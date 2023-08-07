Военное обозрение
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Нацбанк Украины опубликовал среднесрочный экономический прогноз на основании сроков окончания вооруженного конфликта

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Нацбанк Украины опубликовал среднесрочный экономический прогноз на основании сроков окончания вооруженного конфликта

В то время как ВСУ несут огромные потери, безуспешно пытаясь реализовать обещанное Зеленским контрнаступление, Нацбанк Украины строит среднесрочные макроэкономические прогнозы. Что характерно, в основе прогнозов регулятора лежит срок окончания военных действий в стране, который ему каким-то образом стал известен.


Так, согласно опубликованному НБУ релизу, активная фаза конфликта должна завершиться к середине следующего года. В связи с этим, украинские аналитики считают, что тогда же будут разблокированы и морские порты страны.

Внешнее финансирование Украины, согласно документу, будет снижаться. Так, в текущем году Киев получит 42,3 млрд долларов, а в 2024-м и 2025-м по 37,2 млрд и 25,1 млрд соответственно.

В то же время зарплаты украинцев будут расти. От 6,7 тыс грн в текущем до 8200 грн в 2025 году. При этом согласно прогнозу Нацбанка, на Украину до конца 2025 года в общей сложности вернутся почти 1,5 млн выехавших во время войны граждан.

Касательно внешних рынков, в НБУ считают, что к 2025 году серьезно упадут цены на сырье в сравнении с 2022-м. Так, стоимость стали снизится на 20%, нефти – на 30%, газа – на 68%. Что характерно, по мнению украинских аналитиков, транзит последнего через территорию их страны сохранится на уровне 15 млрд кубов.

Наконец, регулятор планирует и рост урожая на Украине. Если говорить о зерновых и зернобобовых, то к 2025 году он составит 51,8 млн. тонн. В текущем году намерены собрать 46,8 млн тонн. При этом в 2021-м на Украине было собрано 86 млн тонн вышеупомянутого продовольствия.

Напомним, что в прошлом году украинский Нацбанк уже заявлял о росте зарплат украинцев, снижение издержек для бизнеса, сохранении льгот. В первом полугодии 2023-гоподавляющее большинство этих прогнозов так и остались прогнозами на бумаге.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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8 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:59
    +2
    Нацбанк Украины опубликовал среднесрочный экономический прогноз на основании сроков окончания вооруженного конфликта

    справочник по фантастике.......
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:01
    0
    Околонаучная фантастика в соседнем зале библиотеки.
  3. usr01
    usr01 Сегодня, 13:01
    0
    А как правильно -
    "Дурень думкой богател" или-
    "Блажен кто верует" ?
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:04
    +1
    Больше волнует наша экономика. Девальвация рубля волнует . Украине с начала СВО толь сша передали 66 млрд долларов , ЕС и другие страны тоже .
    И ещё сколько надо дадут .
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:05
    +1
    Весь экономический прирост связывают с разблокированием портов .Не с открытием новых производств,освоению новых технологий или рынков ,получается вся экономка за вывозом сельхоз продукции .
    Добили экономику и возрождать не собираются
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 13:17
      0
      .Не с открытием новых производств,освоению новых технологий или рынков ,получается вся экономка за вывозом
      Добили экономику и возрождать не собираются

      Это Вы про кого? feel
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:07
    0
    Со всеми согласен, этот прогноз -"Филькина грамота", не более того. Как можно прогнозировать будет урожай или нет, особенно на два года вперёд? Да и всё остальное полнейшая чепуха.
  7. фа2998
    фа2998 Сегодня, 13:14
    0
    Цитата: Mouse
    справочник по фантастике.......

    Наши точно не лучше.У них война-как эликсир для экономики и роста ! Запихнули в статистику военые заказы (перекладывание денег с одного кармана в другой.) РОСТ!! Прибавили зарплату контракников и мобилизованных-в среднем РОСТ!! В общем правительственный экономический блок заработал ордена. hi