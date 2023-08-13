Читающее Средневековье: роман о Херпине

Рыцарский поединок XIV века. Иллюстрация из романа «Херпин» Елизаветы Нассау-Саарбрюккен (Элизабет фон Нассау-Саарбрюккен). Штутгарт (?) – Мастерская Людвига Хенффлина, около 1470 г. Библиотека Гейдельбергского университета
И я много плакал о том,
что никого не нашлось достойного
раскрыть и читать сию книгу,
и даже посмотреть в нее.
Откровение Иоанна Богослова, 5:4
что никого не нашлось достойного
раскрыть и читать сию книгу,
и даже посмотреть в нее.
Откровение Иоанна Богослова, 5:4
Документы истории. Как часто в прошлом нам представляли Средневековье, как время поголовно неграмотных людей, где читать и писать умели разве что монахи, да королевские клерки, а все прочие, включая феодалов, даже кичились собственной неграмотностью.
Совсем уже плохо дело обстояло тогда с женщинами. Это были сплошь забитые (даже на самом верху социальной пирамиды!) существа, да к тому же ещё и поголовно неграмотные, потому как «считалось, что женщинам грамотность не нужна». И суть заключается в том, что это была… правда! Были в Средние века и неграмотные феодалы, и женщин били почем зря, и фанатичные монахи тоже были, равно как и вонючие флористы, но… При всем при этом эти две реальности вполне мирно существовали рядом друг с другом.
И из каждого правила были исключения, и много. Так что о какой-то доминанте чего-то особого в то время в социальных отношениях говорить не приходится. Чего-то в процентном отношении было больше, чего-то меньше, но все было.
Были даже женщины-романисты, творения которых пользовались большим успехом. И вот об одной из таких дам мы вам сегодня и расскажем!
Иллюстрации романа представляют исключительный интерес, поскольку отображают моды 1470 года – длинные носы обуви, облегающие ноги чулки-шоссы, длиннополые одежды и бороды у возрастных мужчин и облегающие – у молодежи!
Итак, знакомьтесь: Елизавета Нассау-Саарбрюккен (Элизабет фон Нассау-Саарбрюккен) (после 1393–1456 гг.), считающаяся первой женщиной-автором, писавшей свои романы на немецком языке. Дочь герцога Фридриха Лотарингского и Маргариты Водемон-Жуанвиль, она выросла в приграничной зоне между Францией и Германией и, как и все члены ее семьи, вероятно, говорила на двух языках. С 1412 года она была замужем за графом Филиппом I Нассау-Саарбрюккенским. Когда ее муж умер в 1429 году, то она взяла на себя управление графством Нассау-Саарбрюккен до 1438 года, когда ее дети должны были стать совершеннолетними.
И доспехи рыцарей, и женские платья изображены исключительно точно!
Элизабет происходила из семьи, интересовавшейся литературой, которая поддерживала тесные связи с культурными придворными центрами Франции и Германии. Элизабет также поддерживала отношения с графиней Палатиной Мехтильд фон Роттенбург и курфюрстами Пфальца.
И вот, занимаясь государственными делами, в 1437 году она перевела на немецкий язык четыре французских романа – «Огромный Шеппель», «Херпин», «Меллер» и «Сибилла» – по содержанию и манере изложения близких друг к другу. Элизабет, вероятно, использовала в качестве шаблона французскую рукопись, содержащую все четыре романа.
И вот с одним из них под названием «Херпин» мы и познакомимся.
Жена Херпина в лесу с ребенком
Итак, роман, известный сегодня как «Херпин», явно представляет собой литературную обработку произведения под названием «Лев Буржа». По аналогии с этим сама Элизабет назвала свой перевод «Левенбух фон Бургес в Берри».
Название «Херпин» было дано произведению позже, но уже использовалось в XVI веке в следующем варианте: «История герцога Херпина и короля Карла», и в шести печатных изданиях XVI и XVII вв. Версии, дошедшие до нас в виде трех рукописей, сильно отличаются друг от друга и допускают различные интерпретации того, почему так произошло.
А тут его сына… «усыновляет» львица!
Роман «Герцог Херпин» рассказывает историю дворянской семьи на протяжении нескольких поколений. Действие происходит в два взаимосвязанных периода: в эпоху короля Карла Старшего (умер в 1814 году) и во время Первого крестового похода (1096–1099). Исторической отправной точкой сюжета служат события вокруг французского дворянина Арпена де Буржа (ум. 1109), который, прежде чем отправиться в Первый крестовый поход, продал свои владения французской короне. Его сын Лев желает вернуть себе своё наследство после смерти отца.
Главная тема романа по тем временам самая что ни на есть животрепещущая – потеря имущества и семьи и их восстановление, несмотря на многочисленные удары судьбы и придворные интриги. Персонаж романа оклеветан королем Карлом и изгнан вместе с женой из своих владений. В бегах они теряют друг друга. Переодетая мужчиной, герцогиня попадает в языческий город Толлат (Толедо), где – после спасения города от великана – живет в нищете. Сам Херпин с горя становится отшельником, но потом снова берется за меч и сражается вместе с папскими войсками против язычников, но вновь оказывается преданным и попадает к своим врагам. Став рабом, он также оказывается в Толлате. После того, как он тоже спасает город от вражеских войск, он находит свою жену и освобождает ее из неволи.
Рыцарский поединок. Рыцарь уже потерял ногу, но продолжает сражаться
Впрочем, закончился он для проигравшего рыцаря плачевно. Он лишился не только обеих ног, но в итоге и головы
Однако главным героем этой истории является все же их сын, родившийся во время их бегства. Приемный отец называет его Леве, потому что изначально его спасает львица. Повзрослев, после многочисленных приключений и интриг, в том числе и любовных, ему удается завоевать руку и сердце принцессы Флорентины Сицилийской. Но его семейное счастье длится недолго: Леве уходит от беременной жены на поиски своих настоящих родителей. После длительных приключений он, наконец, их находит и даже умудряется восстановить контроль над Буржем. Но тут его отца Херпина убивают, а мать Леве умирает от горя. Кроме того, враги Леве похищают одного из двух его новорожденных сыновей. Флорентине со вторым сыном приходится покинуть свои владения и бежать.
Ещё один поединок. Обратите внимание на характерные для германских областей доспехи с выгнутой вперед кирасой… Интересно, что у одного щит есть (причем турнирный тарч), а у другого нет
Однако Леве удается отомстить за отца, отвоевать свои сицилийские территории и снова найти свою семью: он встречает их перед стенами осаждаемого им города Риге, куда бежали Флорентина и ее сын Вильгельм. Между тем его похищенный сын Олейбоум, хотя и был воспитан пастухом, с тех пор успел вырасти в победоносного рыцаря, которому даже удалось завоевать себе королевство.
Незаконнорожденный сын Леве, Герхард фон Калабер, также с годами становится победоносным рыцарем, который, будучи неузнанным, начал свою карьеру на службе у своего отца. После счастливого воссоединения семьи Леве разделил свое имущество между тремя сыновьями. Вскоре смерть Флорентины побудила его уйти в монастырь.
Недолго длится и счастье его сыновей. Из-за предательства и обмана Вильгельм теряет власть и попадает в плен. Вскоре после этого ревнивый вассал убивает Герхарда фон Калабера, что косвенно стало причиной смерти и Вильгельма. В конце концов, и Олейбум погибает в стремлении отомстить убийцам своих братьев.
Очевидно, что рыцарская обувь с длинными острыми носками все ещё была в моде
Все три рукописи «Герпина» были проиллюстрированы, но рукопись из Гейдельберга имеет наиболее полную версию оформления.
Манускрипт, созданный в штутгартской мастерской Людвига Хенффлина, содержит 260 рисунков пером и тушью, тщательно выполненных и окрашенных как акварелью, так и непрозрачными красками. Иллюстрации к нему были созданы независимо от иллюстраций к двум другим рукописям «Херпина». Они также не имеют никакого отношения к французской рукописи.
Причем иллюстратор явно хорошо знал сам текст, и выстроил из иллюстраций продуманную композицию. Часто изображаются сцены придворной жизни, в которых показано обучение хорошим манерам и правильному вежливому поведению. Детали рисунков проработаны не так хорошо, как в других рукописях Хенффлина, но в целом очень верно передают весь антураж эпохи. Поэтому они представляют не только искусствоведческий, но и культурно-исторический интерес.
Выясняется, что переодетая мужчиной герцогиня на самом деле женщина…
Например, на иллюстрации 19v можно найти одно из древнейших изображений раннего ружьеподобного огнестрельного оружия. Многочисленные батальные сцены демонстрируют образцовое мужество, стойкость, отвагу и бесстрашие героев.
Помимо этого дидактического интереса, для иллюстратора была важна и развлекательная ценность его картин – например, когда он изображает борьбу герцогини, переодетой в мужчину, против великана. Этот эпизод показывает, как невозможное становится возможным: слабая женщина, над которой издевается ее противник, побеждает представителя сильного пола, который намного превосходит ее силой.
Вот она, эта иллюстрация, на которой изображено некое ружьеподобное устройство, из которого стреляет воин в самом центре. Напомним, что год, когда создавалась книга – 1470, а значит – такое оружие в то время уже существовало и использовалось!
Вариант текста, о котором идет речь, по сравнению с другими был довольно сильно сокращен. От чего он только выигрывает в драматизме за счет отсутствия чрезмерного описания сильных эмоций героев. В значительной степени опущены описания любовных приключений Леве, а сцены насилия описаны относительно кратко. Эти текстовые изменения позволяют сделать вывод, что у мастерской Хенффлина был свой редактор, который находился в тесном контакте с заказчиком рукописи (а ею была Маргарита Савойская, и тоже герцогиня) и реализовывал ее конкретные пожелания.
А вот ночевать герцогини приходится вместе со свиньями. Право, бедняжка!
В целом миниатюры приукрашивают Леве, его характер и поступки, как главного героя. Как и текст, автор иллюстраций старается избегать изображения сильных эмоций. Лица героев никогда не отражают большой радости, печали или потрясения. Вместо этого иллюстратор заставляет персонажей периодически падать в обморок.
Какое интересное нижнее бельё на мужчинах-пленниках!
260 иллюстраций, которые используются в данном манускрипте, не только структурируют и аранжируют текст, но и отчасти передают собственную интерпретацию произведения. Так, смерть братьев Вильгельма и Герхарда сжата в одну иллюстрацию.
К тому же в конце книги появляются миниатюры с изображением воссоединения Олейбоума с его женой Фрелих и их последующим чудесным исцелением папой. Таким образом, рукопись создает впечатление, что события в итоге приближаются к счастливому концу.
Долгожданная встреча возлюбленных…
Как уже упоминалось, очень специфические изменения в тексте и иллюстрациях, вероятно, связаны с тесным сотрудничеством между мастерской Хенффлина и их клиенткой – Маргаритой Савойской. Герцогиня была родственницей Элизабет фон Нассау-Саарбрюккен и, что самое важное – она завещала рукопись своему сыну Филиппу I фон дер Пфальцу, после смерти которого книга оказалась в старой библиотеке Гейдельбергского замка.
Турнир на деревянных булавах
А вот здесь римский папа всех исцеляет!