Нигерийский профессор: Не стоит обращать внимание на такой конфуз как возможный отказ Нигерии и ECOWAS от войны в Нигере, это не наша война

Я хочу напомнить, что наше правительство несёт ответственность в первую очередь перед нигерийским народом, а не перед ECOWAS. Мы уже устали от конфликта на севере. Мы с 2009 года воюем с террористами, бандитами, торговцами людей. Я обращаюсь к нашему президенту Боле Тинубу: вы нам ещё новую войну хотите принести? Нужно отказаться от идеи военной интервенции в Нигер. Президент должен ответить народу, почему он даже не спросил мнения нигерийцев. Вместо этого он хочет добиться одобрения на войну у сената.

Мы, нигерийцы, говорим этой войне «нет»

Нам нужно добиваться того, чтобы внутренний кризис в Нигере не распространился.

Не стоит обращать внимание на такой конфуз как возможный отказ Нигерии и ECOWAS от войны в Нигере. Речь ведь идёт о сохранении жизней, которые могли бы оказаться унесёнными этой войной.

Война в Нигере – это не наша война.

В Нигерии набирает обороты протестное движение против военной интервенции в соседний Нигер. Напомним, что срок ультиматума со стороны ряда стран ECOWAS (экономическое содружество стран Западной Африки) истёк накануне – 6 августа. Но страны ЭКОВАС пока так и не решились ввести свои армии для военной операции в Нигере.В Нигерии всё большее число крупных общественных деятелей и политиков высказывается против ввода войск в соседнюю страну.Политический обозреватель профессор Усман Юсуф в интервью Arise News:Напомним, что сенат Нигерии идею на данный момент не одобрил.Юсуф:По словам нигерийского профессора, нужно снять тему военного вторжения с повестки, отказаться от языка ультиматумов и после этого начинать переговоры с теми, кто взял власть в Нигере в свои руки.По словам профессора Юсуфа, нигерийский президент настолько неопытен в международной политике, что решил главный козырь выложить в начале большой игры, а теперь не знает, что делать дальше.Нигерийский профессор:При этом Юсуф напомнил, что положение действующего президента страны всё ещё шаткое, так как в суде находится иск, оспаривающий легитимность его избрания.Юсуф:Ситуация складывается так, что если та же не Нигерия не вступит в войну, чего бы так желали в Париже, то уже в ближайшие дни французскому контингенту либо придётся покинуть Нигер, чтобы не быть уничтоженным, либо призывать на помощь более крупные французские силы для вторжения. Макрон пока в раздумьях. Нерешительность Нигерии его явно раздражает. Начать войну чужими руками не получается.