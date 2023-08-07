Замминистра обороны Украины: Основной задачей ВСУ на юге сейчас является ослабление России

Враг минирует позиции даже в 3 слоя и минирует не только позиции, а вообще все возможные направления движения

Как известно, уже прошло два месяца после начала украинского контрнаступления, от которого на Западе и в Киеве ждали каких-то особых результатов, однако пока что о таких результатах мы ничего не слышим.Теперь же в Киеве начали менять риторику и заявлять совсем о других целях своего контрнаступления. В частности, по словам заместителя главы украинского Минобороны Анны Маляр, главная цель ВСУ на юге, т.е. на Запорожском фронте, куда был направлен главный удар в ходе контрнаступления, является не нанесение серьезного поражения российским войскам, а их ослабление. При этом замминистра отметила, что это необходимо по причине плотного минирования территории противником, что сильно затрудняет продвижения украинских сил.- сказала Маляр.Она также добавила, что российские военные укрепляют, в том числе и бетонируя, господствующие ключевые высоты.Ранее командующий Сил поддержки ВСУ Дмитрий Герега рассказал о том, что собой представляют российские оборонительные линии. По его словам, это многоэшелонированная система инженерных ограждений, состоящая из нескольких полос протяженностью до 40 км.Напомним, что ещё пару месяцев назад в Минобороны Украины основной задачей называли не ослабление России, а, ни много ни мало, разгром российской армии и возвращение под свой контроль Донбасса, Крыма и других территорий, ставших частью Российской Федерации на основании проведённых там референдумов.