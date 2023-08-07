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Российский истребитель пятого поколения получил новейший комплекс цифровой связи

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Российский истребитель пятого поколения получил новейший комплекс цифровой связи

Несмотря на жесткие западные санкции и продолжающиеся военные действия в зоне СВО, российские разработчики и производители продолжают совершенствовать имеющееся вооружение и создавать новое.


Одним и передовых российских вооружений является истребитель пятого поколения Су-57, ставший на боевое дежурство в ВКС России в конце 2020 года. Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Росэлектроника», теперь этот новейший истребитель будет оснащён еще и новейшим комплексом бортовых средств цифровой связи.

Комплекс средств связи был создан специалистами научно-производственной организации «Полёт» - подразделения «Росэлектроники». В компании отметили, что новейший комплекс связи можно будет использовать не только на Су-57, но и любых других летательных аппаратах, включая и устаревшие модели.

Новинка, установленная на истребитель Су-57, обладает повышенной защищённостью от помех и попыток прослушивания и работает на высоких и очень высоких частотах. Комплекс имеет следующие составные элементы – приемник сигналов навигационных спутниковых систем, устройства кодирования и декодирования, шину цифровой обработки сигналов и синхронизации.
Использованы фотографии:
Википедия/Alex Beltyukov
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15 комментариев
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  1. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 10:08
    -1
    Это хорошо.
    Развивают самолёт, но вот не слышно что-то о поставках новых партий в ВКС РФ.

    Неплохо было бы поставить эту машину в Белоруссию, Иран, КНДР.
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 10:12
      +6
      Цитата: Maxim G
      Неплохо было бы поставить эту машину в Белоруссию, Иран, КНДР.

      И желательно за деньги...
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 10:17
      0
      Цитата: Maxim G
      эту машину в Белоруссию, Иран, КНДР

      Зачем передавать то, что имеет кучу новых, секретных технологий. Для стран союзников России будет более чем достаточно поставка им систем ПРО и ядерного оружия.
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 11:04
        0
        Цитата: Vita VKO
        Зачем передавать то, что имеет кучу новых, секретных технологий.


        Цитата: Vita VKO
        Для стран союзников России будет более чем достаточно поставка им систем ПРО и ядерного оружия


        Шедевр yes
    3. DoctorRandom
      DoctorRandom Сегодня, 10:20
      +3
      Неплохо было бы поставить эту машину в Белоруссию, Иран, КНДР

      РФ себя-то не может обеспечить истребителями 5-го поколения, а вы предлагаете их ещё и за рубеж продавать.

      Ну хорошо, допустим будет принято такое решение. А у этих государств найдутся деньги чтобы купить Су-57? Или РФ будет их в качестве доброй воли поставлять?
  2. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:11
    0
    теперь этот новейший истребитель будет оснащён еще и новейшим комплексом бортовых средств цифровой связи.

    "Совершенству нет пределов"©
    Вспоминается жутко волосатый анекдот: «Все во имя человека, все для блага человека, и мы даже знаем имя этого человека». Когда же во множественном числе-то будет?
  3. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 10:15
    +1
    Такую бы связь в войска и много,но что-то мешает, это сделать
    1. Р_С_Ф_С_Р_
      Р_С_Ф_С_Р_ Сегодня, 11:03
      0
      Отсутствие наработок, кадров и производств.
      И куда всё делось? Непонятно. Ведь когда "на коленях стояли", то всё было, а как алкопуты стали "поднимать с колен" страну, то всё исчезло.
      Первым делом Алкаш гикнул Министерство Электронной Промышленности, ~ в декабре 1991г., отменил заказы, закрыл финансирование, но даже после алкаша почти всё осталось. А вот Ботокс на лабутенах срывал даже фундаменты.
      До 2024г расписаны последние предприятия подлежащие приватизации, есть там и военнка, понятно что с ними станет, ну а после плебс всей гурьбой погонят на войну, за веру православну, против натовских гомосексуалистов.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:15
    0
    Несмотря на жесткие западные санкции и продолжающиеся военные действия в зоне СВО, российские разработчики и производители продолжают совершенствовать имеющееся вооружение и создавать новое.

    Отличная новость! Спасибо инженерам за разработку! И параллельноимпортерам за возможность разработку воплотить в реальное устройство!
  5. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 10:20
    +1
    Пришло время на данный самолёт ставить также новые движки и переходить к массовому серийному производству, дальше затягивать его полноценный ввод в эксплуатацию преступно!
    1. Р_С_Ф_С_Р_
      Р_С_Ф_С_Р_ Сегодня, 10:51
      -1
      Его ещё лет 10 назад списывать надо было, если по хорошему.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:21
    +2
    Желательно бы двигатели второго этапа довести до серийного производства winked
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:33
      0
      Конечно желательно.Сколько лет уже испытывают.Говорят что в 2025 году Изделие 30 пойдёт в серию.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:22
    0
    Российский истребитель пятого поколения получил новейший комплекс цифровой связи
    Вопрос в том, когда войска получат те самолёты пятого поколения???
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:25
    +3
    Я, более 20 лет отдал авиации СССР и РФ. То, что сейчас осталось- жалкое подобие былого могущества. Вот, когда в строю будет хотя бы 1000 аппаратов, когда будет необходимое количесво пилотов и инжтехсостава и вся инфраструктура, когда будет налажен ремонт и обслуживание , как это было в СССР, вот тогда и поговорим о этом самолете.