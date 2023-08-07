Российский истребитель пятого поколения получил новейший комплекс цифровой связи

Несмотря на жесткие западные санкции и продолжающиеся военные действия в зоне СВО, российские разработчики и производители продолжают совершенствовать имеющееся вооружение и создавать новое.
Одним и передовых российских вооружений является истребитель пятого поколения Су-57, ставший на боевое дежурство в ВКС России в конце 2020 года. Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Росэлектроника», теперь этот новейший истребитель будет оснащён еще и новейшим комплексом бортовых средств цифровой связи.
Комплекс средств связи был создан специалистами научно-производственной организации «Полёт» - подразделения «Росэлектроники». В компании отметили, что новейший комплекс связи можно будет использовать не только на Су-57, но и любых других летательных аппаратах, включая и устаревшие модели.
Новинка, установленная на истребитель Су-57, обладает повышенной защищённостью от помех и попыток прослушивания и работает на высоких и очень высоких частотах. Комплекс имеет следующие составные элементы – приемник сигналов навигационных спутниковых систем, устройства кодирования и декодирования, шину цифровой обработки сигналов и синхронизации.