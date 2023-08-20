Экономика древности: о родине займов и кредитов

Потребительские и коммерческие кредиты, процентные ставки – все это так знакомо современному человеку. В то же время несмотря на то, что вышеупомянутые термины на первый взгляд кажутся чем-то относительно «молодым» и «продвинутым», появились они, собственно, как и сама экономика, еще в глубокой древности.
Так, самые ранние свидетельства о займах датируются еще 2000 г. до н.э. Именно тогда шумерские храмы начали выдавать продовольствие населению «до следующего урожая».
К слову, храмы в Месопотамии занимали государственный сектор экономики. Но был и частный – торговцы, ремесленники и земледельцы.
Позднее система кредитов в Древнем Междуречье усложнилась. Во-первых, займы и кредиты стали выдавать даже физические лица. То есть, любой житель Месопотамии мог дать продовольствие взаймы другому, менее удачливому в плане урожая.
Во-вторых, появились процентные ставки. Так, согласно историческим данным, полученным из расшифрованных клинописных табличек, возврат выданного продовольствия производился после уборки следующего урожая. А его объем был на 25-30% больше полученного.
Что характерно, подобная система устраивала и царя, который ввел «кредитные амнистии». Так, в любой день правитель Междуречья мог своим указом простить часть кредитов. Это была, если говорить на современном языке, система социальной поддержки со стороны государства. Но, в то же время, и древнейшее свидетельство популизма.
Наконец, в Месопотамии появились и коммерческие кредиты. Правда в отличие от потребительских, они выдавались не едой, а преимущественно серебром и использовались торговцами для закупки товаров.