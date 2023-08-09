Почему не стоит обвинять друзей в предательстве? Казахстан призывает развивать Средний коридор

Санкции – это надолго, но...

«Мы намерены систематически увеличивать грузопоток по этому маршруту и довести его до 500 000 контейнеров в год к 2030 году.

...Кроме того, Казахстан принимает меры по развитию Международного транспортного коридора Север – Юг».

Может, не зря волнуются ура-патриоты?

Богатый сосед всегда лучше бедного

Не слишком ли часто мы обвиняем наших союзников в предательстве? Кто-нибудь может припомнить название государства, которое является нашим другом, которое бы мы не шельмовали из-за того, что руководство этого государства продвигает какие-то проекты, которые, по нашему мнению, как-то негативно влияют на нас?Нам кажется, что те, кто за нас, должны полностью подчинить собственную экономику нашим интересам. Нам хочется, чтобы голосовали эти страны в международных организациях только так, как голосуем мы. Мы часто припоминаем этим странам, какие мы хорошие друзья, и требуем от них какого-то условного подчинения.И при этом мы постоянно говорим о том, что те международные организации, которые были созданы при нашем участии в последние десятилетия, объединяют равноправных партнеров, о том, что любое государство имеет право вести самостоятельную внешнюю политику, экономическую политику и так далее.Не напоминает ли вам такой подход действия администрации США? Не напоминает ли те международные организации, в которых Соединенные Штаты играют ведущую роль? Официально декларируемое равноправие, но обязательная поддержка позиции Вашингтона в любых международных организациях и при реализации любых экономических проектов.Иногда удивительно читать комментарии к материалам, в которых поднимается тема какого-то очередного проекта. Сколько же негатива иногда выливается на руководителей, когда выясняется, что проект призван улучшить экономические показатели в их стране, но при этом станет конкурентным с каким-то российским проектом.Причем существует целая группа тех, кто недоволен всегда. Этакие всезнайки-патриоты. Из тех, кто «материал не читал, но не согласен». Я всегда с улыбкой смотрю на таких комментаторов. Они прекрасно знают, что аргументов для обоснования позиции у них нет. Да и не нужны им аргументы.Это группа гиен, задача которой поднять волну осуждения. Осуждения всех. И тех, кто реализует проект. И тех, кто его поддерживает. И тех, кто об этом говорит. Даже тех, кто пытается понять суть этого проекта.На этот раз достается президенту Казахстана Токаеву. Как же, Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на саммите Совета сотрудничества стран Центральной Азии и Персидского залива в Джидде позволил себе озвучить желание Казахстана увеличить грузопоток по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) до 500 000 контейнеров в год к 2030 году!Чем же так раздражает псевдопатриотов и хронических всепропальщиков этот план? Все как обычно. «Не интересно читать, в чем он заключается», «...казахи против нас интригуют» и т. п. Читать документы незачем. А между тем суть проекта достаточно проста и определена казахским президентом четко в одной фразе:Думаю, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что санкции, которые сегодня мешают развитию нашей экономики и экономик дружественных нам стран, даже после прекращения СВО снимать никто не намерен. В лучшем случае, будут призывы как-то смягчить последствия санкций для европейских стран.Отсюда и вытекает стратегическая важность развития логистических маршрутов, которые не подвержены санкциям Запада. Один из таких маршрутов как раз и проходит по территории Казахстана. Этот маршрут уже сегодня помогает России решать многие проблемы, связанные с санкциями.Помогает именно нам! При этом такая логистика, естественно, приносит неплохие деньги в бюджет Казахстана. Надо быть ну очень глупым человеком, чтобы не использовать географическое положение страны для улучшения жизни собственного народа. Именно об этом и говорит президент Токаев.Кстати, я что-то не заметил критики этого проекта от российских экономистов. Не заметил уже потому, что у нас есть понимание того, что существующих логистических путей на юг нам недостаточно. Возвращение в сферу наших интересов нескольких стран этого региона требует развития торговли именно через Центральную Азию.Мы много говорим о сотрудничестве, например с Ираном. Но можно ли развивать это сотрудничество без стран Центральной Азии, в том числе и Казахстана? Так выгодно нам развитие транспортной сети в соседней стране? Стоит ли вкладываться с этот проект?Увы, транзит через Россию, например для Китая, тоже становится все более и более проблематичным. Запад продолжает закручивать гайки даже в ущерб себе. И это будет продолжаться и дальше. Наши западные границы уже сегодня основательно закрыты. А те тарифы, что так привлекательны для азиатских производителей, нивелируются огромными пошлинами при прохождении границы.На самом деле маршрут, о котором говорит президент Токаев, существует достаточно давно. Транскаспийский маршрут более известен нам под другим названием – Средний коридор. Это тот самый путь из Китая в Европу через Центральную Азию и Южный Кавказ.Ранее эксплуатация этого маршрута не была такой интенсивной. Сейчас же появилась необходимость использования потенциала Среднего коридора полностью. Если говорить прямо, стратегическая важность этого коридора настолько выросла, причем для всех стран, участвующих в той или иной мере в операциях с применением этого пути, что все они готовы участвовать в развитии инфраструктуры Казахстана.Действительно, вопрос серьезный. Не получится ли так, что именно Средний коридор «похоронит» железнодорожный транзит через нашу страну. Более того, развитие этого пути может серьезно ударить по транзиту через Северный Ледовитый океан. Северный морской путь для нашей страны тоже сулит огромные прибыли.Северный морской путь, так же как Средний коридор, является одним из важнейших торговых маршрутов, связывающих Азию и Европу. Средний коридор после введения санкций против России может стать самым эффективным с точки зрения скорости доставки товаров. Это достигается огромным сокращением длины маршрута, если сравнивать с морской доставкой – 2000 км!Выше я уже упоминал о нашей заинтересованности в логистике по маршруту Север – Юг. Точно так же для нас необходим и путь Север – Запад и Север – Восток. Да, мы многое теряем, но сохраняем возможности поставок нашей продукции партнерам за рубежом. Да и партнерские отношения сразу с несколькими странами-транзитерами достаточно важны.Напомню, кроме России, Китая и Казахстана в проекте участвуют Азербайджан, Туркмения и Турция. Именно на порты этих стран (Бакинский международный порт, Актау/Курык и порт Туркменбаши, турецкие порты) ложится основная нагрузка по перевалке грузов.Таким образом, развитие Среднего коридора – это многонациональный проект, призванный решить многие проблемы сразу нескольким бывшим советским республикам, а ныне независимым государствам Центральной Азии. Так что зря заволновались наши радикалы. Парадокс ситуации состоит в том, что, помогая соседям, мы помогаем себе.Мы привыкли к тому, что центральноазиатские государства всегда чуть беднее соседей. Даже наличие полезных ископаемых, серьезной экономической базы и перспектив для экономического роста не способствует быстрому росту экономики. Мы привыкли к тому, что в России и других странах всегда присутствуют приглашенные рабочие (гастарбайтеры) из этих республик.Не от хорошей жизни люди уезжают из родного дома на заработки. И вот появляется реальная возможность работать и жить в своей стране, производить товары, которые мы с удовольствием будем покупать. Таким образом, мы будем способствовать экономическому росту соседей. А иметь богатого соседа всегда выгоднее, чем бедного.Для многих бизнесменов вопрос об импорте и экспорте товаров из-за рубежа – это вопрос жизни и смерти их бизнеса. Это только совсем упоротые и недалекие патриоты верят в то, что Россия способна во всех вопросах заменить импортное оборудование и импортные товары. Мы прекрасно понимаем, что достаточно глубоко увязли в системе международного разделения труда.Если мы решили строить новый мир, мир равных, мир, где нет рабов и рабовладельцев, то нам стоит относиться к другим странам так, как мы хотим, чтобы относились к нам. Понимаю, что сейчас кто-то назовет меня утопистом. Возможно, это так и есть. Но ведь и мир равных ещё недавно был утопией. А сегодня мы его строим...