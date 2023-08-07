Вечерние и ночные удары ВКС РФ позволили нарушить планы противника по ротации в Запорожской области

В вечернее и ночное время суток российская армия нанесла серию ударов по объектам вооружённых сил Украины на ряде прифронтовых территорий. Основным целями на этот раз стали пункты дислокации войск противника на оккупированной им части ДНР и Запорожской области, а также в Днепропетровской области.Поражены места дислокации личного состава противника в Запорожье и в районе Орехова. Речь идёт о подразделениях стратегического резерва, часть которого командование ВСУ ранее уже было вынуждено бросить в бой по направлению к Работино.На оккупированной части Запорожской области украинское командование удерживает резервы ещё и по той причине, что опасается российского контрнаступления, которым вполне может смениться контрнаступление украинское.Для нанесения ударов ВКС РФ использовали авиабомбы с модулями планирования и коррекции.Удары позволили помимо всего прочего нарушить планы противника по ротации, которую командование пыталось провести под покровом ночи.Поражены пункты размещения личного состава и военной техники на западе ДНР и на востоке Днепропетровщины. По последним сведениям, уничтожены несколько групп военнослужащих армии противника в районе Краматорска, Константиновки, а также на границе Днепропетровской области с Донецкой Народной Республикой.