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На Купянском направлении бойцы 6-й армии ВС России продвинулись вглубь обороны врага вблизи Ольшан

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На Купянском направлении бойцы 6-й армии ВС России продвинулись вглубь обороны врага вблизи Ольшан

Проводя наступательные действия на Купянском направлении, бойцы 6-й общевойсковой армии ВС России продвинулись вглубь обороны врага вблизи Ольшан. Наши штурмовые подразделения поддерживали огнем артиллеристы, танки и армейская авиация.


Об этом в своем сегодняшнем заявлении сообщил глава пресс-центра «Западной» группировки ВС России полковник Сергей Зыбинский.

По его словам, российские подразделения сумели овладеть семью опорниками и девятью наблюдательными постами противника. При этом ВСУ потеряли около роты личного состава 14-й ОМБр.

Штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты

- сказано в сообщении офицера.

Украинские военные четырежды пытались контратаковать наши позиции, но встретили мощный отпор. Огнем российских войск было уничтожено до взвода бойцов ВСУ, а также прибывший из Великобритании бронетранспортер «Спартан». Двое участвовавших в контратаке украинских военных оказались в плену.

Еще три попытки штурма предприняли в районе населенного пункта Новоселовское боевики из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Добиться желаемых результатов им нге позволили бойцы из состава 1-й танковой армии. Здесь враг в общей сложности потерял до взвода живой силы.

За сутки наши противники уничтожили два вражеских артиллерийских расчета, еще одну САУ «Акация» поразили с помощью БПЛА «Ланцет».
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:49
    +1
    Последний абзац - Караул! Бывает..... описки.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 13:02
      0
      Журналисты ВО явно перегрелись......
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:49
    -1
    Хочу опубликовать план по совобождению Донбасса образца 1942 года. Сегодня очень актуально. Ибо и тогда и сейчас наступление планируется из района Купянска. Обратите внимание на сроки, которые отводились на решение поставленных задач! И сравните с текущей СВО... Внизу ссылка на полную версию статьи, там карты и анализ операции.

    Ставка же, после разгрома противника под Москвой, требовала тотального наступления всех советских фронтов от Ладоги до Азовского моря. Нащупав и разведав в ходе декабрьских боёв слабые места в обороне противника в восточной части Украины, войска Юго-Западного направления фронта под командованием С.К.Тимошенко, готовились нанести решающий удар.

    29 декабря 1941 г., под Новый Год, Главнокомандующий Юго-Западным направлением фронта в директиве № 02/оп обратился к командованию Юго-Западного (Ф.Я.Костенко) и Южного (Р.Я.Малиновский) фронтов с требованием подготовить наступательную операцию, цель которой — выход к р.Днепр и освобождение Донбасса. Подготовка к наступлению и операция должна была проходить в три этапа:

    1). Перегруппировка и довооружение войск, их материально-техническое обеспечение и организация взаимодействия между подразделениями (продолжительность этапа — до 14 дней);

    2). Прорыв обороны противника на рубеже р.Северский Донец от Балаклеи до Нырково, наступление и выход Красной армии на рубеж Харьков, Красноград, Лозовая, Александровка, Кутейниково, р.Миус. Глубина прорыва — до 80 км (7-8 дней);

    3). Разгром главной группировки противника к востоку от р. Днепр, выход на рубеж Днепропетровск, Запорожье, Б.Токмак. Глубина прорыва — 130…170 км (15-16 дней).

    Ссылка на статью: http://donjetsk.com/retro/1119-osvobozhdenie-42-barvenkovo-lozovskaya-operaciya.html
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:58
      +2
      Вообще не в тему. Сопоставьте численность группировки ВОВ и СВО + данные космической разведки, средства поражения, да много чего еще из современных "плюшек" - это про график (до 14 дней, 7-8 дней, 15-16 дней).
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:01
    +1
    Огнем российских войск было уничтожено до взвода бойцов ВСУ, а также прибывший из Великобритании бронетранспортер «Спартан».

    Из самой Великобритании! Это Вам не это. Это понимать надо.