Журналисты «Военного обозрения» представляют краткую выкладку зарубежных трактовок хода украинского контрнаступления с начала июня

Украинские войска атаковали позиции русских на нескольких направлениях и готовы выйти к Азовскому морю за 2-3 недели.

Контрнаступление началось. Украинская армия наносит удары по российским войскам в Запорожской области, в районе Горловки, на границе Запорожской и Донецкой областей. Российская армия не устоит.

Украинские войска ещё не начали контрнаступление. Идут подготовительные операции с целью найти слабые места в обороне противника.

ВСУ готовятся начать контрнаступление, нанося удары для лишения противника снабжения.

Украинские командиры не вводили в бой основные силы и ограниченно используют поставленную странами НАТО тяжёлую технику. Но скоро точно введут крупные резервы.