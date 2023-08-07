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Замминистра обороны Украины: Основной задачей ВСУ на юге сейчас является ослабление России

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Замминистра обороны Украины: Основной задачей ВСУ на юге сейчас является ослабление России

Как известно, уже прошло два месяца после начала украинского контрнаступления, от которого на Западе и в Киеве ждали каких-то особых результатов, однако пока что о таких результатах мы ничего не слышим.


Теперь же в Киеве начали менять риторику и заявлять совсем о других целях своего контрнаступления. В частности, по словам заместителя главы украинского Минобороны Анны Маляр, главная цель ВСУ на юге, т.е. на Запорожском фронте, куда был направлен главный удар в ходе контрнаступления, является не нанесение серьезного поражения российским войскам, а их ослабление. При этом замминистра отметила, что это необходимо по причине плотного минирования территории противником, что сильно затрудняет продвижения украинских сил.

Враг минирует позиции даже в 3 слоя и минирует не только позиции, а вообще все возможные направления движения

- сказала Маляр.

Она также добавила, что российские военные укрепляют, в том числе и бетонируя, господствующие ключевые высоты.

Ранее командующий Сил поддержки ВСУ Дмитрий Герега рассказал о том, что собой представляют российские оборонительные линии. По его словам, это многоэшелонированная система инженерных ограждений, состоящая из нескольких полос протяженностью до 40 км.

Напомним, что ещё пару месяцев назад в Минобороны Украины основной задачей называли не ослабление России, а, ни много ни мало, разгром российской армии и возвращение под свой контроль Донбасса, Крыма и других территорий, ставших частью Российской Федерации на основании проведённых там референдумов.
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4 комментария
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 12:58
    0
    У них теперь цель ослабить нас, у нас цель ослабить их.
  2. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:06
    0
    Враг минирует позиции даже в 3 слоя и минирует не только позиции, а вообще все возможные направления движения
    Причём в три слоя не только по вертикали и горизонтали, но и по диагонали и радиусу диаметра. Нет, блинкин, мы должны были их выложить в одну нитку, причём не длинную, но с указанием типа мин, их количества и места размещения... fool
  3. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 13:06
    0
    Замминистра обороны Украины: Основной задачей ВСУ на юге сейчас является ослабление России
    Основной задачей ВСУ является, на самом деле, обеспечение жизнедеятельности, точнее продление агонии, и дальнейшее обогащение военно -политического бомонда Украины. И не надо тут про войну.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:06
    0
    Враг минирует позиции даже в 3 слоя и минирует не только позиции, а вообще все возможные направления движения

    - сказала Маляр.
    В самом начале СВО представителям ВСУ и им сочувствующим было предложена сложить оружие. Того и гляди у А.Маляр истерика начнётся в прямом эфире bully