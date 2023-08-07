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Врио главы ДНР: ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление

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Врио главы ДНР: ВСУ перебрасывают резервы на Южнодонецкое направление

Украинские войска не оставляют попыток «срезать» так называемы Времьевский выступ, расположенный на стыке Запорожской области и ДНР. Ожесточенные бои идут за населенные пункты Урожайное и Старомайорское.


Напомним, что последнее находится в «серой зоне» и на данный момент трудно определить его принадлежность. Населенный пункт, что называется переходит из «рук в руки». В то же время, Урожайное контролируется ВС РФ. Буквально вчера, 6 августа, ВСУ предпринимали очередную попытку наступления на данный населенный пункт, но были разбиты российской артиллерией и авиацией.



Между тем натиск украинских войск на этом участке фронта не ослабевает. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия-24», Южнодонецкое направление по-прежнему остается самым «горячим». Ожесточенная борьба ведется за вышеупомянутые Урожайное и Старомайорское.

При этом со слов чиновника, ВСУ стягивают резервы и продолжают проводить атаки в районе Времьевского выступа. Только за прошедшие сутки украинские войска шесть раз посылали свои штурмовые группы на оборонительные позиции ВС РФ.

Стоит отметить, что ввод Киевом в бой резервов ранее анонсировали ряд зарубежных СМИ и аналитиков. Якобы первая часть так называемого контрнаступления ВСУ была лишь «прощупыванием» обороны российских войск. Между тем в первой фазе операции украинская армия уже понесла колоссальные потери в живой силе и по некоторым данным лишилась более трети поставленной Западом техники.
Использованы фотографии:
ВК/Денис Пушилин
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:29
    +5
    Два месяца "прощупывать" и положить почти 45 тыс. штыков и 1,5 тыс. бронетехники - непозволительная роскошь для любой страны НАТО, а для аборигенов сойдет.....
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 12:49
      0
      А аборигены с другой стороны не также действовали и действуют под Угледаром, Марьинкой, Авдеевкой, в Бахмуте?
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:29
    +4
    Между тем в первой фазе операции украинская армия уже понесла колоссальные потери в живой силе и по некоторым данным лишилась более трети поставленной Западом техники.
    Не перестает удивлять тупая верность укрорейху в ненужной! Неужели и правда они уверены в своей пэрэмоге? А когда сдаются то сразу становятся поварами, водилами...
    Мясные контрнаступы) продолжают набирать обороты, и собирать свой урожай)).
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:00
      0
      Не перестает удивлять тупая верность укрорейху в ненужной!

      Что верно то верно, а потом одинаковый театр в плену устаревают.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:29
    +2
    Сталинский танк Т-54Б на Запорожском направлении, подорвался на мине, но отбился от fpv дрона мангалом на крыше. Эти легендарные танки в том числе громят хинзиров и хваленую западную бронетехнику в ходе их контрнаступа.

  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:36
    0
    Украинские войска не оставляют попыток «срезать» так называемы Времьевский выступ, расположенный на стыке Запорожской области и ДНР. Ожесточенные бои идут за населенные пункты Урожайное и Старомайорское.

    ВФУ за 1,5 года понесли потери 300К. Т.е. за 15 лет понесут потери 3 млн. С учётом пополнения 18-ти летними, даже не считая наёмников, это просто чепуховые потери. Все виды довольствия поставит Запад. Эти битвы за избушку лесника могут быть вечными, если не громить пресловутые мосты, туннели, порты, электростанции и центры принятия решений. Нужно уничтожать всю инфраструктуру врага!
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 11:46
      +1
      Ничего себе у вас масштабы.

      У них падает рождаемость. В этом году сократилась на треть и в месяц рождается только 15.5 тысяч детей. Это 90 с небольшим мальчиков в год. Даже если всех отправлять на фронт, то этого не хватит для восполнения потерь. А рождаемость будет ещё и снижаться, детей будут вывозить, вырастет детская смертность из-за падения качества жизни и здравоохранения. Плюс, надо восполнять и людей в тылу, там тоже не бессмертные. И сколько получится поставить в строй в год? 30 тысяч? Да они за пару месяцев столько гробят.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:15
        0
        Цитата: parabyd
        И сколько получится поставить в строй в год? 30 тысяч?

        В настоящий момент у ВФУ мобрезерв порядка 2 млн.(10% населения), если грести всех подряд, а ещё женщины.
        1. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 13:06
          0
          Это да. Одна лишь проблема - в том, что все эти вычисления строятся на допущениях, слишком отличающихся от реальности, а именно: 1) наступление будет продолжаться; 2) потери будут такими же. Но ведь никаких оснований предполагать, что будет именно так - нет. Настораживает другое: поступают сообщения, что в частях на ЛБС у укров в подразделениях остаётся по 30% штатного состава. Но это почему-то пока не приводит к обрушению фронта, котлам и стремительному "контротступлению". Возникает вопрос: так сколько же процентов должно остаться, чтобы это наконец-таки произошло?
    2. Комментарий был удален.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:18
    +1
    При этом со слов чиновника, ВСУ стягивают резервы и продолжают проводить атаки в районе Времьевского выступа. Только за прошедшие сутки украинские войска шесть раз посылали свои штурмовые группы на оборонительные позиции ВС РФ.

    Важное сообщение от ВРиО.
    Без него Москва бы так и осталась в неведении.
    Спаситель! Добыл информацию и передал нашим.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:20
    -1
    С упорством достойным другого применения прут, как бараны на заклание. Очевидно такая судьба была уготовлена бывшей УССР после того как предали все и вся окунувшись в бандеровщину.