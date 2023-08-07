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На юге Молдавии сошёл с рельсов поезд с зерном, следовавший в украинский порт Рени

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На юге Молдавии сошёл с рельсов поезд с зерном, следовавший в украинский порт Рени

В Молдове с рельсов сошёл поезд с зерном, направлявшийся в порт Рени Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия (ГП) «Железные дороги Молдовы» (ЖДМ).


Так, по предварительной версии, озвученной в ЖДМ, авария могла произойти ввиду аномально высокой температуры, в результате чего свариваемые трассы утратили свою прочность.

Инцидент произошёл на юге республики, на железнодорожном участке Кульма-Чадыр-Лунга. Железнодорожный состав перевозил 6 вагонов с зерном. В этой связи, потребовалось временно перенаправить их на станцию Бессарабка, откуда они тронулись.

По данным одного из молдавских новостных порталов поезд перевозил кукурузу.

В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы. Какие-либо подробности аварии на данном этапе отсутствуют. О жертвах и пострадавших также пока что не сообщается.

Что же касается масштабов ущерба, то по данным пресс-службы молдавской госкомпании, ремонтным бригадам предстоит восстановить 150-метровый участок железнодорожных путей. Над устранением последствий, вызванных поломкой рельсов, задействовано порядка 50 сотрудников предприятия, усилиями которых было проложено уже около 50 метров новых рельсов и бетонных шпал.

Напомним, что на железнодорожном участке Кульма-Чадыр-Лунга в Гагаузии сошли с рельсов 6 вагонов с зерном. Всего в составе поезда 61 вагон, который со станции Бессарабка следовал в украинский порт Рени на Дунае.
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20 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:18
    +3
    поезд с зерном, следовавший в украинский порт Рени

    ВКС РФ начали долбать Рени. Нужно же добить, а не на полшишечки.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:23
      +2
      Цитата: Румaтa
      поезд с зерном, следовавший в украинский порт Рени

      ВКС РФ начали долбать Рени. Нужно же добить, а не на полшишечки.

      Нужно не просто добить, а сровнять порты с землёй, чтобы вопрос с зерновой сделкой отпал в связи с отсутствием портов.
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 12:28
        +4
        Вопрос "зерновой сделки" должен быть решён кардинально , по типу "Северных потоков".
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 12:29
      -2
      А я вот помню, на ВО была статья, что этот порт раздолбили в пух и прах? Мы идем путем хохла - выдаем желаемое за действительное. Нужно не очки втирать, а раздолбить им порты и закрыть этот вопрос.
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 13:02
        0
        Цитата: Михаил-Иванов
        А я вот помню, на ВО была статья, что этот порт раздолбили в пух и прах?

        Странная у вас память. Такого ни разу не было, а вы вот запомнили. Писалось о том, что были нанесены удары и были поражены не которые инфраструктурные объекты порта, но не более. Вы же,в своём провокационном комменте, полностью порт стёрли с карты Украины.
  2. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 12:20
    +3
    Надеюсь, Высокой температуре присвоят очередное воинское laughing!
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:21
    +3
    Повезло молдаванам. Соберут кукурузу и разнесут по домам. Халява- сладкое слово.)
    1. старпом Лом
      старпом Лом Сегодня, 12:25
      +1
      Долго еще будут по окрестностям мамалыгу варить...
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:34
        +1
        Цитата: старпом Лом
        Долго еще будут по окрестностям мамалыгу варить...

        Кукуруза скорее скоту пойдет ,мамалыги много не съешь
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:25
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Повезло молдаванам. Соберут кукурузу и разнесут по домам.

      Мамалыгу сварят, повезло.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:23
    +1
    зерновой трафик перекрыт.... yes ................................
  5. cniza
    cniza Сегодня, 12:24
    +3
    Так, по предварительной версии, озвученной в ЖДМ, авария могла произойти ввиду аномально высокой температуры, в результате чего свариваемые трассы утратили свою прочность.


    Нет это партизаны сработали...
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:31
      +2
      О! наше Вам!.... hi давно не виделись..... партизаны всегда на запасном рубеже! исподтишка никто не отменял.... wassat
      1. cniza
        cniza Сегодня, 12:38
        +1
        Без них не бывает войн , они всегда появляются...
        Приветствую! hi
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 12:43
          0
          шарамыжники......... wassat .......................................
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:24
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    На юге Молдавии сошёл с рельсов поезд с зерном, следовавший в украинский порт Рени

    Гагаузкие партизаны wink
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:32
    0
    Машинист неопытный слишком медленно ехал,к сожалению... laughing
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:36
    0
    В Молдове с рельсов сошёл поезд с зерном, направлявшийся в порт Рени Одесской области
    Будем считать, что это не случайно и предупреждение свыше за грехи тяжкие молдаво-украинского союза.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:44
    0
    Опять?
    Два дня назад уже ж сходил. И тоже с зерном, и столько же вагонов в эшелоне, и шёл туда же.
    Или авторов много, кто что пишет - редакция не смотрит?
    Новость и новость. Два дня - не просрочка.
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:45
    0
    Напомним, что на железнодорожном участке Кульма-Чадыр-Лунга в Гагаузии сошли с рельсов 6 вагонов с зерном. Всего в составе поезда 61 вагон, который со станции Бессарабка следовал в украинский порт Рени на Дунае.
    Какой сварной шов умный попался !!! Лопнул тогда когда надо, не раньше и не позже. Также вышеозначенный инцидент говорит о том что молдавские железнодорожники регламентные работы по своевременному обслуживанию инфраструктуры не проводят должным образом и соответственно "влетели в кукурузу". А ведь грузовой поток по МЖД будет увеличиваться в связи с уничтожением украинских портов. Вывод напрашивается один порт Рени туда же куда одесский, измаильский и николаевский crying bully