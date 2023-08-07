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Американский аналитик: КНР понесет убытки, но не будет подталкивать Россию к возобновлению зерновой сделки

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Американский аналитик: КНР понесет убытки, но не будет подталкивать Россию к возобновлению зерновой сделки

18 июля текущего года российские власти заявили о прекращении так называемой черноморской инициативы. Причиной тому было полное игнорирование нашей части сделки и террористическая атака ВСУ на Крымский мост.


На данный момент коллективный Запад и другие заинтересованные лица, в частности, турецкий лидер Реджеп Эрдоган, ищут способы возобновления зерновой сделки, которая приносила им огромную прибыль. Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопреки договоренностям, львиная доля зерна из Украины отправляется в Европу, а не в нуждающиеся государства Африки и Ближнего Востока.

В конце июля постпред КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что возобновление зерновой сделки еще возможно. Кроме того, он добавил, что выполнение условий касательно экспорта российского зерна и удобрений на глобальные рынки играет важную роль для стабилизации мировых цен на продовольствие.

В то же время, сотрудник аналитического центра Jamestown Foundation в США Вилли Во-Лап Лам сомневается, что Китай займет сторону Запада в вопросе продления черноморской инициативы. С его слов несмотря на то, что КНР понесет убытки от прекращения зерновой сделки (Пекин заинтересован в импорте украинского зерна), председатель Си Цзиньпин не станет подталкивать Россию к ее возобновлению.

Американский аналитик объясняет вышесказанное тем, что на фоне соперничества с Вашингтоном, китайский лидер выберет геополитические интересы, пожертвовав экономическими. Во-Лап Лам отметил, что председатель КНР поступал так в течение последних 5-6 лет своего правления. Следовательно, едва ли он станет менять свои приоритеты сейчас.
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8 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:05
    0
    Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопреки договоренностям, львиная доля зерна из Украины отправляется в Европу, а не в нуждающиеся государства Африки и Ближнего Востока.


    Ну да.За военную помощь Украина отдаёт что может.Но Украина производит 3 % от общего обьёма пшеницы и продаёт только часть на экспорт от этого произведённого обьёма.Так что тут скорее коррупционная составляющая, чем угроза голода.



    Экспорт украинских зерновых в рамка зерновой сделки по странам.


    На 9 месте Тунис,а не Турция.Опечатка.Турция на 3 месте,как в табличке выше.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:27
    +1
    а надоело.... да-да... нет- нет.... yes
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:52
      +1
      Вася hi
      Не надо играть с шуллерами, надо их бить канделябром по голове
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:55
        0
        Всегда знал, что ты гусар! wassat bully .........
        Наше с кисточкой! hi
    2. mavrus
      mavrus Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: Mouse
      а надоело.... да-да... нет- нет.... yes

      Главное, чтобы не получилось как 30 лет назад.... Да-Да-Нет-Да
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:36
    +1
    коллективный Запад и другие заинтересованные лица, в частности, турецкий лидер Реджеп Эрдоган, ищут способы возобновления зерновой сделки, которая приносила им огромную прибыль
    А России кроме головной боли, дополнительных жертв и разрушений ни чего не несет. Если Китай займет сторону нашей страны в этом вопросе, то может хоть это сподвигнет руководство больше не возвращаться к этому вопросу. Уже даже младенцу становится понятно, что "зерновая сделка" была в ущерб себе и на благо противнику.
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 10:56
      -2
      rotmistr60, не пишите ерунды и не повторяйте бред ни в чем не разбирающихся ЛОМов-военкурв и интернет-истеричек.
      Если Владимир Владимирович что делает в международной политике, то от чего у кого-то может возникнуть хоть толика подозрения, что решения Верховного могут быть в ущерб нашим национальным интересам? Так и с Зерновой сделкой: если она была заключена и продлевалась, и если она снова будет продлена, то это только на пользу России.
      • Как я много раз повторял, наше ВПР в вопросе ЗС занимает показательную "двуличную" позицию. Ведь одним из главных условий с нашей стороны было какое? Это: разблокирование нашего зернового экспорта! Что? Я не ослышался? Читаем:
      КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) экспортировала рекордный объем зерна - 60 млн тонн. Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах выставки "Всероссийский День поля - 2023".
      "Если говорить об экспорте, то в сельхозсезон 2022-2023 мы экспортировали абсолютное беспрецедентное рекордное по своим объемам количество зерна, это 60 млн тонн", - сказал он.
      Не понял... Ведь, наш же экспорт блокируют!
      3. На сегодня на первый план вышел вопрос по разблокированию SWIFT для "Россельхозбанка". А еще наши требования такие: разблокирование страхования наших сухогрузов, разблокирование нашего экспорта удобрений и еще, еще, еще...
      Очень похоже, что ЗС Россия использует как "Зерновую кувалду" для пробития еще одной бреши в редутах международных санкций. Ведь, если можно работать Газпромбанку, Россельхоз банку, страховым компаниям а нашими сухогрузами, получать наши удобрения, то в мире многие страны и компании скажут: "А почему тогда мы должны соблюдать какие-то безумные санкции и, главное, терять большие деньги?"
      4. Много раз говорил, что вывоз из воюющей страны, Хохлопадловки, сотнями барж продовольствия нужно всемерно приветствовать! Даже, если в отношения нас условия сделки не выполняются! Ибо каждая вывезенная баржа пшеницы из Свинарнии - это приближение нашей победы.
      Выводы:
      • Скорее всего Россия приостановит Зерновую сделку (которая, кстати, уже примерно с 20-го июня и так не работает: в Одессу не прошло почти ни одной баржи).
      • Я же приветствовал бы продление Зерновой сделки, позволяющей лишать нашего врага продовольствия в масштабных объемах.
      • Разговоры о том, что, мол, Хутор получает за эти баржи деньги - это лживая позиция. Во первых, эти баржи с зерном стоят на много порядков меньше того, что и так дают пятачкам в виде так называемой помощи (на сегодня официально $200 миллиардов, по факту их затраты и потери многократно больше). Во вторых, уверен, что шайка Потного Крысеныша никаких денег от вывоза зерна реально не получает: все уходит в хоть какую-то оплату ранее поставленного и уже уничтоженного вооружения.
      • Единственной стороной, сразу теряющей или приобретающей, является наш "друг" Эрдоган. Впрочем, если ему станет хуже от приостановления Зерновой сделки, думаю, никто в России особенно не расстроится.
      1. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 10:58
        0
        Зерновая сделка. Итоги.
        Стандартная последовательность событий в любой отрасли.
        1. Россия делает что-то.
        2. Куча истеричек визжит и бьётся в падучей с криками «Зрада! Всё плохо! Мы все умрём!».
        3. Россия получает профит.
        4. Истерички старательно делают вид, что ничего не произошло и бегут истерить по следующему поводу.
        Так же было с зерновой сделкой. Только вчера смотрел, как Соловьёв с Мирошником на два голоса пели о том, что «Зачем эта зерновая сделка? Нужно из неё выходить, причём ещё вчера».
        А теперь разберём подробно.
        Итак, на украине было зерно, которое они хотели продать. Попутно создавая шум о том, что «в Африке дети голодные из-за злобной России».
        Россия говорит «Хорошо, вывозите» (заодно выторговывая у Эрдогана уступки по нужным нам вопросам, включая полный вывод турецких войск с территории Сирии).
        Зерно с украины едет в Британию, в Испанию, в Польшу, в США – в общем, куда угодно, но только не голодающим детям Африки.
        Африка такая: «Вот цуки!».
        Россия «А я говорила».
        Европа набивает свои закрома дешёвым украинским зерном и радуется, что обманула лохов. «Лохи» едят попкорн и ждут продолжения. Продолжение наступает очень быстро.
        Разорившмеся европейские фермеры, которые не смогли продать своё зерно из-за демпинга со стороны украины «Офигеть теперь».
        Другие еврофермеры, которые купили дешёвое украинское зерно для кормёжки животных и увидели, что оно низкокачественное, лежалое, прелое, гнилое, с чудовищным количеством пестицидов и так далее – «Офигеть теперь».
        Болгария, Венгрия, Словакия и Польша (это пока, ещё не вечер, может и другие подтянутся) отказываются от ВСЕЙ с/х-продукции с украины.
        Африка «Не хотим иметь никаких дел с этими тупыми эдорасами. Россия, продай нам нормальное зерно!».
        Ну то есть Россия порешала с Турцией, Россия позволила Европе показать своё лицемерие, Россия продала своё зерно в полуторамиллиардную быстрорастущую Африку, Европа (пока не вся, признаю) добровольно отказалась от украинского зерна.
        А где и в чём, собственно, зрада?
        В студию, для разъяснения, приглашаются опытные эксперты из тусовки обиженных идиотов.
        P.S. В прошлом году на украине посеяли 30-40% от предыдущих объёмов. В этом посеяли ещё меньше…