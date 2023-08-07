На юге Молдавии сошёл с рельсов поезд с зерном, следовавший в украинский порт Рени

В Молдове с рельсов сошёл поезд с зерном, направлявшийся в порт Рени Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия (ГП) «Железные дороги Молдовы» (ЖДМ).
Так, по предварительной версии, озвученной в ЖДМ, авария могла произойти ввиду аномально высокой температуры, в результате чего свариваемые трассы утратили свою прочность.
Инцидент произошёл на юге республики, на железнодорожном участке Кульма-Чадыр-Лунга. Железнодорожный состав перевозил 6 вагонов с зерном. В этой связи, потребовалось временно перенаправить их на станцию Бессарабка, откуда они тронулись.
По данным одного из молдавских новостных порталов поезд перевозил кукурузу.
В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы. Какие-либо подробности аварии на данном этапе отсутствуют. О жертвах и пострадавших также пока что не сообщается.
Что же касается масштабов ущерба, то по данным пресс-службы молдавской госкомпании, ремонтным бригадам предстоит восстановить 150-метровый участок железнодорожных путей. Над устранением последствий, вызванных поломкой рельсов, задействовано порядка 50 сотрудников предприятия, усилиями которых было проложено уже около 50 метров новых рельсов и бетонных шпал.
Напомним, что на железнодорожном участке Кульма-Чадыр-Лунга в Гагаузии сошли с рельсов 6 вагонов с зерном. Всего в составе поезда 61 вагон, который со станции Бессарабка следовал в украинский порт Рени на Дунае.