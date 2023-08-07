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Нигерийский профессор: Не стоит обращать внимание на такой конфуз как возможный отказ Нигерии и ECOWAS от войны в Нигере, это не наша война

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Нигерийский профессор: Не стоит обращать внимание на такой конфуз как возможный отказ Нигерии и ECOWAS от войны в Нигере, это не наша война

В Нигерии набирает обороты протестное движение против военной интервенции в соседний Нигер. Напомним, что срок ультиматума со стороны ряда стран ECOWAS (экономическое содружество стран Западной Африки) истёк накануне – 6 августа. Но страны ЭКОВАС пока так и не решились ввести свои армии для военной операции в Нигере.


В Нигерии всё большее число крупных общественных деятелей и политиков высказывается против ввода войск в соседнюю страну.

Политический обозреватель профессор Усман Юсуф в интервью Arise News:

Я хочу напомнить, что наше правительство несёт ответственность в первую очередь перед нигерийским народом, а не перед ECOWAS. Мы уже устали от конфликта на севере. Мы с 2009 года воюем с террористами, бандитами, торговцами людей. Я обращаюсь к нашему президенту Боле Тинубу: вы нам ещё новую войну хотите принести? Нужно отказаться от идеи военной интервенции в Нигер. Президент должен ответить народу, почему он даже не спросил мнения нигерийцев. Вместо этого он хочет добиться одобрения на войну у сената.

Напомним, что сенат Нигерии идею на данный момент не одобрил.

Юсуф:

Мы, нигерийцы, говорим этой войне «нет»
.
По словам нигерийского профессора, нужно снять тему военного вторжения с повестки, отказаться от языка ультиматумов и после этого начинать переговоры с теми, кто взял власть в Нигере в свои руки.

Нам нужно добиваться того, чтобы внутренний кризис в Нигере не распространился.

По словам профессора Юсуфа, нигерийский президент настолько неопытен в международной политике, что решил главный козырь выложить в начале большой игры, а теперь не знает, что делать дальше.

Нигерийский профессор:

Не стоит обращать внимание на такой конфуз как возможный отказ Нигерии и ECOWAS от войны в Нигере. Речь ведь идёт о сохранении жизней, которые могли бы оказаться унесёнными этой войной.

При этом Юсуф напомнил, что положение действующего президента страны всё ещё шаткое, так как в суде находится иск, оспаривающий легитимность его избрания.

Юсуф:

Война в Нигере – это не наша война.

Ситуация складывается так, что если та же не Нигерия не вступит в войну, чего бы так желали в Париже, то уже в ближайшие дни французскому контингенту либо придётся покинуть Нигер, чтобы не быть уничтоженным, либо призывать на помощь более крупные французские силы для вторжения. Макрон пока в раздумьях. Нерешительность Нигерии его явно раздражает. Начать войну чужими руками не получается.
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5 комментариев
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 12:50
    +2
    Приятно, что в мире ещё остались думающие люди. И как ни странно - в этом плане многим западным политикам бы у Юсуфа поучиться. Хотя, может они и думают также, но политика - это проституция, своего мнения нет.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:52
    +1
    Нигерия, это как Словакия, которая всегда везде участвовала, но никогда никого не побеждала.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:52
    +1
    Получить партизанскую войну во Франции? Прелестно.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:58
    0
    Мечта Франции и Запада в целом ,когда в Африке вступят в бой местные племена,за интересы ЕС.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:59
    0
    Но тем не менее фрацузский и американский контингенты не собираются покидать территорию Нигера winked