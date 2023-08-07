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Глава Забайкалья сообщил о состоянии здоровья избитого инвалида СВО

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Глава Забайкалья сообщил о состоянии здоровья избитого инвалида СВО

Подвергшегося жестоким побоям инвалида спецоперации по имени Михаил перевезли из Нерчинско-Заводского района Забайкальского края в краевую больницу в Краснокаменске. Там ему сделали компьютерную томографию головы и тщательно обследовали.

Об этом написал губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале.

Участника спецоперации проконсультировал лично главный внештатный нейрохирург Министерства здравоохранения.

Глава Забайкалья сообщил о состоянии здоровья избитого злоумышленниками инвалида СВО. По его словам, он чувствует себя нормально. Проведенное обследование не выявило никаких осложнений.

Состояние у него удовлетворительное, осложнений не обнаружено

- пишет Осипов.

После этого глава региона поручил доставить пострадавшего в Читу при помощи санитарной авиации. Тут Михаил пройдет комплексное лечение.

Здесь ему комплексно окажут всю необходимую помощь, чтобы Михаил быстрее пошел на поправку

- пояснил глава региона свое решение.

Осипов пожелал пациенту скорейшего выздоровления.


Дело об избиении инвалида СВО взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Вечером 5 августа два ветерана СВО, каждый из которых потерял на фронте ногу, отдыхали в кафе Нерчинско-Заводского района, когда к ним пристала компания молодых людей и начала оскорблять. Когда отставные военнослужащие покинули заведения, их догнали злоумышленники и протаранили машину. Они их избили и сорвали с инвалидов боевые награды.
Использованы фотографии:
https://t.me/am_osipov
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63 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:24
    +29
    Война в полях, война в тылу, война в головах...
    Нелюдь необходимо найти и показательно наказать.
    Таких необходимо ограничивать как в свободе, так и в правах.... это не наши люди, это вообще не люди, а нелюди нет места в нашей стране soldier
    1. ДЕНЕБ
      ДЕНЕБ Сегодня, 11:36
      +4
      Да-да!!Нелюди!!Только вопрос?А эти самые нелюди,они с неба что ли упали?А они одни такие в нашем ,,царстве,,датском?!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:48
        +10
        В любом обществе есть некоторое количество и нелюди... вот только ведут они себя по разному, все зависит от состояния самого общества и... не раз писал, что в "нашем датском королевстве" не все в порядке.
        Будет общество здоровое, сильное, нелюдь будет прятаться по щелям и выползать, крайне редко, потому что совсем не выползать они не могут.
        1. Динго
          Динго Сегодня, 12:22
          +3
          не раз писал, что в "нашем датском королевстве" не все в порядке.

          Если обращаться близко к тексту Шекспира ("Гамлет" в переводе Бориса Пастернака) это звучит примерно так:
          "...Не все так славно в датском королевстве...
          Какая-то в державе датской гниль...".
        2. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 12:57
          +1
          Цитата: rocket757
          Будет общество здоровое, сильное, нелюдь будет прятаться по щелям и выползать, крайне редко, потому что совсем не выползать они не могут.

          Здоровое общество? Если у власти легализовавшиеся "братки" , если ценности людей определяются количеством долларов в наличии, если судебная система "как дышло". Боюсь , что наказание для "этих" будет далеко от того, что хотелось бы.
          Не все конечно так плохо как я выше выразил, но уже не одно поколение нужно, чтобы стало это как то выправляться.
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 12:02
        +6
        Да-да!!Нелюди!!Только вопрос?А эти самые нелюди,они с неба что ли упали?А они одни такие в нашем ,,царстве,,датском?!

        Рецепты против "упавших с неба" все старые - профилактика и жесткое наказание. Ни того ни другого у нас в должной мере нет.
      3. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:08
        0
        Цитата: ДЕНЕБ
        Да-да!!Нелюди!!Только вопрос?А эти самые нелюди,они с неба что ли упали?А они одни такие в нашем ,,царстве,,датском?!


        Можно согласиться, что детки не в вакууме выросли, есть как минимум группа "разделяющая взгляды". По ним бы широким бреднем пройтись.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:49
      +12
      Цитата: rocket757
      Война в полях, война в тылу, война в головах...
      Нелюдь необходимо найти и показательно наказать.
      Таких необходимо ограничивать как в свободе, так и в правах.... это не наши люди, это вообще не люди, а нелюди нет места в нашей стране soldier

      Молодые люди, включая не участвующих в избиении и девушек-подстрекательниц, собрали себе целый букет статей Уголовного кодекса РФ. В США, с учётом англосаксонского права, им бы меньше 20 лет не дали. Надеюсь, что с учётом резонансности дела девочкам дадут по 10, а мальчикам - 15-20.
      Выродков нужно карать. am
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 11:53
        +8
        Да, нужен открытый суд и показательный приговор.Никаких присяжных! Чтобы в будущем ни одна сволочь даже не взглянула косо на ветерана.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 12:04
          +4
          Что хуже - инвалид одноногий, здесь расстрел нужен, их ничего уже не исправит.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:05
        +7
        Онижедети... безнаказанность порождает много, много очень плохих проявлений у всяких безмозглых прид /Д/уроков...
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:15
      +6
      Мы просто пожинаем плоды отсутствия у государства идеологии и стратегии развития населения. Массово выращенные "иваны,родства не помнящие "живут жизнью потреблялы,по принципу "день прошёл и зашибись "!Отсюда и массовая инфантильность в обществе ,которые является обществом только на словах.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:19
        +5
        У этого государства, вернее правящего класса, совершенно чёткая, понятная стратегия... вытравить все советское и воспитать послушно стадо баранов!!! Это единственный способ их выживания...
        Ничего, ведь, нового, все по учебнику.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 12:25
          +4
          Это большая их ошибка, мне кажется. все что они воспитали и воспитать пытаются, воевать за них точно не станет, а вне страны они никто, мировая элита им скорее всего не светит, интересны только как противовес Путину в ряде вопросов. Возьмем того же Усманова, который считался запутинским, а сейчас, по слухам, состоит в "партии мира". Допустим "нагнут" РФ, кто после этого станет считаться с его собственностью? Благодарность от янки - вещь призрачная.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 13:05
            0
            Ошибка//не ошибка, вопрос спорный... не стоит считать, что у них нет советчиков мозговитых!
            Те советчик чётко понимают, чту у нашего народа такое понятие, как РОДИНА МАТЬ, записано на подкорке и мы будем свою Родину защищать, по любому.
            Не зря многие удивляются, что у наших людей при общей нелюбви к правящий, нет сомнения защищать себя, Родину, здесь у нас и даже где то вдали, если есть понимание, что для Родины оттого, польза будет.
            В общем, все сложно/просто, без поллитры не понять!!! Но так уж оно есть и по другому, пока, не может быть.
        2. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 12:38
          +1
          вытравить все советское и воспитать послушно стадо баранов
          Родители этих "детей" сами воспитывались в перестройку,, думаю. Что советского они могли вложить им в головы... А баранов воспитали отлично.
        3. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 13:05
          0
          Виктор, приветствую! hi
          Цитата: rocket757
          ... вытравить все советское и воспитать послушно стадо баранов!!! .

          Ага! 30лет вытравляли, а как понадобились защитники страны, сразу стали к народу обращаться и декларировать разное хорошее. В том числе льготы.То есть Государство обещает уважительно отношение и поддержку семьям и детям служившим. Вот пусть бы этот процесс судебный стал Показательный, подтвердил бы уважение Государства к своим защитникам. Что бы эта шваль, которая над инвалидами -защитниками Государства глумилась и увечья наносила, пусть забудет, как небо и солнце выглядят, пусть получат такие сроки в таких местах, что бы не выйти никогда. Недоумки, похоже, перед друзьями и девками выделывались ---- вот мы крутые, так пусть сполна получат за свою "крутизну." Ну и девкам пусть тоже достанется по полной.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:24
    +8
    Когда отставные военнослужащие покинули заведения, их догнали злоумышленники и протаранили машину. Они их избили и сорвали с инвалидов боевые награды.
    Надеюсь, "злоумышленников", а по русски преступников найдут/нашли.
    Здоровья Михаилу!
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 11:45
      +11
      "... отдыхали в кафе Нерчинско-Заводского района, когда к ним пристала компания молодых людей и начала оскорблять. "
      ***************************************************************************************И это ещё не всё...

      К примеру, отчего рефлекторно - стандартная реакция властей, СМИ и населения (безусловно правильная...) не сопровождается предложением "взять за вымя" и администрацию помянутого "кафе"?..

      Они что, "не видели - не слышали", что У НИХ в "заведении", КАК МИНИМУМ, происходит ГРУБОЕ нарушение общественного порядка?.. Вооще-то, уже одна только публичная брань с матом, есть уже законное основание для вызова наряда полиции?...

      У них не было "шататой охраны"?.. Она бездействовала?.. А почему?..

      Хорошо, инвалиды "покинули заведение", и уже, "как бы", находились вне "зоны ответственности" администрации. Но пока они были там, при всех своих "регалиях", отчего, СРАЗУ ЖЕ, наряд не вызвали?... Не хотели "скандала"?..

      Ну, дык ВОТ ЗА ЭТО, и отвечать тоже надо бы. С учетом последствий, как минимум (средней тяжести"...
      1. Fangaro
        Fangaro Сегодня, 11:57
        -2
        А регалии были?
        В Каменск-Уральском те, кто девку в фонтан макали и по морде съездили, сказали, что участники. А были они, которые в Каменск-Уральском, участниками СВО?
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 12:05
          +2
          Да конечно нет, просто случайно два парня без ноги попались
        2. ЧистыеКлючи
          ЧистыеКлючи Сегодня, 12:58
          0
          Обычные уголовники. Зэки. Никакого отношения к СВО.
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:28
        -1
        Я, кстати, напомню о том, что уличный клоун с биркой "навальный", года четыре назад, уже за одно за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной (даже без "нанесения увечий"...) в СМИ, получил, в результате срок...
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:24
    +10
    Читинская область, или как ее сейчас - Забайкальский край, это регион с высоким уровнем преступности и субкультурой АУЕ.
    Со слов потерпевшего: "Моего брата трое человек пинали, а Серегу двое держали. Он рассказал, что он пытался подползти, а они его сразу обратно оттаскивали. С Миши сорвали медали, у него их было четыре — за Бахмутовскую мясорубку, взятие Соледара, медаль «За отвагу».
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 11:39
      +6
      это регион с высоким уровнем преступности
      Это же не уголовщина, к сожалению характерная для этого региона. Это политика и другой уровень, что уже характерным не является. На хулиганку не тянет, хотя именно её скорее всего и инкриминируют, если дело не возьмут на контроль политики. Оно этого вполне заслуживает по всем параметрам.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:06
      +6
      Читинская область, или как ее сейчас - Забайкальский край, это регион с высоким уровнем преступности и субкультурой АУЕ.

      Причина одна - нежелание власти наводить порядок, при наличии полномочий с этой дрянью несложно справиться.
      1. kit88
        kit88 Сегодня, 12:23
        +5
        Пока в Москве не узнали, местная полиция вообще всё на тормозах спускала. Типа пацаны повздорили, с кем не бывает....
        Теперь в Москве возникли вопросы еще и к правоохранителям Забайкалья, они там вообще на кого работают?
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:25
    +3
    Там же двое было. Или вчера ошибку написали? Что со вторым?
    И выморозки то задержаны?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:27
    +9
    Только ВМСЗ: расстрел, исправит таких нелюдей.
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:30
    +6
    и протаранили машину.
    Скорее всего, за это им пообещали заплатить- обычные агрессивные подонки на такое не пошли бы.
    1. KLM77
      KLM77 Сегодня, 12:29
      +1
      Почему не пошли бы, безнаказанность и не на такое толкает.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:56
        +1
        Почему не пошли бы
        Потому что это просто трудно и дорого. Избить кого-то подвернувшегося под руку- это одно, а выслеживать и таранить- это совсем другое.
  7. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 11:31
    0
    Хороши кадеты и хорошее там у них патриотическое воспитание.
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 11:32
    +4
    озор для страны, которая ценит традиции и патриотизм. Запад снова разорвет рот. позор а не хорошая реклама желающих стать солдатами.
    Люди, напавшие на бедолагу, сразу на передовую.

    хорошее выздоровление! быстрое воссПтановление!
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:37
    +13
    Цитата: rocket757
    Нелюдь необходимо найти и показательно наказать.
    Таких необходимо ограничивать как в свободе, так и в правах.... это не наши люди,

    Под Туапсе 4 южанина забили насмерть двоих вагнеров, один вагнер успел убежать.
    Убийцы сбежали на свою историческую родину, у нас обьявлены в розыск...попробуй их теперь выудить из соседней республики. request
    Вот такие вот дела...в Россию приезжают убивать и грабить, а затем убегают к себе домой.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:59
      0
      Что за историческая родина? Откуда ?
  10. Cannon
    Cannon Сегодня, 11:38
    +9
    Цитата: LeutnantTom
    Люди, напавшие на бедолагу, сразу на передовую

    На минные поля, от них там хоть какая-то польза будет.
  11. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:42
    +5
    Дело об избиении инвалида СВО взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Ребята, вы приплыли... Раз лично Бастрыкин, значит наказание будет по максимуму...
    Коль ты "вне закона" так любишь играть,
    Готовься в суде за «игру» отвечать…
    Не говори потом – Несправедлив, мол он…
    Закон всегда суров – на то он и закон…
    1. KLM77
      KLM77 Сегодня, 12:40
      +1
      Ребята, вы приплыли... Раз лично Бастрыкин, значит наказание будет по максимуму...
      С чего бы? Наказание(приговор) выносит суд, а Бастрыкин это всего лишь следствие и не факт, что оно укажет мотивацию точно. С большой вероятностью будет "из хулиганских побуждений", а стоит покопать в сторону не являются ли они сторонниками "правого сектора" или иной подобной организации.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:58
        0
        Наказание(приговор) выносит суд
        А угодить большому человеку судьи тоже не прочь. Так что скорее всего несколько лет урвут.
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:43
    +7
    Когда отставные военнослужащие покинули заведения, их догнали злоумышленники и протаранили машину.
    Четко прослеживается, намеренное, заказное избиение ветеранов - "догнали злоумышленники и протаранили машину". Работает диверсионная сеть СБУ.
    1. Stalingrad2010
      Stalingrad2010 Сегодня, 12:00
      +2
      В своё время попав в НКВД, они уже бы сознались в работе на всё разведки мира, а у нас второго преступника поймать не могут, не говоря про остальных членов петушиной стаи.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:43
    +3
    Все же плохо ,что мы не строим каналы ,пора по моему начинать ? Вот первая пятерка смело подала заявки и копать бы им лет 20 ,может мозг и встал на место .
    Но сейчас выяснится что они ударники ,больные астмой ,мама у них на попечении и все им сойдет с рук .По сути это переход на сторону врага ,но мы же благородные
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 11:47
      +2
      Каналы все уже построены, но есть задача построить Северный Широтный Ход.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:51
      0
      Цитата: APASUS
      Все же плохо ,что мы не строим каналы ,пора по моему начинать ?

      И железную дорогу от Мурманска до Берингова пролива.
  14. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 11:44
    +9
    Для лиц оскорбляющих, избивающих наших бойцов неплохо ввести наказание от 6 до 24 мес. в штрафной роте. Женщин туда же санинструкторами. Направлять после месячного обучения на самые сложные участки.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:45
      +1
      Какие из этих шмар санинструктора, максимум утку выносить.
  15. t-12
    t-12 Сегодня, 11:49
    +8
    Сейчас все будут показушно негодовать и пиариться на этом инвалиде. Губернатор, депутаты, чиновники Минздрава...

    А другими инвалидами губернаторы занимаются с тем же усердием? Главные нейрохирурги Минздрава звонят всем инвалидам? Или других инвалидов в России нет?
  16. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:50
    0
    Как вы ожидаемо реагируете на бытовуху то, типа не в курсе как такие случаи происходят у взрослых людей.
  17. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 11:52
    +3
    Нашел в местных новостях подробное описание, что произошло.
    Считаю что наказать надо сильно, максимально показательно.

    Сестра военнослужащего СВО с инвалидностью, которого избила группа неизвестных после конфликта в кафе в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья, рассказала подробности об инциденте корреспонденту «Чита.Ру». Она сообщила, что у обоих пострадавших бойцов не было ноги, а один из военнослужащих был членом ЧВК «Вагнер». В кафе к мужчинам пристала агрессивная компания, которая обвиняла их в участии в спецоперации, а позже преследовала на машине и, преградив дорогу, напала.

    — Четвертого августа вечером мой брат Миша, участник СВО от группы ЧВК «Вагнер», и его друг, участвующий в спецоперации по мобилизации Сергей Елгин, поехали в кафе посидеть, отдохнуть. Поехали на новой машине, которую мой брат купил себе в Чите. Пока они там сидели, к ним подошел молодой человек и начал говорить про них, что они наемники, , что на Украине убивали украинских детей и, ясное дело, маты. Они уже немного там посидели, и Миша говорит своему товарищу: «Давай соберемся, поедем домой, потому что эта история ничем хорошим не кончится». И когда они начали уходить, они им снова возле машины начали свое мнение высказывать, что СВО — это плохо, что они не за то воют и так далее. Они сели и поехали. Миша позвонил 112 и подъехал к отделению полиции. Он попросил своего товарища рассказать, что вот так их оскорбили в кафе, но Серега сказал: «Я не пойду, я без ноги, во-первых, мне неудобно. Да и что я им скажу, что они меня обидели?» Ладно, решили ехать домой. Уже было время 05:00 утра. А парни наши сами живут в селе Ивановка, это в 12 километрах от кафе в Нерчинском Заводе, где они сидели.

    Пока они ехали, они заметили, что та компания их преследует на двух машинах. У нас там можно сделать круг через другую деревню и обратно вернуться в нашу. Миша предложил так сделать, поехать через Горный Зерентуй, чтобы преследователи от них отстали. Но они не отстают. И вот они уже почти приехали в Ивановку, и что-то там у них случилось, машина заглохла. Они заблокировали двери, сидят внутри. Миша стал звонить младшему брату, чтобы он помог, а те подъехали, перекрыли дорогу. Они вышли из машин и стали долбить по их автомобилю, выбили все стекла. Один увидел, что Миша звонит, они у него выхватили телефон и выбросили, говорят: «Ты кому звонишь, своим этим ЧВК? Братве своей? Да они кто такие?» Вытащили их из машины в разные стороны и взялись их бить.

    С двумя нашими парнями было еще два. Они одного ударили, он сел, схватился за голову, а второй просидел в машине. Моего брата трое человек пинали, а Серегу двое держали. Он рассказал, что он пытался подползти, а они его сразу обратно оттаскивали. С Миши сорвали медали, у него их было четыре — за Бахмутовскую мясорубку, взятие Соледара, медаль «За отвагу». Они кричали: «Это кто вам, эти ЧВК дали?»

    На место потом приезжал младший брат. Он говорит, что был в шоке. Всё лицо опухло как шарик, и всё в крови, черное, в земле. Он забрал их в машину и уехал. Утром они приехали ко мне, я когда увидела, тоже была в шоке. Всё лицо в крови, кровь из носа бежит ручьем. Второй был получше, они же его не трогали. просто таскали. Мы поехали в больницу. Сережа сидит, говорит: «Мы за что там воевали, за что там ноги потеряли, за такое отношение?» И всю дороги они эти фразы говорили. У Миши закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, сломан нос, ушибы, гематома на половину лица.

    После больницы мы поехали на место происшествия. Я когда увидела машину, это был шок. На ней вообще живого места нет, вырвали двигатель руками. Все двери оторваны, всё измято, вырвали магнитолы, — рассказала сестра пострадавшего.

    Женщина была в отделении полиции с нарушителями. По ее словам, одному из нападавших было 19 лет, еще одному около 36 лет, а самому старшему 41–42 года. Двум девушкам, которые были на месте, 20 и 23 года.
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 12:09
      -6
      Это писалище не то, что на описание происходившего, но даже на сочинение не годится.
      В пять утра подъехали к отделу полиции, но не пошли делать заявление. Потом увидели, что их преследуют на 2-х машинат те, кто были в кафе.

      После больницы мы поехали на место происшествия. Я когда увидела машину, это был шок. На ней вообще живого места нет, вырвали двигатель руками. Все двери оторваны, всё измято, вырвали магнитолы, — рассказала сестра пострадавшего.

      У автора мозг не вырвали?

      За избиение тот, кто виноват, должен быть наказан.
      Но... Если скандал начали участники СВО - они, мягко говоря, не правы.
      1. ZnachWest
        ZnachWest Сегодня, 13:01
        0
        Думаю, Вы не о том; что. настолько "неправы", что можно группой безногого избивать???
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:53
      +1
      Мы поехали в больницу. Сережа сидит, говорит: «Мы за что там воевали, за что там ноги потеряли, за такое отношение?

      ЧВК Вагнер большая структура, можно и самосуд устроить, над всеми преследователями, в условиях рыхлой власти решение самое очевидное. 20+тыс на москву собрали а тут несколько подонков зарыть не смогут? Общество надо чистить, любыми доступными, иначе никуда не уедем.
  18. moneron
    moneron Сегодня, 11:53
    +3
    такое вызывающее избиение участников сво отнють не последнее. это яркий результат попытки президента путина не втянуть всё .население россии в состояние воюющей страны. отдуваются за такую политику верховного главнокомандующего участники сво и их близкие родственники. основная масса населения смотрит на боевые действия как на интересную компьютерную игру....не испытывая к своим военнослужащим никакого сочувствия.
    зубную боль невозможно понять по рассказам.....только испытав на себе.
    а верховному можно пожелать поменьше думать, с каким иммиджем он попадёт в мировую историю, а решить текущую затянувшуюся украинскую проблему в короткие сроки, мобилизовав для победы всю страну.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:09
      +4
      такое вызывающее избиение участников сво отнюдь не последнее. это яркий результат попытки президента путина не втянуть всё население россии в состояние воюющей страны отдуваются за такую политику верховного главнокомандующего участники сво и их близкие родственники

      Архиверно, значительная часть граждан по прежнему живет под шашлычок с коньячком, об отношении к СВО лучше не спрашивать..Причем тухлятина с самого верху начинается. Достаточно посмотреть наше ТВ, радиостанции послушать. Много мы там об СВО-войне услышим, типа "горит и кружится планета, над нашей родиною дым"? Выходит, что у воюющих-родни своя страна у остальных - другая, которая и к туркам гоняет ж.о.п.у греть и европой не брезгует. Некоторые граждане коттеджи пачками в тайланде скупают, говорят бум (относительный) среди россиян. Такая вот параллельная реальность.
      1. Комментарий был удален.
    2. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 12:38
      -1
      Вот не говорите за страну. Ни Вы, ни я ни наши близкие ВСЕЙ страной не являются. Мы лишь часть.

      Моё мнение... Если б это раз как новость проскочило, и было добавлено про задержание отморозков - и сомнений не было бы.
      Но когда появляются Губернаторы, СКР, свидетельства сестры о вырванном руками двигателе...
      Почему Государство стало в полный рост на защиту пострадавших? Закона мало? Или среди отморозков дети другого Губернатора?
      Или пострадавшим будет легче, что Губернатор именно за них вступился, а не старается жизнь сделать такой, что б водка была неинтересной?
  19. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 12:03
    +3
    Показательное наказание необходимо, иначе конца и края этому не будет. request
  20. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:11
    +2
    фамилии, имена, адреса и фотографии хероев в студию
    этих утырков страна должна знать в лицо, что бы каждый мог показать пальцам, смотрите вон мрaзь пошла
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:16
      -1
      фамилии, имена, адреса и фотографии хероев в студию
      Вчера здесь в комментах вроде уже сдеанонили троих.
    2. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 12:40
      0
      В кафе видеокамеры есть?
      Может выложить куда начало конфликта в кафе?
      1. ZnachWest
        ZnachWest Сегодня, 12:50
        0
        Ни к чему, достаточно последствий...
  21. ZnachWest
    ZnachWest Сегодня, 12:49
    0
    Нерчинский завод. Население едва больше 2300 чел. (на 2021г.). И в такой, можно сказать, семье такие нелюди... Только уничтожение, ничего уже не поможет, и оставлять на свободе среди людей далее опасно; фронт везде.
  22. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 12:49
    +1
    Если все так, как описано, это невыразимый поступок. Однако, прежде чем быть категоричным в возложении вины, я бы дождался прояснения контуров истории. Я приведу вам пример. Много лет назад по дому мэра прозвучали винтовочные выстрелы. Тут же все закричали политическое запугивание и мужество этого мэра. Через некоторое время следствие установило, что выстрелил в дом именно муж дамы, с которой веселился мэр. Так что дело было не в политике, а в рогах.. laughing