Украинское и польское командование провели встречу по поводу присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Появление бойцов частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии все сильнее тревожит соседние страны НАТО, особенно Польшу и Литву. Еще большую тревогу там вызвала информация о якобы направлении вагнеровцев на польско-белорусскую границу.Ранее свою озабоченность присутствием ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии высказывал польский премьер Матеуш Моравецкий, заявляя, что от «Вагнера» якобы надо ждать провокаций.Теперь же ситуацию с ЧВК «Вагнер» в Белоруссии решили обсудить военные из Польши и Украины. В частности, как сообщают украинские СМИ, прошла встреча главы Оперативного командования Польши Томаша Пиотровского с командующим Объединенными Силами ВСУ Сергеем Наевым.Главный вопрос, который обсуждался - это каковы угрозы нахождения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии и возможные действия Варшавы и Киева.Кроме того, сообщается, что высокопоставленные военные двух стран говорили и об обучении украинских военнослужащих эксплуатации польской военной техники. Где именно прошла встреча военного руководства, в Польше или на Украине, не сообщается.Напомним, что несколько дней назад ситуация вокруг размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии обсудили по телефону главы оборонных ведомств США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы «Вагнера» хотят сходить на экскурсию в польский Жешув.