Проводя наступательные действия на Купянском направлении, бойцы 6-й общевойсковой армии ВС России продвинулись вглубь обороны врага вблизи Ольшан. Наши штурмовые подразделения поддерживали огнем артиллеристы, танки и армейская авиация.
Об этом в своем сегодняшнем заявлении сообщил глава пресс-центра «Западной» группировки ВС России полковник Сергей Зыбинский.
По его словам, российские подразделения сумели овладеть семью опорниками и девятью наблюдательными постами противника. При этом ВСУ потеряли около роты личного состава 14-й ОМБр.
Штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты
- сказано в сообщении офицера.
Украинские военные четырежды пытались контратаковать наши позиции, но встретили мощный отпор. Огнем российских войск было уничтожено до взвода бойцов ВСУ, а также прибывший из Великобритании бронетранспортер «Спартан». Двое участвовавших в контратаке украинских военных оказались в плену.
Еще три попытки штурма предприняли в районе населенного пункта Новоселовское боевики из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Добиться желаемых результатов им нге позволили бойцы из состава 1-й танковой армии. Здесь враг в общей сложности потерял до взвода живой силы.
За сутки наши противники уничтожили два вражеских артиллерийских расчета, еще одну САУ «Акация» поразили с помощью БПЛА «Ланцет».