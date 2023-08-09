Наследница народовольцев Наталья Климова

«Возникли вы в берете голубом,

народоволка с чистым детским лбом,

с косой жгутом, с осанкой благородной, –

не дочь циничной бомбы водородной,

а дочь наивных террористских бомб».



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Происхождение



Наташа Климова в детстве



Сергей Семенович Климов



Наталья Климова в юности

Начало революционной карьеры

«В петиции к царю, рабочие обращались к нему за защитой и просили провести ожидаемые от него справедливые реформы... 100 миллионов мужиков говорили её голосом».



В. Маковский. «9 января 1905 года на Васильевском острове»

«Кровавая неделя в Санкт-Петербурге не была ни революцией, ни днём революции. Происшедшее – гораздо важнее. Девиз русского правительства «Самодержавие, православие и народность» повержен во прах. Правительство отринуло православие, потому что оно дало приказ стрелять по иконам, по религиозному шествию.

Правительство объявило себя враждебным народу, потому что отдало приказ стрелять в народ, который искал защиты у царя. Эти дни были лишь мистическим прологом великой народной трагедии, которая ещё не начиналась…

Странная и почти невероятная вещь: в толпу стреляли, а она оставалась совершенно спокойной. После залпа она отхлынет, а потом снова возвращается, подбирает убитых и раненых и снова встаёт перед солдатами, как бы с укором, но спокойная и безоружная. Когда казаки атаковали, бежали только некоторые «интеллигенты»; рабочие и крестьяне останавливались, низко наклоняли голову и спокойно ждали казаков, которые рубили шашками по обнажённым шеям…

То же самое происходило и за Нарвской заставой, где стреляли по процессии с крестьянами впереди. Толпа с хоругвями, иконами, портретами императора и священниками впереди не разбежалась при виде целенных дул, а упала на колени с пением гимна «Боже, царя храни».



«Утром 9-го января (у Нарвских ворот)». Гравюра неизвестного художника

«В народе говорили: Последние дни настали...

Царь отдал приказ стрелять по иконам. Люди, как святые мученики, гордятся своими ранами…

В то же время к солдатам относились без гнева, но с иронией. Продавцы газет, продавая официальные вестники, выкрикивали: «Блестящая победа русских на Невском!»



В. Серов «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» 1905 г.

«Детская шапочка, рукавичка, женский платок, брошенные в этот день на петербургских снегах, оставались памяткой того, что царь должен умереть, что царь умрет».

«Царь – болван... Годы пропаганды не дали бы того, что достигнуто самим его величеством в этот день».



Михаил Соколов

«Попеременно называла себя то анархисткой, то эсеркой, но сама не врубалась даже в азы революционных теорий. Книжек не читала».



М. Никифорова в тюрьме, 1909 г.

Кумир российских либералов – Пётр Столыпин

«Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».

«Хотели как лучше, получилось – как всегда».

«Петруша решил мужика купить... Землицей рот замазать. Наделы за крестьянами закрепил. А закрепа сия – што керосин по сену. Такой пожар в деревне разгорелся: брат на брата, сын на отца с топором полез. Один кричит: «Хочу на земле спать», а другой – «Хочу надел пропить!» Мужицкая кость трещит, а кулачок, что клоп, насосался кровушки».

«В прошлом у меня одна сплошная страшная боль. Стараюсь эти годы не вспоминать, стараюсь забыться. Там позади у меня нет ни одной маленькой звездочки. Все тяжело, все больно».

«По-моему, нельзя ничем искупить ошибок, никакими муками, никакой жертвой, смертью своей. Нужна колоссальная жизнь, полная страсти, чтобы не искупить, а чтобы уравновесить приход с расходом».

Акция на Аптекарском острове



Л. Красин, фотография 1903 г.



А. Пешков, 1906 г.



Камо



Дача Столыпина после взрыва



Экипаж (ландо), на котором приехали боевики эсеров



Гранитный обелиск на месте взрыва

«Столыпин уничтожил смертную казнь и обратил этот вид наказания в простое убийство, часто бессмысленное».



«Столыпинский галстук», карикатура