сегодня, 06:39
    +4
    Страшно далеки они от народа.... текст слишком короткий, но все же.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:39
    +2
    Полтора года уже одно и то же , уже сколько раз закапывали Зелю.
    1. Седов
      Седов Сегодня, 06:46
      +3
      Полтора года уже одно и то же, уже сколько раз закапывали Зелю.

      Неее, тут похоже в последний раз. Сейчас из Джидды хлопчики вернуться и совсем Зеленскому грустно будет. Для проформы можно ещё раз попросить F16, только это уже ничего не решит. Видимо занавес.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:18
      +1
      Есть такое. Ну их тоже можно понять, люди в массе своей думают, что понимают происходящее и уж тем более, что там наверху всё просчитали. Опять же, время пост-правды.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:03
    +5
    Он делает то, что обязан делать- любыми способами и средствами, продолжать войну. Загнал сам себя и страну в этот капкан. Выхода, простого- нет. Только через кровь и катастрофу. Пока идет война, он на плаву. Мир- смерть.
    1. стар
      стар Сегодня, 07:33
      0
      Загнал сам себя и страну в этот капкан. Выхода, простого- нет.

      Выхода нет, потому что это не его игра и правила в ней устанавливает не он. Причем, парадокс в том, что на этой войне он делает совершенно бешеные деньги, но сказать «хватит» он не сможет, даже если захочет.
  7. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:14
    +2
    Народ виноват только тем, что раз за разом позволяет себя обмануть, и ведётся на всякую ересь типа грушовщины.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:19
      0
      Глас народа - глас божий! (с)
      Вы кто такой с Богом спорить?!
  8. Комментарий был удален.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:17
    +1
    Обвинение со стороны еврея Зеленского украинскому народу уже прозвучало, его идейный предтеча пустил воды Шпрее в метро Берлина; он что задумал затопить Киев, взорвав Каневскую ГЭС? На месте нашего руководства я бы задумался о принятии превентивных решений.
  10. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 07:31
    0
    Вот что на самом деле Зеленский думает про свои войска:
    https://t.me/zelenskyi_vladimir/98
    (Если что - это юмористический канал).
  11. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 07:33
    0
    За всё, что он натворил, придётся ответить собственной головой. По сути, он уже ходячий труп.
  12. Наган
    Наган Сегодня, 07:37
    0
    А, собсно, в чем дело? Всякий народ заслуживает то правительство, которое его имеет. Что, Зеленский сам, один, себя избрал? Он что, в одиночку на майданах скакал? А теперь, выходит, это один Зеленский плохой, а они все хорошие? Ну и традиционное "а нас за що?"
  13. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 07:52
    +1
    Ох, вот это морда - отекшая от бухла... А с народом ему явно не повезло!
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:52
    0
    Попытки Зеленского выставить претензии к украинцам на всеобщее обозрение свидетельствуют о том, что киевский режим в любой момент может окончательно дистанцироваться от украинского народа и объявить его виновным во всех проблемах страны.
    . В чем вопрос то? Будут друг на друга перепиливать... так то, когда побеждают, желающих примазатся полно, как только победить не получается, а разгром все ближе, так все по щелям забится стараются.... я ни я и ручка не моя.... "НОРМАЛЬНО" wink
  15. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:54
    0
    Также как он на Путина все перекладывал, смотрел я его когда он говорил про Путина. Во всем виноват Путин только не Зеленский. В том числе ни слова про территории которые не захотели жить в составе Украины.
    Щас у него народ должен активно наступать. Наступать значит умереть за трезубец.
    Самое интересное что наступают они на территорию где их почти никто не ждет, а если и ждут то единицы. Что им даст Украина кроме долгов? Украина для Крыма за 23 года почти ничего не сделала, сколько сделала россия
    Ну хорошо вы въедете в евросоюз вам прийдется изучать язык, учиться на все уйдут годы. 5-10 лет когда ты молодой ты можешь куда то поехать. А потом никакой запад нам не нужем
    Москву посмотрите линии метро, где на западе в каком городе столько линий метро есть?
    Посмотрите отношение к русским в той же Турции, некоторые немцы русские обратно в Россию едут тут лучше.
    Украина в советское время имела лидирующие производства во всем, но жить там стали хуже. Ну видимо в советское время неплохо так в украину бабок вливали, и выросли они зажравшимися.
    Благодаря таким как Хрущев открылось кучу производств. Но никто прошлое ссср не помнит, они там помнят голодомор и вечное недовольство.
    После войны ничего у них там не было города были разбиты, все из СССР везли обратно, станки, инженеров, которых также за месяц и год не подготовить. Весь СССР после войны им помогал, но что осталось от той светлой памяти победы? Да ничего.
    Они решили отвернуться от той страны в которую раньше поставляли товары, и ну и все производство их рухнуло, на западе украинские товары никому не нужны были.
    Ну и где русскоязычному будет лучше в России или Польше?
    В свое время они своими конфетами россию завалили, Богданами маршрутками.
    Я еще помню то время когда в Москве из украины приезжали учиться никто не был против.
  16. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 07:58
    0
    На мой взгляд, это не перекладывание ответственности. Очевидно - Зелибобик готовит руину к очередной волне мобилизации. Установка заказчиков - война до победы на Россией либо до последнего бандерлога воплощается в реальности.