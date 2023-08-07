. Журналистку в Закарпатье возмутили слова греко-католического священника о молитве за примирение украинского и российского народов

Мы просим Господа сделать это чудо: пусть два великих народа – украинский и российский – примирятся. Пусть наши прекрасные народы строят царствие небесное уже здесь, на Земле. Пусть когда-нибудь народы Украины и России обнимутся и будут вместе прославлять Господа на многие и благие лета.

Сообщается о нехарактерной для современной Украины проповеди священника греко-католической церкви в одном из храмов Закарпатской области. Зовут священника Роман Курах. Он выступил с проповедью перед прихожанами кафедрального собора Ужгорода.По словам Романа Кураха, нужно возносить молитвы для примерения украинского и российского народов.Греко-католический священник:О проповеди с такими словами стало известно на Украине из-за того, что её услышала местная журналистка – проповедь транслировалась из церкви через репродуктор. По её словам, она видела, что люди «спокойно реагируют на такие слова». Далее выяснилось, что свидомая журналистка, которая на тот момент шла вместе с такой же подругой, решила «поквитаться» со священником. Они подошли к Кураху и потребовали, чтобы он больше никогда не называл народы России и Украины братскими.Проблема для той же журналистки состоит в том, что Роман Курах является одним из самых почитаемых священников греко-католической церкви не только в Закарпатье, но и на всей Украине. Он имеет определённую поддержку со стороны христианских общин соседней с Закарпатьем Венгрии.О том, отреагировала ли на слова священника украинская репрессивная система, пока данных нет.