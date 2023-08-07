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Вечерние и ночные удары ВКС РФ позволили нарушить планы противника по ротации в Запорожской области

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Вечерние и ночные удары ВКС РФ позволили нарушить планы противника по ротации в Запорожской области

В вечернее и ночное время суток российская армия нанесла серию ударов по объектам вооружённых сил Украины на ряде прифронтовых территорий. Основным целями на этот раз стали пункты дислокации войск противника на оккупированной им части ДНР и Запорожской области, а также в Днепропетровской области.


Поражены места дислокации личного состава противника в Запорожье и в районе Орехова. Речь идёт о подразделениях стратегического резерва, часть которого командование ВСУ ранее уже было вынуждено бросить в бой по направлению к Работино.

На оккупированной части Запорожской области украинское командование удерживает резервы ещё и по той причине, что опасается российского контрнаступления, которым вполне может смениться контрнаступление украинское.

Для нанесения ударов ВКС РФ использовали авиабомбы с модулями планирования и коррекции.

Удары позволили помимо всего прочего нарушить планы противника по ротации, которую командование пыталось провести под покровом ночи.

Поражены пункты размещения личного состава и военной техники на западе ДНР и на востоке Днепропетровщины. По последним сведениям, уничтожены несколько групп военнослужащих армии противника в районе Краматорска, Константиновки, а также на границе Днепропетровской области с Донецкой Народной Республикой.
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7 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:47
    +2
    Удары позволили помимо всего прочего нарушить планы противника по ротации, которую командование пыталось провести под покровом ночи.
    Хотели планово произвести замену подразделений, а получили плановый российский удар. Если использовались авиабомбы с модулями планирования и коррекции, то потери должны быть ощутимыми. Киев уже использует стратегические резервы, а это может говорить о том, что возможности в силах и средствах для "успешного наступления" иссекают.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:41
      0
      Российское контрнаступление сменит украинское контрнаступление. laughing lol wassat
      Как уже достал этот бред. Нет никакого украинского контрнахрюка. Идет обычное украинское наступление - мясной нарконахрюк. Когда наркохряков проредят и отправят к Бандере am , начнется русское контрнаступление.
  2. Комментарий был удален.
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:49
    0
    По аэродромам чаще бить надо, чтобы потом по мостам ракеты не пускали.
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:49
    0
    Если это правда, то молодец! А теперь удары по украинским путям снабжения в тылу, чтобы из тыла на фронт не попали новые украинские войска и материалы.Тогда это действительно хорошо!
  5. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 07:57
    +3
    ФАБ-500 с УМПК будет подешевле Калибра. А самое главное - у нас их дохрена.
    Ну, а при желании, можно и ФАБ-1500 зарядить.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 08:02
      0
      Ну, а при желании, можно и ФАБ-1500 зарядить.

      можно, но ПВО никто не отменял.
  6. V.B.
    V.B. Сегодня, 08:18
    -3
    Сколько, конкретно, уничтожено техники и личного состава. Сколько объектов и каких поражено, с подтверждением видеофиксации и съёмок из космоса и подтверждением разведки и агентуры. Что ежедневно шойговская контора лапшу вешает? Чонгарский мост обстрелян ракетами, которые выпускаются с СУ- 24, дислоцированными в Хмельницке. Аэродром 2 суток обстреливали, по словам подчиненных оленевода, всё распахали. Ложь. Поглаживают "дорогих партнёров". В сводке утренней указали о Великой Победе- разбили роту бандерлогов! Историческая Победа! Войдёт в учебники! Ведение войны высшим руководством России,не на ЛС, напоминает старый мультик " Ограбление по- итальянски".