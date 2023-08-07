Американский обозреватель: Элитная морская пехота ВСУ не может воевать на Донбассе бесконечно, ей придётся отойти

Такое развёртывание на ограниченном пространстве всей элиты вооружённых сил Украины – морской пехоты – несёт крупные риски. Даже элитные подразделения не могут сражаться бесконечно, без отдыха, без ремонта и восстановления техники, без ввода в строй новобранцев.

И когда это произойдёт, когда ВСУ придётся менять элитных морских пехотинцев на фронте на менее подготовленные подразделения, Россия этим воспользуется для перехода в своё контрнаступление с последующим нанесением поражения украинской армии на этом участке фронта.

Интересно следить за меняющейся относительно украинского контрнаступления риторикой Запада. Особенно чётко смена риторики прослеживается у лиц, которых относят к западным «экспертам». Если ещё 2-3 месяца назад в материалах СМИ США и Евросоюза можно было прочитать исключительно бравурные материалы о том, что украинское контрнаступление будет «стремительным, невероятным и результативным», что натовская военная помощь Украине «поможет одержать победу над Россией на поле боя», то к настоящему моменту те, кто позволял себе такие трактовки, в риторике успели развернуться на 180 градусов.Так, военный обозреватель «Форбс» Дэвид Экс пишет, что украинская армия развернула почти весь оставшийся в активе состав морской пехоты на ограниченном участке протяжённостью около 16-17 км. По его словам, это до 8 тысяч морских пехотинцев ВСУ на Донбассе. Имеется в виду, судя по всему, Артёмовское направление, где уже третий месяц ВСУ, включая морскую пехоту, пытаются штурмовать фланги российских войск.Экс:Американский обозреватель пишет, что морской пехоте в любом случае придётся отойти на Донбассе от ЛБС (линии боевого соприкосновения).Экс (бывший морской пехотинец армии США):