Западная пресса: Импорт китайских товаров с начала 2023-го года в США снизился более чем на 20 процентов

За первые 5 месяцев нынешнего года импорт США из КНР упал на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года

В период с января по май текущего года экспорт товаров из Китая в США снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года. Об этом сообщает The Washington Post.– отмечают авторы публикации.Тем не менее, по данным источника в американском Министерстве финансов, общая сумма импорта с учётом инфляции «по-прежнему остаётся существенной». Хотя Вашингтон и Пекин предпринимают усилия с тем, чтобы наладить отношения, они по-прежнему остаются напряжёнными. Надо сказать, не без помощи американской администрации...Таким образом, в этом году основными торговыми партнёрами Соединённых Штатов стали такие страны, как Мексика, Таиланд и Вьетнам.В то же время американское издание обращает внимание на то, что роль Китая как центра мирового производства переживает на сегодняшний день некоторые трудности с того момента, как Пекин вошёл в глобальную торговую систему, что произошло более 20 лет назад. Далее газета приводит некоторые статистические данные, согласно которым до начала пандемии на товары, ввозимые из Китая в Штаты, приходился примерно 1 доллар из каждых 4 долларов, которые американские граждане тратили на импорт. В настоящее время этот показатель снизился до 1$ из 6$.В этом контексте приходится констатировать и упавший интерес Японии к китайским товарам, поскольку Токио стал приобретать у КНР меньше продукции, чем раньше. Что же касается европейских стран, а именно Германии и Франции, то их позиции в целом остались прежними.Между тем, считают авторы материала, сыграли немаловажную роль в этом вопросе и торговые тарифы, наложенные американским государством приблизительно на 2/3 товаров из КНР ещё во время президентства Дональда Трампа. Все эти меры негативным образом отразились на объёмах новых заказов.Больше всего из-за торговой войны между США и КНР пострадала электронная промышленность, подчёркивает издание со ссылкой на данные медиахолдинга S&P Global Market Intelligence. Так, доля Китая в импортируемых Штатами персональными компьютерами (ПК) в прошлом году сократилась до 45%, хотя ещё в 2016-м этот показатель находился на уровне 61%.В заключении The Washington Post указывает и на обеспокоенность Вашингтоном состоянием национальной безопасности в стране, в связи с чем он уже сократил экспорт полупроводников в Китай. Также Соединённые Штаты в скором времени планируют ограничить американские инвестиции в технологичный сектор республики, резюмирует издание.