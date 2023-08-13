Читающее Средневековье: роман о Херпине



Рыцарский поединок XIV века. Иллюстрация из романа «Херпин» Елизаветы Нассау-Саарбрюккен (Элизабет фон Нассау-Саарбрюккен). Штутгарт (?) – Мастерская Людвига Хенффлина, около 1470 г. Библиотека Гейдельбергского университета

И я много плакал о том,

что никого не нашлось достойного

раскрыть и читать сию книгу,

и даже посмотреть в нее.

Откровение Иоанна Богослова, 5:4



Иллюстрации романа представляют исключительный интерес, поскольку отображают моды 1470 года – длинные носы обуви, облегающие ноги чулки-шоссы, длиннополые одежды и бороды у возрастных мужчин и облегающие – у молодежи!



И доспехи рыцарей, и женские платья изображены исключительно точно!



Жена Херпина в лесу с ребенком



А тут его сына… «усыновляет» львица!



Рыцарский поединок. Рыцарь уже потерял ногу, но продолжает сражаться



Впрочем, закончился он для проигравшего рыцаря плачевно. Он лишился не только обеих ног, но в итоге и головы



Ещё один поединок. Обратите внимание на характерные для германских областей доспехи с выгнутой вперед кирасой… Интересно, что у одного щит есть (причем турнирный тарч), а у другого нет



Очевидно, что рыцарская обувь с длинными острыми носками все ещё была в моде



Выясняется, что переодетая мужчиной герцогиня на самом деле женщина…



Вот она, эта иллюстрация, на которой изображено некое ружьеподобное устройство, из которого стреляет воин в самом центре. Напомним, что год, когда создавалась книга – 1470, а значит – такое оружие в то время уже существовало и использовалось!



А вот ночевать герцогини приходится вместе со свиньями. Право, бедняжка!



Какое интересное нижнее бельё на мужчинах-пленниках!



Долгожданная встреча возлюбленных…



Турнир на деревянных булавах



А вот здесь римский папа всех исцеляет!