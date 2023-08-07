Военное обозрение
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Журналисты «Военного обозрения» представляют краткую выкладку зарубежных трактовок хода украинского контрнаступления с начала июня

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Журналисты «Военного обозрения» представляют краткую выкладку зарубежных трактовок хода украинского контрнаступления с начала июня

Журналисты «Военного обозрения» представляют краткую выкладку того, что в зарубежной прессе в последнее время писали и продолжают писать об украинском контрнаступлении. Наступление это, как хорошо известно, идёт уже третий месяц и пока не привело для противника к сколько-нибудь значительным результатам. По данным российского Минобороны, с 3 июля украинская армия потеряла более 43 тысяч военнослужащих. А это более половины личного состава бригад, которые готовились для участия в наступательной операции.


Обращает на себя внимание тот факт, что на третий месяц украинского контрнаступления целый ряд зарубежных изданий, особенно это касается изданий Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, термин «контрнаступление» начали использовать в кавычках.

Если изначально зарубежные медиа старались просто перепечатывать то, что говорили о своём «контрнаступе» украинские чиновники и военные, прикладывавшие палец губам с обещаниями показать настоящий прорыв за несколько суток, то теперь всё больше попыток собственного анализа ситуации на фронте. Западная пресса пока пытается искать виновников того, что украинская операция не приносит запланированных результатов.

Выдержки из немецкой прессы в начале июня:

Украинские войска атаковали позиции русских на нескольких направлениях и готовы выйти к Азовскому морю за 2-3 недели.

Контрнаступление началось. Украинская армия наносит удары по российским войскам в Запорожской области, в районе Горловки, на границе Запорожской и Донецкой областей. Российская армия не устоит.



Выдержки из французской и немецкой прессы в начале июля:

Украинские войска ещё не начали контрнаступление. Идут подготовительные операции с целью найти слабые места в обороне противника.

ВСУ готовятся начать контрнаступление, нанося удары для лишения противника снабжения.

Украинские командиры не вводили в бой основные силы и ограниченно используют поставленную странами НАТО тяжёлую технику. Но скоро точно введут крупные резервы.



Немецкая и американская пресса в середине июля начала писать, что украинское контрнаступление всё же началось, но продвигается слишком медленно. Какие причины обозначались? Многокилометровые российские минные поля, слишком хорошая погода для российской авиации, слишком плохая похода для украинских штурмовых отрядов, принципиально не подходящий для успешного контрнаступления ландшафт с кустами и оврагами, «мешающими увидеть мины под ногами», отсутствие должного количества единиц западной военной техники.

Потом начали винить и саму украинскую армию: командование ВСУ отказалось от той тактики, которую спланировали совместно с инструкторами из стран НАТО, бригады дробятся на части, западная техника применяется недостаточно активно, солдаты не идут в бой так, как их обучали на польских, немецких, американских и прочих полигонах.

В начале августа американская пресса начала уже более активно продвигать тему о том, что контрнаступление ВСУ пошло не так. И всё активнее вина начинает перекладываться на украинское командование. Мол, не так, не то и не там… В ответ украинское командование пытается огрызаться, заявляя, что если бы операция проводилась НАТО, то она вообще бы не началась без господства в воздухе. А ВСУ её начали, потому что есть, то есть.

А накануне вечером сам Зеленский дошёл до того, что начал обвинять в проблемах на фронте украинский народ, который, видите ли, не демонстрирует достаточного единства и заинтересованности в войне. Это обратило на себя особое внимание на фоне невнятных переговоров в Саудовской Аравии, где украинской делегации чётко дали понять, чтобы она больше не требовала изначально обсуждать вопрос урегулирования, начиная разговор с необходимости вывода ВС РФ за границы 1991 года.
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19 комментариев
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  1. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 12:08
    +7
    Второй месяц мы наблюдаем за биореактором Зеленского, который обеспечивает "Великий контрнаступ".

    Почему лезут на минные поля ВСУ - объяснимо. Часть является жертвами местного телевизора и считают, что сейчас ссаными тряпками будут гонять "ч-мобиков" и "орков".
    Вторая часть - рабы ВСУ - заложники тысячелетней рекрутской системы, которая любого отправит в атаку.
    Но зачем рабовладельцам ВСУ отправлять на неминуемую гибель каждый день и ежедневно? Зачем это командованию? Почему не остановят бессмысленную гибель?
    Зачем уничтожать собственные силы? В чем смысл?

    Нет ответа в логике конфликта. Поэтому недоумевают наши военные аналитики, а пропаганда, получив картинку такого "контрнаступа", опять расслабляется и переходит в режим "перемоги".

    Если же понимать "Контрнаступ" как большую "Операцию Ы" - сокрытие хищений, замаскированное под ЧП - то все становится на свои места.

    ОПГ "95 квартал" списывает все что было поделено, освоено, откачено и монетизировано за последний год.
    В огне "Контрнаступа Ы" сгорают уллиарды денег, вагоны оружия, тысячи дронов и составы гумпомощи, которые уже давно обналичены.
    Теперь пришло время отчитываться.
    Когда через неделю "Контрнаступа Ы" в Киеве поняли, что самооблучились пропагандой про российскую армию "биков и орков", то перешли к плану списывания хищений под отчет жертвенной и героической картинки гибели рабов ВСУ.

    .и все ради того, чтобы у коммерсов дебет с кредитом сошелся
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:27
      +9
      Чем больше закопаем, тем меньше перевоспитывать. am
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 12:31
        0
        Тем меньше потом за Полярный круг ссылать.
      2. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 12:53
        0
        Чем больше закопаем, тем меньше перевоспитывать.
        Верно и обратное: чем меньше внимания уделять пропаганде, тем больше придётся закапывать.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:39
      +2
      Почему так происходит?Результат действия пропаганды там.Им удалось мобилизовать население под девизом-защита ридной неньки от орков-агрессоров".Пока это будет действоватт,будут пытаться наступать,сопротивляться в обороне сколько позволяет ситуация
    3. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:53
      0
      Если же понимать "Контрнаступ" как большую "Операцию Ы" - сокрытие хищений, замаскированное под ЧП - то все становится на свои места.

      Скорее там план по уничтоже6ию населения. Очищение территорий для хозяина.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:10
    +5
    Радоваться пока что рано ибо резерв как минимум в 4 полноценные бригады у них есть и кроме того в европах и дальше массово готовят на полигонах многие тысячи новых всуук .
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:22
      +5
      Цитата: Бережливый
      резерв как минимум в 4 полноценные бригады у них есть и кроме того в европах и дальше массово готовят на полигонах многие тысячи


      Мобрезерва у них хватает, как бы не заявлял наш патриоты, еще надолго хватит, тем более что есть где готовить "пушечное мясо", а дури воевать у б/укров хватает. Так что, скоро эта "войнушка" не закончится.
  3. Комментарий был удален.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:19
    +4
    Нивель был умнее Зеленского: его наступление длилось 56 дней.
  5. Radikal
    Radikal Сегодня, 12:19
    +5
    Журналисты «Военного обозрения» представляют краткую выкладку зарубежных трактовок хода украинского контрнаступления с начала июня

    А зачем? Зачем уподобляться программе "60 минут", которую самодовольные авторы называют "любимой" гражданами, где большую часть выпуска занимают посты, и видео зарубежных СМИ, а приглашенные эксперты стоя полчаса, и более смиренно внимают этой лабуде? Да ещё почти в каждом выпуске той программы тема ЛГБТ. У этой семейной пары она больная что ли, или у тех, кто им подсовывает эту тему? Не понимаю тех, и не понимаю зачем это здесь. На мой взгляд, в отношении западных врагов у нас сомнений нет - к чему тогда грузить народ всяким западным мусором, ведь ничего позитивного, конструктивного там нет, и не будет. Одна банальщина. sad
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 12:49
      +1
      На мой взгляд, в отношении западных врагов у нас сомнений нет


      Это конкретно у вас нет сомнений, а что вы скажите про 20%, которые не поддерживают СВО?
      Их же нужно переубеждать, надо перепромывать мозг.

      Вы смотрите близоруко, а вот зомбоящик как раз правильно работает.
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  7. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:23
    +9
    Краткую выкладку того, что в зарубежной прессе в последнее время писали:
    "Когда ВСУ начнут наступ, это будет ого-го.
    Когда ВСУ начнут наступ, он будет мощным и стремительным.
    Когда ВСУ начнут наступ, ВС РФ будут обречены на поражение, т.к. мы дали Киеву все, что он просил, чтобы ВС РФ оказались обречены на поражение.
    Когда ВСУ начнут наступ… Когда ВСУ начнут наступ?
    ВСУ начинайте наступ.
    ВСУ?
    Ура, ВСУ начали наступ! ВС РФ обречены на поражение!
    Как мы и прогнозировали, наступ ВСУ смертоносен и чудовищен!
    …!
    …!!!
    Наступ ВСУ чудовищен для ВСУ..
    Стоп, кто так наступает?
    ВСУ, мы же вам объясняли как надо.
    ВСУ, смелее, решительнее, могучим ударом, дерзким плевком!
    ВСУ, что вы там лепечете про «нельзя пропетлять между мин»? Какие мины? Откуда? Кто разрешил? Прекратить отсебятину. В плане мин не было, придерживайтесь плана.
    ВСУ?
    Если бы не ВСУ, у ВСУ все бы получилось. Ну и русские, да. Тоже немного мешают. Но главное – рукопопы из ВСУ. Мы им сто раз на треннингах объясняли, что наступать надо правильно, а неправильно наступать не надо.
    Ой ей ей.
    Никто, никто бы не смог предсказать, что русские решат обороняться. Так что к ВСУ следует проявить снисхождение. Смотрите, как они трогательно истекают кровью. За демократию. Но, конечно, рукопопы!.. Не то, что мы."
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:26
    +5
    Выдержки из немецкой и французской прессы с разницей в месяц наглядно показывают, что информационную войну ни кто не отменял и "друзья Украины" из штанов выпрыгнут, чтобы оправдать провал ВСУ. Местный обыватель должен быть твердо уверен, что не зря отстегивает из своего кармана в виде налогов на помощь Киеву, который не все на карте сразу найдут.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:28
    +3
    Туман войны... хотя, обычная брехня неудачников.
    Ещё чутка начнётся вой и стенания... а потом все очень захочется перемирия и чего то там ещё.
    Всё как обычно.
  10. Идущий
    Идущий Сегодня, 12:31
    +3
    Обращает на себя внимание тот факт, что на третий месяц украинского контрнаступления целый ряд зарубежных изданий, особенно это касается изданий Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, термин «контрнаступление» начали использовать в кавычках.


    Скоро они начнут троллить Запад , потом начнут издеваться и закончится полным игнорированием Западных стран во главе с США.
  11. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:33
    +1
    А какая разница что пишут зарубежные издания? Во-первых, объективной оценки от них не было и не будет. Во-вторых, они не могут дать точную информацию по той причине, что им негде ее взять. В-третьих, нам вообще должно быть фиолетово, что и кто думает по поводу этой войны, мы решаем свои задачи и должны победить хохла. Победителей не судят, заткнутся все эти Вашингтон пост и Файненшнл таймс.
  12. dump22
    dump22 Сегодня, 12:40
    +1
    на фоне невнятных переговоров в Саудовской Аравии


    Невнятных?!
    Проблема с переговорами в Саудовской Аравии в том, что туда приехали ДАЖЕ китайцы, индусы, южноафриканцы и бразильцы (а они вроде бы наши партнеры по БРИКС)
    И планируется следующий раунд переговоров, уже в Нью-Дели.
    Мы конечно постарались это замять, но вообще это крайне неприятный для нас знак.

    https://www.kommersant.ru/doc/6147540
    ...представители более чем трех десятков стран обсуждали условия достижения мира, включая уважение международно признанных границ Незалежной и репарации, которые должна выплачивать Россия.
    ...предпринимать серьезные усилия по развалу намечающейся широкой коалиции Москве действительно придется. И сделать это будет вовсе не так просто...
  13. VovaVVS
    VovaVVS Сегодня, 12:49
    0
    Не зря Запад со времен Вьетнамской войны требует запретить применение мин, как "варварского оружия"
  14. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 12:51
    0
    Все это может продлиться очень долго. С российской стороны нет никаких предпосылок для изменения ситуации. Бардак, местами переходящий в броуновское движение. Непонятные задачи, неизвестная ответственность, без разведки и обеспечения. Бывшие зеки, ныне контрактники, посланные без БК рыть окопы, оказываются главной отражающей силой против танковой атаки...
    Вагнер на этом фоне оказывается просто образцом военной организации.