Японский премьер намеревается заручиться поддержкой президентов США и Южной Кореи в вопросе слива воды с аварийной АЭС «Фукусима» в океан

Фумио Кисида примет итоговое решение после 18 августа, стараясь заручиться поддержкой со стороны Джо Байдена и президента Южной Кореи Юн Сук Ёля.

Япония начнёт сбор радиоактивной воды из резервуаров на аварийной АЭС «Фукусима» в ближайшие недели. Японское профильное ведомство подтверждает информацию о том, что сброс в океан будет начат уже до конца августа.При этом в самой Японии утверждают, что «вода была очищена». Далеко не все соседи Японии (и не только соседи) в это верят. Если учесть, что в стране дефицит даже с технической водой, для чего же сбрасывать тысячи тонн воды в океан, если она очищена?Обращает на себя внимание заявление пресс-секретариата правительства Японии. В заявлении говорится, что премьер Фумио Кисида «разъяснит планы по сбросу воды с АЭС «Фукусима» президенту США Джо Байдену и главе Республики Корея Юн Сук Ёлю». Произойти это должно на трёхсторонней встрече, которая запланирована на 18 августа. Пройти она должна в резиденции президента США Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.Японская пресса пишет, что президент Южной Кореи в целом готов одобрить сброс воды с японской атомной электростанции, однако оппозиционные силы в Сеуле выступают категорически против этого. Если южнокорейский президент скажет Токио «да», то его рейтинг может опуститься до крайне низких показателей в своей стране.Из материалов японской прессы:Ранее китайские власти закрыли порты страны для принятия без радиологического контроля свежих морепродуктов из Японии. В Китае подозревают Токио не только в том, что вода с «Фукусимы», мягко говоря, не очень чиста, но и в том, что японцы уже начали пробный слив этой воды в море.Интересно, хотя бы один «независимый эколог» вышел на акцию протеста перед резиденцией Кисиды или попытался заблокировать работу групп по сливу радиоактивной воды с аварийной АЭС в океан?..