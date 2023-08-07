Военное обозрение
Войти Регистрация

Командование войсками Нигерии пока не решилось отдать приказ о военном вторжении в Нигер

10
Командование войсками Нигерии пока не решилось отдать приказ о военном вторжении в Нигер

Из стран экономического сотрудничества Западной Африки (ЭКОВАС) приходят сообщения о том, что на данный момент они отказались реализовать свои угрозы о вторжении в Нигер. Напомним, что срок ультиматума ряда стран ЭКОВАС новым властям Нигера, от которых требовали восстановить в президентской должности прозападного Мохаммеда Базума, истёк 6 августа.


Базума в должности не восстановили, и одновременно с этим новые власти Нигера объявили о закрытии своего воздушного пространства, пригрозив, как уже сообщало «Военное обозрение», сбивать любые средства авиации. Командование войсками Нигерии пока не решилось отдать приказ о военном вторжении в Нигер. Не отдали такого приказа своим войскам и другие страны ECOWAS.

Американские корреспонденты в Нигерии поинтересовались у нигерийского командования, почему после истечения срока ультиматума военная интервенция в Нигер не началась. В нигерийской армии заявили о том, что «для начала необходимо нарастить численность личного состава и провести боевое слаживание подразделений, прежде чем начинать боевые действия в Нигере».

Напомним, что некоторые страны ЭКОВАС изначально выступили против интервенции в Нигер. В Буркина-Фасо и Мали заявили, что нападение на Нигер они расценят как объявление войны и их странам тоже.

Однако ключевым фактором отказа на данный момент от вторжения в Нигер эксперты считают позицию президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. По его словам, Алжир выступает против военной операции в Нигере, так как вторжение в Нигер несёт значительные риски для Алжира. У этих двух стран протяжённость общей границы составляет около 1000 км.

Сюжет об армии Нигерии:

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. beybender
    beybender Сегодня, 08:10
    -2
    Да будет с Нигером то же что и с Ливией !!! Французы и Амеры этого просто так не оставят !!!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:35
      0
      Цитата: beybender
      Да будет с Нигером то же что и с Ливией !!! Французы и Амеры этого просто так не оставят !!!

      Пупок не надорвут?
      Воевать на несколько фронтов - так себе занятие. Доказано Гитлером. am
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:36
      0
      Цитата: beybender
      Да будет с Нигером то же что и с Ливией !!! Французы и Амеры этого просто так не оставят !!!

      Пупок не надорвут?
      Воевать на несколько фронтов - так себе занятие. Доказано Гитлером. am
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:11
    +1
    Командование войсками Нигерии пока не решилось отдать приказ о военном вторжении в Нигер. Не отдали такого приказа своим войскам и другие страны ECOWAS.
    Будем надеяться здравый смысл возьмет вверх и Запад обломится. request
  3. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 08:17
    0
    элитка Нигерии хотят остаться рабами- ЗАПАДлойдов вечными..и ради этого готовы убивать своих братьев из Нигера...что-то это напоминает.
    Хорошо что там Алжир и Буркина-Фасо вписались за Нигер...поэтому Нигерия и не рашается..со своими хозяевами западлойдными
  4. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 08:19
    +1
    selon aviapro, le président Algérien aurait déclaré que toute agression contre le Niger sera considérée comme agression contre l'Algérie. Si c'est vrai, çà changerait la donne, face à la 2è armée d'Afrique, équipée de matériel russe moderne, dont des Calibre et des S350. Ca fait hésiter la CEDEAO surement. A noter que la France va bien se garder d'intervenir elle meme, mais faire faire le boulot par ses "nègres tricolores", encore une pierre à ajouter de la honte que j'ai pour mon pays.
    1. Комментарий был удален.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:25
    0
    Военным Нигерии зачем нужно погибать за французские интересы в Нигере. Им гораздо проще, быстрее и "полезнее для здоровья" устроить у себя в Абудже военный переворот и свергнуть своего проамериканского президента Тинубу, тем более их Сенат проголосовал против войны.
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:31
    0
    Запад не допустит бескровной революции.
    Для Запада страна Нигер станет началом выхода из украинского конфликта.
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:36
    0
    Не напали-платежеку лично в президент дворец еще не привезли.
    А потом убытки кто финансирует? Взорвать, дивнрсии все в нигерии будут? Не как мы на окраине.
    Шобдомурашек в тропический то жаре.
  8. spirit
    spirit Сегодня, 08:36
    0
    для начала необходимо нарастить численность личного состава и провести боевое слаживание подразделений,
    Легион французский ждут небось+ авиацию