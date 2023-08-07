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Японский премьер намеревается заручиться поддержкой президентов США и Южной Кореи в вопросе слива воды с аварийной АЭС «Фукусима» в океан

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Японский премьер намеревается заручиться поддержкой президентов США и Южной Кореи в вопросе слива воды с аварийной АЭС «Фукусима» в океан

Япония начнёт сбор радиоактивной воды из резервуаров на аварийной АЭС «Фукусима» в ближайшие недели. Японское профильное ведомство подтверждает информацию о том, что сброс в океан будет начат уже до конца августа.


При этом в самой Японии утверждают, что «вода была очищена». Далеко не все соседи Японии (и не только соседи) в это верят. Если учесть, что в стране дефицит даже с технической водой, для чего же сбрасывать тысячи тонн воды в океан, если она очищена?

Обращает на себя внимание заявление пресс-секретариата правительства Японии. В заявлении говорится, что премьер Фумио Кисида «разъяснит планы по сбросу воды с АЭС «Фукусима» президенту США Джо Байдену и главе Республики Корея Юн Сук Ёлю». Произойти это должно на трёхсторонней встрече, которая запланирована на 18 августа. Пройти она должна в резиденции президента США Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.

Японская пресса пишет, что президент Южной Кореи в целом готов одобрить сброс воды с японской атомной электростанции, однако оппозиционные силы в Сеуле выступают категорически против этого. Если южнокорейский президент скажет Токио «да», то его рейтинг может опуститься до крайне низких показателей в своей стране.

Из материалов японской прессы:

Фумио Кисида примет итоговое решение после 18 августа, стараясь заручиться поддержкой со стороны Джо Байдена и президента Южной Кореи Юн Сук Ёля.

Ранее китайские власти закрыли порты страны для принятия без радиологического контроля свежих морепродуктов из Японии. В Китае подозревают Токио не только в том, что вода с «Фукусимы», мягко говоря, не очень чиста, но и в том, что японцы уже начали пробный слив этой воды в море.

Интересно, хотя бы один «независимый эколог» вышел на акцию протеста перед резиденцией Кисиды или попытался заблокировать работу групп по сливу радиоактивной воды с аварийной АЭС в океан?..
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14 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:29
    +4
    а этой Гретой которая Тумберг заручится не хочет? всё избирательно.....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:31
      +1
      Эта свиристелка тоже подтвердит что легкое облучение будет благотворно сказываться на жизни морских организмов. За это ей может дадут второй раз премию Нобеля.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:47
      +1
      Цитата: Mouse
      а этой Гретой которая Тумберг заручится не хочет? всё избирательно.....

      Грета сейчас в отпуске на Сейшалах.
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 10:55
      +1
      Это точечное оружие, без подсветки не работает
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:58
        0
        Цветомузыку врубить? winked ...............
  2. aakvit
    aakvit Сегодня, 10:34
    0
    Интересно, хотя бы один «независимый эколог» вышел на акцию протеста перед резиденцией Кисиды или попытался заблокировать работу групп по сливу радиоактивной воды с аварийной АЭС в океан?..

    Ага, счазззз! Это, хоспода, ДРУГОЕ! stop
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:34
    +2
    Фумио Кисида примет итоговое решение после 18 августа, стараясь заручиться поддержкой со стороны Джо Байдена и президента Южной Кореи Юн Сук Ёля.

    Похоже на
    Я хочу нагадить кучу на главной городской площади, но для этого мне необходимо одобрение двух собутыльников, с которыми вчера бухал.


    Теперь для того, чтобы обгадить экологию всему человечеству, достаточно одобрения маленького междусобойчика?
    Разбудите Грету!!!!!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:51
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Теперь для того, чтобы обгадить экологию всему человечеству, достаточно одобрения маленького междусобойчика?

      Южная Корея только для компании, а принимать решение о загрязнении будет Чумадед. Все стало на свои места, побоку разные там "гринписы", Греты, ученые экологи, ну а на народ планеты Америке начхать.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 10:56
      0
      Поднимите ей веки!!!
      Ттттттттттьь
  4. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 10:35
    +2
    В водопровод пусть сливают, а не в океан!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:44
    +1
    в самой Японии утверждают, что «вода была очищена»
    А почему бы в таком случае японскому премьеру если не самим использовать воду, то предложить ее доставлять танкерами в те же Сша? Ясно, что американцев такой вариант не устроит. А почему (риторический вопрос)?
    хотя бы один «независимый эколог» вышел на акцию протеста перед резиденцией Кисиды или попытался заблокировать работу групп по сливу радиоактивной воды
    Не заплатили, вот и не выходят "экологи".
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:50
    0
    Какие пронблэмы?
    Перекачать воду в танкеры и закачать в выработанные морские газовые месторождения, например, в Норвегии. Наверно и другие есть.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:56
    0
    "Зеленые" в Германии санкции введут в отношении Японии?
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:57
    0
    Японский премьер намеревается заручиться поддержкой президентов США и Южной Кореи в вопросе слива воды с аварийной АЭС «Фукусима» в океан
    . Циничная сво/Л/ота, стоят один другого...
    Проблему решить можно, только средств на это выделять не хотят...