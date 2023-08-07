Глава Забайкалья сообщил о состоянии здоровья избитого инвалида СВО

Подвергшегося жестоким побоям инвалида спецоперации по имени Михаил перевезли из Нерчинско-Заводского района Забайкальского края в краевую больницу в Краснокаменске. Там ему сделали компьютерную томографию головы и тщательно обследовали.
Об этом написал губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале.
Участника спецоперации проконсультировал лично главный внештатный нейрохирург Министерства здравоохранения.
Глава Забайкалья сообщил о состоянии здоровья избитого злоумышленниками инвалида СВО. По его словам, он чувствует себя нормально. Проведенное обследование не выявило никаких осложнений.
Состояние у него удовлетворительное, осложнений не обнаружено
- пишет Осипов.
После этого глава региона поручил доставить пострадавшего в Читу при помощи санитарной авиации. Тут Михаил пройдет комплексное лечение.
Здесь ему комплексно окажут всю необходимую помощь, чтобы Михаил быстрее пошел на поправку
- пояснил глава региона свое решение.
Осипов пожелал пациенту скорейшего выздоровления.
Дело об избиении инвалида СВО взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Вечером 5 августа два ветерана СВО, каждый из которых потерял на фронте ногу, отдыхали в кафе Нерчинско-Заводского района, когда к ним пристала компания молодых людей и начала оскорблять. Когда отставные военнослужащие покинули заведения, их догнали злоумышленники и протаранили машину. Они их избили и сорвали с инвалидов боевые награды.