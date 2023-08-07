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Американский обозреватель: Элитная морская пехота ВСУ не может воевать на Донбассе бесконечно, ей придётся отойти

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Американский обозреватель: Элитная морская пехота ВСУ не может воевать на Донбассе бесконечно, ей придётся отойти

Интересно следить за меняющейся относительно украинского контрнаступления риторикой Запада. Особенно чётко смена риторики прослеживается у лиц, которых относят к западным «экспертам». Если ещё 2-3 месяца назад в материалах СМИ США и Евросоюза можно было прочитать исключительно бравурные материалы о том, что украинское контрнаступление будет «стремительным, невероятным и результативным», что натовская военная помощь Украине «поможет одержать победу над Россией на поле боя», то к настоящему моменту те, кто позволял себе такие трактовки, в риторике успели развернуться на 180 градусов.


Так, военный обозреватель «Форбс» Дэвид Экс пишет, что украинская армия развернула почти весь оставшийся в активе состав морской пехоты на ограниченном участке протяжённостью около 16-17 км. По его словам, это до 8 тысяч морских пехотинцев ВСУ на Донбассе. Имеется в виду, судя по всему, Артёмовское направление, где уже третий месяц ВСУ, включая морскую пехоту, пытаются штурмовать фланги российских войск.

Экс:

Такое развёртывание на ограниченном пространстве всей элиты вооружённых сил Украины – морской пехоты – несёт крупные риски. Даже элитные подразделения не могут сражаться бесконечно, без отдыха, без ремонта и восстановления техники, без ввода в строй новобранцев.

Американский обозреватель пишет, что морской пехоте в любом случае придётся отойти на Донбассе от ЛБС (линии боевого соприкосновения).

Экс (бывший морской пехотинец армии США):

И когда это произойдёт, когда ВСУ придётся менять элитных морских пехотинцев на фронте на менее подготовленные подразделения, Россия этим воспользуется для перехода в своё контрнаступление с последующим нанесением поражения украинской армии на этом участке фронта.
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20 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:00
    +3
    И когда это произойдёт, когда ВСУ придётся менять элитных морских пехотинцев на фронте на менее подготовленные подразделения, Россия этим воспользуется для перехода в своё контрнаступление с последующим нанесением поражения украинской армии на этом участке фронта.

    Ой! Ждем не дождемся! И не только на этом участке фронта!
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:23
      +1
      Да, по всем фронтам, чтобы вперёд освобождать города и местные жители будут цветы кидать по традиции. А бой в каком нить харьковском метро однозначно экранизировать на манер Озеровского "Освобождения", да!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 07:28
        +1
        Там некоторые особо буйные уже штурмуют Кубань,Ставрополье и Ростовскую область ,так как они считают что Крым у них уже в кармане.Говорят что Украине нужно захватить Крым, чтобы нивелировать угрозу для своего черноморского побережья и с его территории обстреливать Краснодарский, Ставропольский край и Ростовскую область.
        Удары будут происходить уже по сопредельной территории в интересах сил обороны Украины, то есть, мы начинаем уже беспокоить противника на его предкавказском направлении. Это Ставропольский, Краснодарский край, Ростовская область. То есть, боевые действия перемещаются уже в зону Азовского моря, и противник теряет очень существенные возможности по использованию Азовского моря и, в общем-то, по использованию всей береговой черты», – заявил Грабский.

        https://www.politnavigator.net/v-kieve-mechtayut-zakhvatit-krym-chtoby-ottuda-obstrelivat-kuban.html
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:28
        0
        Цитата: Копчёный
        Да, по всем фронтам, чтобы вперёд освобождать города и местные жители будут цветы кидать по традиции. А бой в каком нить харьковском метро однозначно экранизировать на манер Озеровского "Освобождения", да!

        Не стоит штурмовать Харьков, как Артёмовск. Его нужно окружить, блокировать и открыть гуманитарные коридоры для выхода людей на фильтрацию и денацификацию.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    +4
    Даже элитные подразделения не могут сражаться бесконечно, без отдыха, без ремонта и восстановления техники, без ввода в строй новобранцев.
    А еще через месяц боев будет кого отводить на отдых и переформирование? Ну пополнится морская пехота 70% новобранцев только тогда вся элитность сольется вместе с погибшими до этого.
  3. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 07:21
    +6
    Элитная морская пехота ВСУ не может воевать на Донбассе бесконечно, ей придётся отойти

    В мир иной...
  4. сайгон
    сайгон Сегодня, 07:24
    +2
    Вот только вопрос возникает один - пехота моряцкая есть , а флота нет как так ? Десантники без самолетательных аппаратов , горнострелковые да в степях . Словом названия для красивостей ну а суть то пехота .
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 08:13
      +1
      Цитата: сайгон
      Словом названия для красивостей ну а суть то пехота

      Не совсем) Разумеется, и десантники нынче в основном без самолетов, а то побьют как мишени прямо в воздухе. Вопрос в системе подготовки. Далеко не всякий может выдержать и подготовку десантника, и подготовку морпеха. Но те, кто может - вполне круты. И потому эти ребята весьма ценные войска. Именно поэтому морпехи ВСУ пусть останутся лежать там, где сейчас стоят, и поскорее. Наше наступление как воздух нужно и нам, и истерзанной войной земле.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:24
    +1
    Кто бы спорил; рано или поздно, но их потери превысят все допустимые нормы и они уйдут: или в могилы или на переформирование...
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:24
    +1
    приятно читать, это все сказка на ночь, сделано в США.
    Были ли за одну ночь уничтожены украинские линии снабжения, мосты, железные дороги и т.д. Лучше всего с хорошим звуком и качеством изображения. В маркетинговых целях.

    ``Россия воспользуется этим, чтобы перейти в контрнаступление и разгромить украинскую армию на этом участке фронта``. Но только если российские пути снабжения не рухнут. Зеленский сделает все, чтобы этого добиться. Как в прошлом году в Херсоне. Не забывайте, у Зеленского в этом году больше оружия и больше личного состава.
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 07:29
    +2
    Такое развёртывание на ограниченном пространстве всей элиты вооружённых сил Украины – морской пехоты – несёт крупные риски. Даже элитные подразделения не могут сражаться бесконечно, без отдыха, без ремонта и восстановления техники, без ввода в строй новобранцев.

    Это когда украинская морская пехота была элитной? Может быть еще до 2014 года? В Мариуполе это самая отдельная 36 отдельная бригада береговой обороны в состав которой то входили то выходили отдельные батальоны МП. А бравый комбриг взамен "сбежавшего" с позывным "Волына" чего стоил?!
    Смотришь списки украинских в/ч, так в глазах рябит от приставок: отдельная, специальная, горно-штурмовая, десантно-штурмовая, морская пехота, аэромобильная, уже вроде ударная появилась... Одна "элита", рейнджеры и коммандос, от "крутого" названия и зеленого берета, боеспособность и морально-волевые качества не появляются.
    Карательные или Айнзатцгруппы такие приставки к их частям элитным подходят.
  8. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:32
    +2
    Идет утилизация во славу господина.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:51
    +3
    Что у них там что то элитного еще осталось? Сомнительно как то. Военкоры передают что все больше и больше на убой отправляют плохо подготовленных, вчера только видео на ютубе смотрел, два месяца подготовка у них там, собственно как и у нас было
    Элитные Морские Котики? Или Свиньи
  10. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 07:52
    +4
    А смысл от "элитности", если ты едешь в железной коробке на мины под обстрелом арты? Тут хоть крутой спецназёр, хоть новобранец с винтовкой - результат один.
    Подготовка может сказываться только при позиционных стрелковых боях, а не при "мясных штурмах".
  11. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:02
    0
    Артиллеристу сержанту Иванову плевать какая подготовка у спецназа бандеровцев laughing
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:02
    0
    Американский обозреватель: Элитная морская пехота ВСУ не может воевать на Донбассе бесконечно, ей придётся отойти
    . Очевидно, наши не элитные бойцы разобрали/притоптали все элитные подразделения, гвардию свидомых wink laughing
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:04
    0
    Откуда взяться какой-то элитной морской пехоте в среде носителей боевого гопака?
  14. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:08
    0
    На ФОТО точно украинцы? Все морды отвернули, но похожи на джихадистов... request
  15. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 08:11
    0
    С чего это укровская МП элитная? Комплектовали ее по мобиками также как остальные части. Ничем она от обычных мотопехотных подразделений кроме названия не отличается.
  16. kriten
    kriten Сегодня, 08:36
    0
    будет ли кому из эитки отходить? Или Зе прикажет всю ее без остатка на прорыв положить?