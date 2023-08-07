Врио главы ДНР: ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление

Украинские войска не оставляют попыток «срезать» так называемы Времьевский выступ, расположенный на стыке Запорожской области и ДНР. Ожесточенные бои идут за населенные пункты Урожайное и Старомайорское.
Напомним, что последнее находится в «серой зоне» и на данный момент трудно определить его принадлежность. Населенный пункт, что называется переходит из «рук в руки». В то же время, Урожайное контролируется ВС РФ. Буквально вчера, 6 августа, ВСУ предпринимали очередную попытку наступления на данный населенный пункт, но были разбиты российской артиллерией и авиацией.
Между тем натиск украинских войск на этом участке фронта не ослабевает. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия-24», Южнодонецкое направление по-прежнему остается самым «горячим». Ожесточенная борьба ведется за вышеупомянутые Урожайное и Старомайорское.
При этом со слов чиновника, ВСУ стягивают резервы и продолжают проводить атаки в районе Времьевского выступа. Только за прошедшие сутки украинские войска шесть раз посылали свои штурмовые группы на оборонительные позиции ВС РФ.
Стоит отметить, что ввод Киевом в бой резервов ранее анонсировали ряд зарубежных СМИ и аналитиков. Якобы первая часть так называемого контрнаступления ВСУ была лишь «прощупыванием» обороны российских войск. Между тем в первой фазе операции украинская армия уже понесла колоссальные потери в живой силе и по некоторым данным лишилась более трети поставленной Западом техники.