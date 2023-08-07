Из стран экономического сотрудничества Западной Африки (ЭКОВАС) приходят сообщения о том, что на данный момент они отказались реализовать свои угрозы о вторжении в Нигер. Напомним, что срок ультиматума ряда стран ЭКОВАС новым властям Нигера, от которых требовали восстановить в президентской должности прозападного Мохаммеда Базума, истёк 6 августа.
Базума в должности не восстановили, и одновременно с этим новые власти Нигера объявили о закрытии своего воздушного пространства, пригрозив, как уже сообщало «Военное обозрение», сбивать любые средства авиации. Командование войсками Нигерии пока не решилось отдать приказ о военном вторжении в Нигер. Не отдали такого приказа своим войскам и другие страны ECOWAS.
Американские корреспонденты в Нигерии поинтересовались у нигерийского командования, почему после истечения срока ультиматума военная интервенция в Нигер не началась. В нигерийской армии заявили о том, что «для начала необходимо нарастить численность личного состава и провести боевое слаживание подразделений, прежде чем начинать боевые действия в Нигере».
Напомним, что некоторые страны ЭКОВАС изначально выступили против интервенции в Нигер. В Буркина-Фасо и Мали заявили, что нападение на Нигер они расценят как объявление войны и их странам тоже.
Однако ключевым фактором отказа на данный момент от вторжения в Нигер эксперты считают позицию президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. По его словам, Алжир выступает против военной операции в Нигере, так как вторжение в Нигер несёт значительные риски для Алжира. У этих двух стран протяжённость общей границы составляет около 1000 км.
Сюжет об армии Нигерии: