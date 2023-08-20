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Экономика древности: о родине займов и кредитов

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Экономика древности: о родине займов и кредитов

Потребительские и коммерческие кредиты, процентные ставки – все это так знакомо современному человеку. В то же время несмотря на то, что вышеупомянутые термины на первый взгляд кажутся чем-то относительно «молодым» и «продвинутым», появились они, собственно, как и сама экономика, еще в глубокой древности.


Так, самые ранние свидетельства о займах датируются еще 2000 г. до н.э. Именно тогда шумерские храмы начали выдавать продовольствие населению «до следующего урожая».

К слову, храмы в Месопотамии занимали государственный сектор экономики. Но был и частный – торговцы, ремесленники и земледельцы.

Позднее система кредитов в Древнем Междуречье усложнилась. Во-первых, займы и кредиты стали выдавать даже физические лица. То есть, любой житель Месопотамии мог дать продовольствие взаймы другому, менее удачливому в плане урожая.

Во-вторых, появились процентные ставки. Так, согласно историческим данным, полученным из расшифрованных клинописных табличек, возврат выданного продовольствия производился после уборки следующего урожая. А его объем был на 25-30% больше полученного.

Что характерно, подобная система устраивала и царя, который ввел «кредитные амнистии». Так, в любой день правитель Междуречья мог своим указом простить часть кредитов. Это была, если говорить на современном языке, система социальной поддержки со стороны государства. Но, в то же время, и древнейшее свидетельство популизма.

Наконец, в Месопотамии появились и коммерческие кредиты. Правда в отличие от потребительских, они выдавались не едой, а преимущественно серебром и использовались торговцами для закупки товаров.

Использованы фотографии:
pixabay.com
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2 комментария
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  1. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 09:25
    +1
    Так, самые ранние свидетельства о займах датируются еще 2000 г. до н.э. Именно тогда шумерские храмы начали выдавать продовольствие населению «до следующего урожая»

    what Разве к этому периоду шумерские города-государства еще существовали, если не ошибаюсь, они растворились в аккадцах.
    В Ассирии и позднее в Персидской империи были развиты кредитование и так называемое "банковское дело", когда купцы путешествовали в границах империи с т.е. "банковскими чеками" без "платежных средств". Позднее, такую систему "платежных расчетов" активно развили финикийцы и их бывшая колония - Карфаген.
    Гарантом стабильности такой финансовой системы являлось государство.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:42
      0
      если не ошибаюсь, они растворились в аккадцах

      2000 г. до н.э - это как раз конец так называемого "шумерского ренессанса", падение Третьей династии Ура..