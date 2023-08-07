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Губернатор Калужской области сообщил о сбитом в регионе российской ПВО вражеском БПЛА

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Губернатор Калужской области сообщил о сбитом в регионе российской ПВО вражеском БПЛА

Система ПВО в Калужской области уничтожила беспилотник. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщил в своём ТГ-канале. Как уточнил глава области, сбит был дрон сегодня в 02:30 ночи. Сработали средства ПВО в Ферзиковском районе.


Губернатор Калужской области:

Последствий для людей и инфраструктуры нет

Кстати говоря, о работе системы ПВО сообщили и местные жители. Так, по словам очевидцев, ими был слышен гул летящего объекта, а после этого в небе была замечена вспышка, и прозвучал громкий звук от взрыва.

Напомним, что данный регион уже не раз подвергался атакам с использованием БЛА. Последняя такая атака со стороны противника была пресечена 3-го августа. Тогда система противовоздушной обороны сбила семь БПЛА, пытавшихся пролететь через область. Как сообщало Минобороны РФ, обошлось без пострадавших. Никаких разрушений также выявлено не было.

По данным оборонного ведомства страны, 9-го июля боевики киевского режима тоже пытались атаковать аэродром Шайковка в Калужской области двумя ракетами С-200, но безуспешно.

Тем временем в другом регионе силы РЭБ посадили дрон самолётного типа. Такие данные следуют из данных российских пабликов. Речь идёт в данном случае о Курской области. Жертв и разрушений нет.

Для справки: Расстояние от Калужской области до Москвы – 260 км. Регион граничит с 5-ю областями – Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской.
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2 комментария
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  1. Million
    Million Сегодня, 10:44
    +1
    А что,южнее Калуги ПВО отсутствует?
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:48
    0
    Ну сбили. Пишут, например, что ВС РФ за месяц
    расходует 10 000 БПЛА различных типов. ВФУ тоже немало. О каждом писать?