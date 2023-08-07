Американский аналитик: КНР понесет убытки, но не будет подталкивать Россию к возобновлению зерновой сделки

18 июля текущего года российские власти заявили о прекращении так называемой черноморской инициативы. Причиной тому было полное игнорирование нашей части сделки и террористическая атака ВСУ на Крымский мост.На данный момент коллективный Запад и другие заинтересованные лица, в частности, турецкий лидер Реджеп Эрдоган, ищут способы возобновления зерновой сделки, которая приносила им огромную прибыль. Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопреки договоренностям, львиная доля зерна из Украины отправляется в Европу, а не в нуждающиеся государства Африки и Ближнего Востока.В конце июля постпред КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что возобновление зерновой сделки еще возможно. Кроме того, он добавил, что выполнение условий касательно экспорта российского зерна и удобрений на глобальные рынки играет важную роль для стабилизации мировых цен на продовольствие.В то же время, сотрудник аналитического центра Jamestown Foundation в США Вилли Во-Лап Лам сомневается, что Китай займет сторону Запада в вопросе продления черноморской инициативы. С его слов несмотря на то, что КНР понесет убытки от прекращения зерновой сделки (Пекин заинтересован в импорте украинского зерна), председатель Си Цзиньпин не станет подталкивать Россию к ее возобновлению.Американский аналитик объясняет вышесказанное тем, что на фоне соперничества с Вашингтоном, китайский лидер выберет геополитические интересы, пожертвовав экономическими. Во-Лап Лам отметил, что председатель КНР поступал так в течение последних 5-6 лет своего правления. Следовательно, едва ли он станет менять свои приоритеты сейчас.