Президент предложит посредничество в урегулировании конфликта

Согласно распространяемой в отечественных и зарубежных СМИ информации, в этом месяце должна состояться встреча турецкого и российского лидеров на территории Турции. Ряд отечественных экспертов отмечают, что на ней будет обсуждаться возобновление мирных российско-украинских переговоров.Это мнение подтверждается и информацией из администрации президента Турции. По словам представителя администрации президента, Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным огласит своё предложение о прекращении огня и возобновлении мирных переговоров по Украине.- сказал представитель администрации турецкого президента.Он также отметил, что Реджеп Эрдоган на сегодня является «единственным мировым лидером», который поддерживает хорошие отношения и пользуется доверием как у российского президента Владимира Путина, так и у президента Украины Владимира Зеленского, что делает его исключительной фигурой, чтобы выступать в роли посредника.Что в таком случае мешало Эрдогану ранее выступить в качестве инициатора прекращения огня - например, до начала украинского контрнаступления, а не когда оно стало терпеть откровенное фиаско?Ранее в Кремле сообщали, что идет работа по уточнению места и времени встречи лидеров России и Турции и что на ней будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, в том числе и зерновая сделка.