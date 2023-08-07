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Журналистку в Закарпатье возмутили слова греко-католического священника о молитве за примирение украинского и российского народов

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Журналистку в Закарпатье возмутили слова греко-католического священника о молитве за примирение украинского и российского народов

Сообщается о нехарактерной для современной Украины проповеди священника греко-католической церкви в одном из храмов Закарпатской области. Зовут священника Роман Курах. Он выступил с проповедью перед прихожанами кафедрального собора Ужгорода.


По словам Романа Кураха, нужно возносить молитвы для примерения украинского и российского народов.

Греко-католический священник:

Мы просим Господа сделать это чудо: пусть два великих народа – украинский и российский – примирятся. Пусть наши прекрасные народы строят царствие небесное уже здесь, на Земле. Пусть когда-нибудь народы Украины и России обнимутся и будут вместе прославлять Господа на многие и благие лета.

О проповеди с такими словами стало известно на Украине из-за того, что её услышала местная журналистка – проповедь транслировалась из церкви через репродуктор. По её словам, она видела, что люди «спокойно реагируют на такие слова». Далее выяснилось, что свидомая журналистка, которая на тот момент шла вместе с такой же подругой, решила «поквитаться» со священником. Они подошли к Кураху и потребовали, чтобы он больше никогда не называл народы России и Украины братскими.

Проблема для той же журналистки состоит в том, что Роман Курах является одним из самых почитаемых священников греко-католической церкви не только в Закарпатье, но и на всей Украине. Он имеет определённую поддержку со стороны христианских общин соседней с Закарпатьем Венгрии.

О том, отреагировала ли на слова священника украинская репрессивная система, пока данных нет.
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22 комментария
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 07:30
    +5
    Священник сказал все правильно!

    Но градус озлобления еще высок...Может, зима охладит?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:32
      0
      Цитата: Ilya-spb
      Священник сказал все правильно!

      Но градус озлобления еще высок...Может, зима охладит?

      Зима охладит, если мы прекратим все поставки газа, нефти и разбомбим турбины электростанций. Но тогда российские олигархи лишаться своей доли в украинском бизнесе.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 07:31
    +3
    Европейским Бандостаном
    Нынче стал Рагулистан –
    За «оранжевым» майданом,
    Грянул «гидности» майдан
    Запылали вдруг покрышки,
    Загорелась вся страна –
    «Бандерлоговским мартышкам» -
    Украина не нужна...
    Не нужна она и НАТО,
    И Европе не нужна –
    Ну, а натовским солдатам
    Не нужна с РФ война...
    Украина пусть воюет,
    Проливает свою кровь,
    Ну а если кто-то сгинет,
    Нарожают бабы вновь...
    Им плевать на Украину,
    И что будет с ней потом,
    «Мировому властелину»
    Думать некогда о том...
    Пусть славяне там воюют,
    Он же будет торговать –
    Ведь, куда-то нужно «зброю»,
    Устаревшую сбывать...
    Так с какого же испуга,
    Нам, славянам, стало надо –
    Убивать, вот так, друг друга,
    Ради интересов НАТО...???
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:31
    -1
    красивые и мудрые слова от священника.
    Но слова журналиста говорят об одном, Украинцы не хотят примирения, братства с русскими.
    Чего же ждет Шойгу?
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 07:56
      0
      По её словам, она видела, что люди «спокойно реагируют на такие слова».
      Вы невнимательно читали статью. Одна свидомая возмутилась, при том,что проповедь ещё и транслировали через репродуктор.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 08:04
        0
        И эта одна свидомая считает себя "полстраной"
  4. HummerFace
    HummerFace Сегодня, 07:31
    +5
    Хорошо, что остались там адекватные люди. Безумные нацистские разжигатели войны уже достали.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:33
    +2
    Потащат этого "святого отца"в СБУ.Сказал то он правильные вещи,вот только в разрез с тем,что там произошло в обществе.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:55
      -3
      Цитата: dmi.pris1
      Сказал то он правильные вещи,вот только в разрез с тем,что там произошло в обществе.
      Какие,... эти?
      пусть два великих народа – украинский и российский – примирятся.
      recourse Гордыня тяжкий грех. request
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:33
    0
    Католики за мир, это что то новое. Настоящий католик должен призывать убивать и именно такая вера ныне приветствуется на Украине, собственно для этого Зелень даже в Рождество влез, .
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:37
      +1
      С какого перепугу Зеля-католик?Может все дело не в религии,а в людях,которые ею прикрываются?
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 08:03
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Может все дело не в религии,а в людях,которые ею прикрываются?

        recourse Согласен, дело не в религии, а в церкви. Католическая церковь и ее Ватикан благославляли все походы Дранг нах остен, как и крестовые. request
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:37
    +3
    пусть два великих народа – украинский и российский – примирятся
    Для греко-католического священника слова удивительные, но очевидно сказанные от души. Естественно такие слова не могли понравится "истинной" украинке и к тому же журналистке, которая день и ночь в поте лица "воюет" с Россией сочиняя пасквили.
  8. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:43
    0
    Уже даже "папские попы" начинают дело говорить.
    И все не так...
    Господи, да вразуми Ты уже всех.
  9. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:44
    0
    Может с украинским народом ещё не всё потеряно? Ох, как бы хотелось, и как трудно в это поверить. Глядя, что творят их фашисты, и как всё это происходит с молчаливого согласия хороших украинцев.
    1. HummerFace
      HummerFace Сегодня, 08:02
      0
      Украинский народ не потерян. Если японцев перевоспитали, которые устроили безумный геноцид в Азии и проводили самые отмороженные эксперименты над пленными, то чем украинцы хуже, также будут перевоспитаны.
      https://fishki.net/upload/users/2020/08/15/321154/27215462dc585c1797186e65f76d4c88.jpg
  10. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 07:50
    +1
    Нестандартный священник для католика. Может, из подобных и появлялись будущие святые и мученики. Которых почитали те, "с крестом и мечом",
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:57
    0
    Журналистку в Закарпатье возмутили слова греко-католического священника о молитве за примирение украинского и российского народов
    . Свидомых "журналистов, пропагандистов" лечить, похоже, бесполезно.
    У них мозги уже на одной орбите, свидомой, националистической.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:58
    0
    Кто она такая, что её возмутило Слово Пастыря несущее призыв к миру? Устами Праведника говорит Господь, ее: Сатана.
  13. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:00
    +1
    . Журналистку в Закарпатье возмутили слова греко-католического священника о молитве за примирение украинского и российского народов

    Так это "работа" любого адекватного священнослужителя- мирить людей, а не ссорить.
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:14
    0
    Священник говорит что должен говорить. Журношлюху срочно на восточный фронт!
  15. Biff
    Biff Сегодня, 08:35
    0
    Чем дольше будет идти война и увеличиваться ее жертвы, тем более трудно будет найти пути примирения между нашими народами. И любые мирные идеи погребут под собой - ненависть и жажда отмщения.