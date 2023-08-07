Нацбанк Украины опубликовал среднесрочный экономический прогноз на основании сроков окончания вооруженного конфликта

В то время как ВСУ несут огромные потери, безуспешно пытаясь реализовать обещанное Зеленским контрнаступление, Нацбанк Украины строит среднесрочные макроэкономические прогнозы. Что характерно, в основе прогнозов регулятора лежит срок окончания военных действий в стране, который ему каким-то образом стал известен.Так, согласно опубликованному НБУ релизу, активная фаза конфликта должна завершиться к середине следующего года. В связи с этим, украинские аналитики считают, что тогда же будут разблокированы и морские порты страны.Внешнее финансирование Украины, согласно документу, будет снижаться. Так, в текущем году Киев получит 42,3 млрд долларов, а в 2024-м и 2025-м по 37,2 млрд и 25,1 млрд соответственно.В то же время зарплаты украинцев будут расти. От 6,7 тыс грн в текущем до 8200 грн в 2025 году. При этом согласно прогнозу Нацбанка, на Украину до конца 2025 года в общей сложности вернутся почти 1,5 млн выехавших во время войны граждан.Касательно внешних рынков, в НБУ считают, что к 2025 году серьезно упадут цены на сырье в сравнении с 2022-м. Так, стоимость стали снизится на 20%, нефти – на 30%, газа – на 68%. Что характерно, по мнению украинских аналитиков, транзит последнего через территорию их страны сохранится на уровне 15 млрд кубов.Наконец, регулятор планирует и рост урожая на Украине. Если говорить о зерновых и зернобобовых, то к 2025 году он составит 51,8 млн. тонн. В текущем году намерены собрать 46,8 млн тонн. При этом в 2021-м на Украине было собрано 86 млн тонн вышеупомянутого продовольствия.Напомним, что в прошлом году украинский Нацбанк уже заявлял о росте зарплат украинцев, снижение издержек для бизнеса, сохранении льгот. В первом полугодии 2023-гоподавляющее большинство этих прогнозов так и остались прогнозами на бумаге.