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Западные эксперты: с контрнаступлением ВСУ возникли проблемы из-за отсутствия роботов-сапёров

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Западные эксперты: с контрнаступлением ВСУ возникли проблемы из-за отсутствия роботов-сапёров

На Западе продолжают попытки поиски причин того, почему украинское контрнаступление пока не достигает успеха. Длится оно уже третий месяц, однако за это время ни одной из ранее поставленных командованием ВСУ целей достичь украинской армии так и не удалось. Вместо «молниеносных» прорывов она увязла в позиционных боях, потеряв более 40 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысяч единиц различной техники, включая танки и БМП натовского образца.


На третьем месяце того, что на Украине продолжают называть «контрнаступлением», западные эксперты решили, что проблема состоит в отсутствии у Украины роботов-сапёров. Посыл таков: если бы вместе с танками Leopard и БМП Bradley ВСУ получили сотни таких роботов, то они «смогли бы быстро и без значительных потерь преодолеть многокилометровые российские минные поля, прорвать российскую оборону» и, видимо, «мыть сапоги в Азовском море».

А пока у ВСУ нет роботов-сапёров, в «мясные штурмы» командование продолжает бросать пехоту, включая стратегические резервы, которые должны были обеспечивать поддержку основным силам «после прорыва». Продвигаться пытаются в прямом смысле в чистом поле южнее Орехова.

При этом только за последние три дня в районе Работино ВСУ потеряли свыше 40 единиц бронетехники, включая несколько американских бронемашин «Хамви».

На данный момент ни одна из стран НАТО не заявила о готовности направить на Украину роботов-сапёров. Но даже если такое решение будет принято, то, во-первых, пройдёт не одна неделя до непосредственно поставок, во-вторых, количество роботов-сапёров в странах НАТО отнюдь не исчисляется многими сотнями, как это пытаются представить отдельно взятые эксперты.
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20 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:34
    +6
    Роботов-сапёров нет, самолёты не дают, трава-кусты мешают - даже газонокосилки жмотят на западе... Да ещё и наши обороняются - жгут западную технику даже названия не спрашивают. lol
    Куды захистнику деваться - не выходит контрнаступ, хоть тресни!

    зы Следующей причиной будет которую придумают - ветер не туда дует?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:38
      +3
      ... у ВСУ нет роботов-сапёров, в «мясные штурмы» командование продолжает бросать пехоту....

      Эта пехота и есть роботы-саперы (киборги).
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:53
        0
        А танки то у них какие.Танки.Видео и фото по ссылке ниже.

        Подтверждено уничтожение немецкого Leopard 2A4 копеечным FPV-дроном у Орехова
        Об этом с досадой пишут украинские нацистские ресурсы.
        БпЛА-камикадзе прилетел по цели под Малой Токмачкой - на северо-востоке от Работино.
        На снимке также видны сгоревшие ранее чешский и польский танки T-72EA и PT-91 Twardy, ну и голландский БТР YPR-765. Видео с ними ориентировочно от 9 июля прилагается.
        Координаты места: 47.491756, 35.942411

        https://t.me/RVvoenkor/50805
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 10:01
          -1
          Нам не помешают новейшие трофейные роботы-саперы. Они сильно повлияют на развитие нашего минного и сапёрного дела. Пускай присылают.
  2. Наган
    Наган Сегодня, 09:35
    +2
    Сапер ошибается лишь один раз. Любопытно, сколько раз может ошибиться робот?
  3. Ратник с пулеметом
    Ратник с пулеметом Сегодня, 09:36
    +4
    А что роботы-саперы у них невидимки для арты и бпла?)))
    1. Хибинский Пластун
      Хибинский Пластун Сегодня, 10:08
      0
      Ну может надеятся, что эти роботы "разбавят" дроны и на танки с бмп-бтр их меньше достанется?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:38
    +2
    Ну да, мы типа заключили соглашение по роботам-сапёрам не пулять....
  5. Седов
    Седов Сегодня, 09:44
    0
    Кусты, дожди, арта, самолёты, люди, роботы-саперы... Найдите уже в себе смелость признать, что мало того, что Танцор никакой, так ещё и яиц четыре ..
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:56
    +1
    Экспертов развелось как у дворовой кошки блох. И перлы выдаваемые ими всё "правдивие" и "правдивие". Порой читаешь и диву даёшься это ж надо так мозг вывернуть, чтобы получить "экспертное" мнение. Порой рассуждения солдата Швейка выглядят блекло по сравнению с этими высказываниями. Но вот что странно - пипл то хавает! what
  7. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 10:01
    0
    Хороший хаммер. Всю морду разворотило, а стекла целые. Наверное и экипаж...
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:05
    0
    Посыл таков: если бы вместе с танками Leopard и БМП Bradley ВСУ получили сотни таких роботов, то они «смогли бы быстро и без значительных потерь преодолеть многокилометровые российские минные поля, прорвать российскую оборону» и, видимо, «мыть сапоги в Азовском море».

  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:06
    0
    А сколько надо роботов саперов ,штук 500-600 ? Так это не помощь ,это формирование целой армии ,а Западу это надо .................
    Я так понимаю идет планомерная зачистка нации и достаточно успешно
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:08
    0
    Западные эксперты: с контрнаступлением ВСУ возникли проблемы из-за отсутствия роботов-сапёров
    . И что, помогут им десяток другой, роботов разминирования???
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:08
    0
    а рожна краинцы ещё не требовали? wassat .....................................................
  12. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:12
    0
    А что есть работоспособные модели роботов-саперов для разминирования минных полей?
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:24
    0
    Ага. Роботов-саперов нет и всё, дальше идтить не можно.
    А были бы, так сразу бы и все мины нашли.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:26
    0
    с контрнаступлением ВСУ возникли проблемы из-за отсутствия роботов-сапёров
    Вот оказывается чего ВСУ не хватало для победы над Россией - роботов-саперов. А запад танки, БМП, САУ, ЗРК поставлял совершенно забыв про главную фишку - роботов. Ну теперь осталось поставить эту приблуду и "победа" за углом. Все идет к тому, что в итоге скажут, что вот если бы "союзники" поставили Киеву ТЯО, то те бы точно "победили".
  15. Setavr
    Setavr Сегодня, 10:46
    0
    с контрнаступлением ВСУ возникли проблемы из-за отсутствия роботов-сапёров

    Так само треба: роботи-стрілки, роботи-водії, роботи-гранатометники і роботи-танкісти.
    Роботи-гомосеки не треба, таких вистачає.
  16. МВГ
    МВГ Сегодня, 10:46
    0
    Западные эксперты: с контрнаступлением ВСУ возникли проблемы из-за отсутствия роботов-сапёров

    а так же из-за отсутствия: роботов-стрелков, роботов-танкистов, роботов-командиров и роботов-генералов. Оказалось, что киборгами называть, что бы получить роботов-солдат не достаточно. Хотя и рулит ими всеми робот-президент...