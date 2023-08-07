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Украинское и польское командование провели встречу по поводу присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

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Украинское и польское командование провели встречу по поводу присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Появление бойцов частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии все сильнее тревожит соседние страны НАТО, особенно Польшу и Литву. Еще большую тревогу там вызвала информация о якобы направлении вагнеровцев на польско-белорусскую границу.


Ранее свою озабоченность присутствием ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии высказывал польский премьер Матеуш Моравецкий, заявляя, что от «Вагнера» якобы надо ждать провокаций.

Теперь же ситуацию с ЧВК «Вагнер» в Белоруссии решили обсудить военные из Польши и Украины. В частности, как сообщают украинские СМИ, прошла встреча главы Оперативного командования Польши Томаша Пиотровского с командующим Объединенными Силами ВСУ Сергеем Наевым.

Главный вопрос, который обсуждался - это каковы угрозы нахождения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии и возможные действия Варшавы и Киева.

Кроме того, сообщается, что высокопоставленные военные двух стран говорили и об обучении украинских военнослужащих эксплуатации польской военной техники. Где именно прошла встреча военного руководства, в Польше или на Украине, не сообщается.

Напомним, что несколько дней назад ситуация вокруг размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии обсудили по телефону главы оборонных ведомств США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы «Вагнера» хотят сходить на экскурсию в польский Жешув.
Использованы фотографии:
sb.by
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7 комментариев
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  1. DoctorRandom
    DoctorRandom Сегодня, 10:43
    +2
    Какой ужасный фотошоп, однако. Держите оригинал:
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 10:46
    0
    По "Вагнеру" нужно было саммит НАТО по новому собирать... Чего уж мелочиться...
    Украинское и польское командование
    это совсем не тот уровень, которого достойны музыканты...
  3. monetam
    monetam Сегодня, 10:50
    +1
    Всё, музыканты теперь переквалифицировались в инструкторов. Как боевая сила - они в учебниках по истории, и не более того.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:53
    0
    Ну "Вагнер", ну в Белоруссии..... А вам какое дело?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    0
    размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии обсудили по телефону главы оборонных ведомств США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак.
    Поляки уже успели американцам пожаловаться и заручиться их поддержкой ... на всякий случай. Ну и конечно перетерли с "украинскими друзьями", хотя очевидно, что разговор в основном шел не о возможном взаимодействии при отражении (?), а об обучении эксплуатации польской техники.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:59
    0
    Появление бойцов частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии все сильнее тревожит соседние страны НАТО, особенно Польшу и Литву. Еще большую тревогу т
    . Нервные какие... им к доброму доктору пора, а они о чем то совещаются fool
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:06
    0
    Озабоченностью Польши, Литвы удовлетворен! yes