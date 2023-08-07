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Эрдоган предложит президенту России возобновить переговоры по Украине и установить режим прекращения огня

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Эрдоган предложит президенту России возобновить переговоры по Украине и установить режим прекращения огня

Согласно распространяемой в отечественных и зарубежных СМИ информации, в этом месяце должна состояться встреча турецкого и российского лидеров на территории Турции. Ряд отечественных экспертов отмечают, что на ней будет обсуждаться возобновление мирных российско-украинских переговоров.


Это мнение подтверждается и информацией из администрации президента Турции. По словам представителя администрации президента, Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным огласит своё предложение о прекращении огня и возобновлении мирных переговоров по Украине.

Президент предложит посредничество в урегулировании конфликта

- сказал представитель администрации турецкого президента.

Он также отметил, что Реджеп Эрдоган на сегодня является «единственным мировым лидером», который поддерживает хорошие отношения и пользуется доверием как у российского президента Владимира Путина, так и у президента Украины Владимира Зеленского, что делает его исключительной фигурой, чтобы выступать в роли посредника.

Что в таком случае мешало Эрдогану ранее выступить в качестве инициатора прекращения огня - например, до начала украинского контрнаступления, а не когда оно стало терпеть откровенное фиаско?

Ранее в Кремле сообщали, что идет работа по уточнению места и времени встречи лидеров России и Турции и что на ней будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, в том числе и зерновая сделка.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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59 комментариев
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:14
    +17
    Надеюсь, его пошлют, откуда не возвращаются
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:17
      +15
      Эрдоган предложит президенту России возобновить переговоры по Украине и установить режим прекращения огня


      Они считают нас за умственно неполноценных что ли?С какой стати мы должны во вред себе и своим целям устанавливать режим прекращения огня выгодный только для ВСУ,в то время как после провала наступления ВСУ нам самим надо переходить в контрнаступление.Они же сейчас переведут дух заново вооружат ВСУ и начнут всё по новой,естественно что никакие договорённости с нами они соблюдать не намерены.Так что ни в коем случае на это унизительное предложение нам нельзя соглашаться.Запад для нас смертельный враг и на его уловки надо прекращать вестись уже в конце то концов.Ну сколько можно.Дело пора завершать,а не давать паузу ВСУ,чтобы они смогли перевести дух.Соглашение на подобное предложение это прямое предательство страны.Прямое.

      Цитата: Orange-Bigg
      Там некоторые особо буйные уже штурмуют Кубань,Ставрополье и Ростовскую область ,так как они считают что Крым у них уже в кармане.Говорят что Украине нужно захватить Крым, чтобы нивелировать угрозу для своего черноморского побережья и с его территории обстреливать Краснодарский, Ставропольский край и Ростовскую область.
      Удары будут происходить уже по сопредельной территории в интересах сил обороны Украины, то есть, мы начинаем уже беспокоить противника на его предкавказском направлении. Это Ставропольский, Краснодарский край, Ростовская область. То есть, боевые действия перемещаются уже в зону Азовского моря, и противник теряет очень существенные возможности по использованию Азовского моря и, в общем-то, по использованию всей береговой черты», – заявил Грабский.

      https://www.politnavigator.net/v-kieve-mechtayut-zakhvatit-krym-chtoby-ottuda-obstrelivat-kuban.html


      О чём можно говорить с такими?Ну вот скажите мне о чём и самое главное зачем,что это даст?Может хватит уже столько лет по граблям то ходить?Это враги,которые от нас ни за что не отстанут от нас пока мы с ними не разберёмся,а вместо этого мы во вред себе дадим им передышку и как следствие атаковать нас с новыми силами?Это же полное безумие.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 09:26
        +6
        Цитата: Orange-Bigg
        Что в таком случае мешало Эрдогану ранее выступить в качестве инициатора прекращения огня - например, до начала украинского контрнаступления, а не когда оно стало терпеть откровенное фиаско?

        Россия уже неоднократно проходила такое - и прекращение огня и отвод войск и прочее подобное, сейчас и ранее, на Кавказе !
        Пусть едет на Украину и убалтывает Зеленского на эти акции !
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 09:30
        +9
        Если Эрдоган такой миротворец, то почему бы ему не вывести турецкие войска из Сирии и не начать мирные переговоры с Башар Ассадом и курдами? А что там с мирным урегулированием на Кипре? А как там мирные отношения с Грецией и Ираком? И т.д. и т.п.
        Мы сами ему можем прочитать лекцию по миротворчеству. Агрессивный турецкий султан хочет мирных русских мириться научить. laughing
        Безоговорочная капитуляция нацистской Украины - вот прямая дорога к миру.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 09:43
          +1
          Реджеп Эрдоган на сегодня является «единственным мировым лидером», который поддерживает хорошие отношения и пользуется доверием как у российского президента Владимира Путина, так и у президента Украины Владимира Зеленского, что делает его исключительной фигурой, чтобы выступать в роли посредника.

          Была у Эрдогана исключительная позиция, но сплыла.
          Сразу после того, как он отдал клоуну азовцев. Адьес. hi

          Цитата: Бородач
          Безоговорочная капитуляция нацистской Украины - вот прямая дорога к миру.

          А для принятия капитуляции 404 - Эрдоган не нужен. bully
          1. mann
            mann Сегодня, 10:13
            0
            Была у Эрдогана исключительная позиция, но сплыла.
            Сразу после того, как он отдал клоуну азовцев.
            Уточню,после землетрясения,как-то уж совсем невовремя случившегося.Поневоле поверишь в климатическое оружие...
            1. Alex777
              Alex777 Сегодня, 10:32
              0
              Цитата: mann
              Уточню,после землетрясения,как-то уж совсем невовремя случившегося.Поневоле поверишь в климатическое оружие...

              Некоторые утверждают, что следующее разрушительное землетрясение будет уже в Стамбуле. Но это не точно.
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 09:38
        +16
        Цитата: Orange-Bigg
        Они считают нас за умственно неполноценных что ли?

        к сожалению не без основательно
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 09:44
          +6
          Цитата: Василенко Владимир
          к сожалению не без основательно

          А какой же умный, отводит свои войска их предместьев Киева.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 10:01
            0
            Цитата: carpenter
            Цитата: Василенко Владимир
            к сожалению не без основательно

            А какой же умный, отводит свои войска их предместьев Киева.


            В обмен на создание условий для переговоров что то там пообещали,но потом сказали что пошутили. И снова на одни и те же грабли?Ну товарищи это уже какая то безнадёга laughing laughing laughing
      4. Комментарий был удален.
      5. mann
        mann Сегодня, 10:23
        +1
        Они считают нас за умственно неполноценных что ли?
        Ну да,еще с конца 80-х .... очень обидно осознавать,что они абсолютно правы... таких деб Илов как мы,мировая история еще не знала ... сокрушить Родину собственными руками...
      6. Vito
        Vito Сегодня, 10:37
        0
        Так и будет. Переговоры будут. Иначе зачем ехать встречаться с Эрдаганом, просто сказать "нет", когда уже на весь мир сказал, что мы за мирные переговоры?
    2. Наган
      Наган Сегодня, 09:45
      +2
      Цитата: Rt Rt
      Надеюсь, его пошлют, откуда не возвращаются

      По нынешним временам, Перу вполне безопасное для туризма государство, так что если его туда послать, он съездит и благополучно вернется.
    3. Comandor777
      Comandor777 Сегодня, 10:01
      0
      Тогда бы Путин не ехал в Турцию, о чём то договорились
    4. mann
      mann Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: Rt Rt
      Надеюсь, его пошлют, откуда не возвращаются

      Хотел сказать,чтобы Эдик шел в пятую точку,но вижу,слишком большая очередь образовалась,с подобными пожеланиями laughing
    5. Венд
      Венд Сегодня, 10:09
      0
      ВСУ выдохлись, им нужно перемирие чтобы сосредоточить резервы для сильного удара по нашим позициям. Главное, чтобы верховный не согласился.
      1. Vito
        Vito Сегодня, 10:41
        0
        Тогда накой он вообще едет встречаться с Эрдаганом?
  2. Седов
    Седов Сегодня, 09:14
    +7
    Президент предложит посредничество в урегулировании конфликта

    Только когда-то это уже было. На Азовстали посодействовал уже. Все пятеро главарей Азова уже на фронте. И очень хочется надеяться, что наш Президент помнит об этом.
    1. Комментарий был удален.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 09:21
      +6
      Ради справедливости, все же то, что главари Азова на свободе и уже на фронте, претензии надо предьявлять не Эрдогану - а тому кто их из "клетки" выпустил.
    3. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 09:22
      +2
      "Пользуется доверием"? После всего большего бреда СМИ придумать не смогли.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:15
    +2
    Пора бы уже понять, что все эти "помошнички " в одно место не впились.... am
  4. Rassamaha
    Rassamaha Сегодня, 09:16
    +3
    возобновление мирных российско-украинских переговоров
    Оно нам надо am
  5. Million
    Million Сегодня, 09:16
    +14
    Путин может согласиться.Не впервой ведь.
    1. Vito
      Vito Сегодня, 10:42
      +2
      Так и будет. Они же с Эдогашой друзья.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:17
    +5
    Ну уж нет, сколько раз мы режимв тишины устраивали? И каждый такой раз получали бучу,крамоторск потоки, крейсер, Спасибо, хватит.
  7. Б-15
    Б-15 Сегодня, 09:18
    +7
    Садится за стол переговоров только не с Зе.
    Прекращение огня только после капитуляции 404 и суда над военными преступниками.
    Вся территория 404 должна быть разделена на две части - земли, которые были прирезаны к 404 в начале 20 века вернуться обратно, а селюки должны остаться при своих. И быть под полным контролем администрации ООН под руководством России. Земли 404 не должны отойти западным странам, накачивающим 404 оружием и любой другой помощью, которая используется для военных целей.
    По другому мы в проигрыше.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:03
      +1
      К сожалению, селюки, если их оставить, и допустить создания "хохлятско-гуцульского государства", разве они просто так откажутся от мифа о "великих украх", продолжающего Ханса Горбигера, и станут "мирно развивать свою культуру"? Конечно нет. И будут приезжать мифотворцы, и поставлять оружие, и свергать пророссийских(как поступили с Януковичем, хотя он итак вёл двойную игру).
      Поэтому нашему руководству придётся, серьёзно призадуматься что делать дальше. Ведь на протяжении Истории России, эта территория всегда была миной замедленного действия. Вспомнить про Мазепу и про Хмельницкого и его сыновей. Поругание Православной веры, и убийства священников происходили, царю докладывали, а он ничего не предпринимал, у него в столице проблем хватало. Также Большевики, вероятно, не знали как к этой проблеме подойти.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 10:09
      +2
      Если армия не дойдёт до Приднестровья, то обещание ВВП перед началом СВО- типичный нервный срыв.
  8. Третий район
    Третий район Сегодня, 09:20
    +4
    После того как султан отпустил азовцев , разговаривать с ним
    не о чем. Как сказали бы в определённых крупных - взападло. Какие ещё договоры о прекращении огня , это снова ходьба по тем же самым граблям.
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:21
    +3
    Эрдоган предложит президенту России возобновить переговоры по Украине и установить режим прекращения огня
    Это одной рукой. Другой подписал о строительстве в ненужной завода для БПЛА. На скольких стульях, интересно, сидит Эрдоган? bully
  10. Фактор
    Фактор Сегодня, 09:21
    +1
    Самое лучшее сейчас для Эрдогана это помолчать и хотя бы сохранить то, что наработано совместно с Россией. И не друг и не враг, а так
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:22
    +1
    А не пошёл бы он лесом этот эрдогаша. Уже достал лезть куда ни попадая и гадить России под дверь. Пора и место ему указать "дружеское"...
  12. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 09:22
    +3
    Неужели опять поведемся на очередной Хасавюрт? Как начинаем ломать врага, так очередные спасительные переговоры, прекращения огня... На Рождество, на Новый год, на Пасху, на кристины, на именины, на выборы, на как широкий жест... И ведь ведемся, а потом опять все с нуля начинаем.
  13. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 09:25
    +1
    Ben voyons, comme çà avec un cessez le feu l'Ukraine aura le temps de se faire réapprovisionner en armes, je suppose que les accords de Minsk ont servi de leçon au boss Poutine.
  14. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:28
    0
    Переговоры быть должны, так положено по жанру. Другое дело, что ВС РФ в обороне об которую источаются ВСУ и Кремлю нет смысла идти на компромиссы. Санкции навсегда, это не подойдёт для торга, пауза для стабилизации фронта или накопления сил тоже не нужна. Ну и тп. Так что не бздите.
  15. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 09:29
    +4
    Он также отметил, что Реджеп Эрдоган на сегодня является «единственным мировым лидером», который поддерживает хорошие отношения и пользуется доверием как у российского президента Владимира Путина

    Интересно, а что именно стало основой хороших отношений и доверия Путина?
    Согласие Эрдогана на скорейшее вступление Швеции в НАТО?
    Помилование нацистских преступников и возвращение их на родину?
    Поставка оружия Украине?
    Строительство в Украине завода по производству ударных беспилотников?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 09:50
      +1
      Эрдоган нацистских преступников не помиловал, ибо согласно турецкому закону они ни каких правонарушений не совершали, ну или по крайней мере не были осуждены за них. Тут даже статус "интернированных" не припишешь, ибо Россия ни с кем не воюет. Фактически они были у него в гостях и он сопроводил их домой. А помиловал их тот, кто согласился на обмен с нашей стороны. И с учётом того,что у нас вертикаль власти, то выходит что все вопросы надобно задавать Главнокомандующему
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:20
        0
        Цитата: Escariot
        Фактически они были у него в гостях и он сопроводил их домой.

        Ну не сам же Эрдоган, забрал "азовцев" в Турцию, вина того кто их отпустил.
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 10:33
          0
          Верно. И вы ведь помните, что у нас в стране "вертикаль власти".
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 09:56
      +3
      Цитата: Александр Советский Союз
      Интересно, а что именно стало основой хороших отношений и доверия Путина

      Кому война, а кому мать родна. За полтора года СВО не разорился ни один олигарх. Состояние почти всех российских и западных олигархов увеличилось кратно. Более того, стали миллиардерамм сам Зеленский и его окружение. Потому единственная цель переговоров будет затянуть войну и дать возможность ВПК стран НАТО перейти на военные рельсы накопить силы для очедного контрступа ВСУ.
  16. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 09:29
    +1
    Непонятная для меня игра султана. Что хочет-то? Стать региональным центровым? - рядом с Россией не получится. Создать противовес России в лице Турции и стать необходимым Западу? Вообще лажа. Искреннее желание помочь? Гм... Да ладно. Уж занимался бы своими проблемами и попробовал бы с нами дружить без задних мыслей (хотя в политике без задних...).
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 10:09
      0
      Россия когда-то влезла в Сирию и Ливию, чем не мало попила крови у Эрдогана. Долг платежом красен.
  17. Седов
    Седов Сегодня, 09:34
    0
    Последнее время куда ни посмотри - хитрый " восточный султан" везде всем содействует. У себя в стране инфляцией займись - лира до небес уже взлетела..
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:35
    0
    А что, султан имеет влияние на бритов и полосатых? Зеля здесь вообще не при делах- кукла.
  19. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:36
    0
    Вот уж хрена! Султан, конечно, может считать себя самым умным и хитрым - это его дело. Нашему руководству надо объяснить Эрдогану - переговоры отдельно, а война отдельно. Что за публика нам противостоит уже все поняли. Гарант сам заявлял, что шаровары нас уже обманывали и не раз - кинули Януковича при посредничестве запада, потом кинули нас по Стамбульским соглашениям. Если наши в очередной раз поведутся на эти уловки, то это уже будет вина руководства нашей страны. Боевые действия останавливать когда будут достигнуты необходимые результаты на поле боя.
  20. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:40
    +1
    Никакого прекращения огня. Только прекращение войны. С установлением новой государственной границы и нейтрального статуса оставшейся части Украины.
  21. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:43
    +2
    Прежде, чем начинать переговоры, хотелось бы услышать две вещи:
    1. С кем (ну не с зеленским же)
    2. О чем (вариант "нас попросили отвести войска от Киева" может кончиться в Гааге)
    Действующий президент России Владимир Путин будет переизбран в 2024 году с рекордным результатом — с 90% голосов. ,
    (Интервью The New York Times Дмитрия Пескова 06.08.2023 г.)
  22. mark1
    mark1 Сегодня, 09:43
    0
    "Удивить -значит победить" - Суворовский принцип. Готовимся удивляться..
  23. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 09:45
    +4
    Прежде чем России предлагать помощь-Турецкому презику из Сирии войска вывести надо бы.
    Кипр - решить вопрос по существу.
    С Грецией- где мирный договор???
    Курды в тюрьмах Турции и когда их отпустят на свободу????
    Стамбульский сговор????
    Сделка аля Абрамович и Мединский?????
    Эти туалетные бумажки Путин на стол кинул, когда миирная делегация стран Африки приехала.
    Азовцы - освобожденных до конца СВО вернуть в Турцию в тюрьму????
    Кто их выдал при приезде Зели????
    Не Эрдоган???
    И таких вопросов и белых пятен полно.
    Не надо ваабще встречу проводить.
    Лучше ВВП отдохнёт лишний раз от этого балагана.
    Или с простым народом пообщаться приедет, больше толку будет.
  24. Kusja
    Kusja Сегодня, 09:48
    0
    Если это инициатива эрдогана, то почему Путин должен переться к нему? Да и как понимать этот вопрос назревшим, если зелебоб со своими прихвостнями ни о чём таком не заявлял, а наоборот.?!
  25. Анатолий Попов
    Анатолий Попов Сегодня, 09:49
    +3
    Стамбул-2? двух минсков по-моему достаточно..
  26. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:51
    +4
    И что? У меня даже сомнений нет, что российское руководство согласится.
  27. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:04
    0
    Сначала был « Минск «. Потом -« Стамбул»?.. О чем можно « договариваться» ? О сроках пополнения оружием Украины?.. Не понимаю.
  28. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 10:05
    0
    Турция является членом НАТО, нашим главным противником. Пока Турция не выйдет из НАТО с ними не о чем разговаривать вообще.
  29. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:09
    0
    Эрдоган предложит президенту России возобновить переговоры по Украине и установить режим прекращения огня

    И поставил ВСУ BMC Kirpi MRAP
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 10:14
      0
      Все верно. Они будут поставлять ВСУ MRAP до тех пор пока не будет мирного соглашения, ну или до тех пор, пока будет ВСУ.
  30. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:13
    0
    Так всё же будут переговариваться laughing """
  31. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:19
    0
    да по всем фронтам..... огонь!..............................................................................
  32. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:26
    0
    Эрдоган в своих интересах.
    Надеюсь, предположение о его предложении означает предложение России возобновить переговоры, а предложение Украине - прекратить огонь.
  33. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 10:54
    0
    Из него посредник как из говна пуля.